La portuguesa Lídia Jorge gana el Premio Camões de Literatura 2026

Premio. La escritora portuguesa Lídia Jorge.

La escritora portuguesa Lídia Jorge fue anunciada este jueves como la vencedora del Premio Camões de Literatura 2026, el galardón más importante de las letras en lengua portuguesa y que es patrocinado por los Gobiernos de Brasil y Portugal.

Lídia Guerreiro Jorge (Boliqueime, 18 de junio de 1946), autora de obras como ‘O Dia dos Prodígios’ (1980), ‘O Jardim sem Límites’ (1995), ‘Estuário’ (2018) y ‘Misericórdia’ (2022), es una de las escritoras más prominentes de la literatura portuguesa contemporánea, según el veredicto del jurado leído este jueves en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro.

Autora de novelas, cuentos, obras de teatro y ensayos, Jorge cuenta con “una obra reconocida por el análisis profundo de la historia reciente” de Portugal, por la reflexión social y por la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, asegura el veredicto.

La escritora portuguesa, que entre otros galardones ha recibido el Premio Luso-Español de Arte y Cultura (2014), el Premio Jean Monnet de Literatura Europea (2000), el Gran Premio de la Asociación Portuguesa de Escritores (2002 y 2022), el Prémio Médicis extranjero (2023) y el Premio Pessoa 2025, se formó en filología románica en la Universidad de Lisboa.

En la década de 1970, durante la guerra colonial portuguesa, vivió tanto en Angola como en Mozambique, experiencia que marcó su producción literaria.“Desde ‘O Dia dos Prodigios’, el diversificado conjunto de su obra contribuyó para enriquecer el patrimonio literario y cívico-cultural de la lengua portuguesa”, asegura el acta del jurado, que la declaró vencedora de forma unánime.

El documento destaca que su literatura expresa desde experiencias del último período de la guerra colonial y de su vida en Mozambique hasta su forma de encarar la vejez y la resistencia al fin.

“Su obra, marcada por una prosa poética densa, aborda el pasado dictatorial de Portugal, la condición femenina, el impacto de las transformaciones históricas en la vida cotidiana, el significado de las revoluciones, la emigración, las tensiones entre la sociedad modera y postmoderna, los conflictos entre generaciones y las rupturas familiares con un estilo literario de fuerte carga lírica y concentración en la memoria colectiva”, concluye el acta.

Para la ministra de Cultura de Brasil, Margareth Menezes, presente en la ceremonia de anuncio del vencedor, el premio “destaca una de las grandes voces de la literatura en lengua portuguesa, cuya obra reafirma el poder de la escrita para preservar memorias, ampliar horizontes y promover reflexiones sobre la condición humana”.

Creado en 1988 por los Gobiernos de Portugal y Brasil y que ofrece una recompensa en metálico de 100.000 euros (unos 114.330 dólares), el Premio Camões tiene como objetivo distinguir a un escritor cuya obra contribuya a la proyección y el reconocimiento de la lengua portuguesa, que cuenta con más de 230 millones de hablantes en todo el mundo.

Entre los galardonados de las ediciones anteriores figuran autores como José Saramago, Miguel Torga, Eduardo Lourenço, António Lobo Antunes, Chico Buarque y Mia Couto. Los últimos vencedores fueron João Barrento (Portugal) en 2023, Adélia Prado (Brasil) en 2024 y Ana Paula Tavares (Angola) en 2025.