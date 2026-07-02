Netrebko cancela sus actuaciones en ‘Il trovatore’ en Madrid por fatiga agravada por calor

Descanso La soprano rusa Anna Netrebko.

La soprano rusa Anna Netrebko ha cancelado sus actuaciones previstas en ‘Il trovatore’ en el Teatro Real de Madrid debido al “severo agotamiento físico y fatiga vocal, agravados por las extremas condiciones climáticas” que sufrió tras un recital ofrecido el martes en este escenario madrileño.

Netrebko ofreció este recital, en el que interpretó canciones y arias de compositores rusos, alemanes y franceses, y al finalizar se sintió indispuesta, señala un comunicado publicado este jueves por el Real, que cita información dada por el representante de la soprano.“El médico, tras examinarla, ha emitido un certificado en el que prescribe reposo físico y vocal absoluto durante las próximas semanas”, agrega la nota.

La soprano rusa, que debía debutar en ‘Il trovatore’ el próximo lunes, “lamenta sinceramente las molestias ocasionadas a sus colegas y al público y pide compresión a todos”.

La siguiente actuación programada de Netrebko es una ‘Aida’ en la Arena de Verona, el 30 de agosto, papel que repetirá, en versión concierto, en el Teatro di San Carlo de Nápoles el 6 de septiembre.A continuación regresará a España, al Gran Teatro del Liceo de Barcelona, igualmente con ‘Aida’, los días 25 y 28 de septiembre y 1 y 4 de octubre. Mientras que en Madrid está anunciada el 28 de noviembre en el Real en ‘El castillo de Barbazul’, de Béla Bartók.

Netrebko iba a interpretar el papel de Leonora los días 6, 9, 13 y 16 de julio, un personaje que ahora recaerá en la soprano italiana Eleonora Buratto, según precisa el Real.Una reposición de esta coproducción de ‘Il trovatore’ del Real con la Ópera de Montecarlo y la Royal Danish Opera, que es la obra que cierra la temporada del teatro madrileño, con 17 funciones entre el 29 de junio y el 20 de julio.