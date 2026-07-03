Evocan el juego de pelota prehispánico, un ritual sagrado en varias regiones del país

Pelota. Una vista de la muestra de Santiago Arau sobre el juego de pelota.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza se expresa conmovida de ver a su amigo Santiago Arau involucrar “la sensibilidad del patrimonio nacional” con “una visión contemporánea”.

“Nos conocimos de niños y si algo recuerdo de Santiago es que todo el año jugaba fútbol y era de los buenos, porque ahí en la escuela todos jugábamos fútbol. Yo también jugaba en el equipo de mujeres”, comentó la funcionaria, durante la inauguración de “Tlachtli. Espacios del juego sagrado”.

En los últimos años, el fotógrafo mexicano ha presentado el trabajo que realiza con drones en recintos como el Museo Nacional de Arquitectura o el Museo de la Ciudad de México. Ahora, en la Sala Inmersiva del Museo Nacional de Antropología (MNA) exhibe 24 imágenes de zonas arqueológicas donde alguna vez se practicó el juego de pelota.

Además de las 12 fotografías de gran formato y 12 de pequeño formato, se integran 10 piezas arqueológicas que articulan el imaginario de la pelota de hule, y suman esta muestra a la lista de proyectos que asemejan el antiguo juego de pelota mesoamericano con el fútbol, en el marco del Mundial de la FIFA 2026.Se puede visitar de martes a domingo, de forma gratuita.

“Me acuerdo de verlo siempre jugar y de ser de los obsesionados con el fútbol, entonces ver cómo transforma esa pasión en una exposición muchísimo más profunda, con otro mensaje mucho más simbólico que solamente la competencia y el ganar, en algo donde se involucra con la cultura nacional prehispánica es muy relevante”, aseguró la secretaria de Cultura.

También reiteró su apoyo al fotógrafo por su uso de tecnología que “no reduce su trabajo, porque tienes que tener un ojo para calcular la altura, la luz, la visión y qué es lo que quieres retratar”.“Felicitar nuevamente a Santiago porque estoy muy conmovida que se involucre con toda esa sensibilidad en el patrimonio nacional con una visión contemporánea y con muchísimo respeto a todo lo que trabaja, no solamente patrimonio arqueológico, también cuando trabaja con las comunidades y es parte central de una vocación también social como artista”.

Asimismo, Claudia Curiel de Icaza aprovechó la ocasión para anunciar que esta exposición es “una primera etapa” y en julio del próximo año se presentará un libro que reunirá años de trabajo del fotógrafo.

En su participación, el director del INAH, Omar Vázquez Herrera, afirmó que esta muestra propone una nueva lectura del territorio y una forma distinta de entender a una de las expresiones más complejas y perdurables del mundo mesoamericano.

Pelota. Otroas de la fotos de la muestra.

RECORRIDO DE CANCHA

La exposición lleva el nombre de “Tlachtli” porque en náhuatl significa “cancha”, en referencia a las áreas ceremoniales en las que se jugaba con pelota de hule.Las fotografías de Santiago Arau recorren Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

“En conjunto estas imágenes también enseñan el juego de pelota de las distintas regiones del país, su relevancia en las antiguas ciudades, siempre en relación con el paisaje, el mundo natural”, señaló la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

De acuerdo con el fotógrafo, en todas aparece un juego de pelota, aunque no siempre es visible.“El juego de pelota desde arriba y desde el aire también se ve como una cancha, pensando que los seres humanos les gusta competir, nos encanta la pelota y nos encanta desde niños ver quién es mejor y jugarlo de cierta manera, de repente es muy interesante pensar que hace miles de años en este territorio se jugaba”, comentó.

Santiago Arau portó con orgullo una playera de la selección mexicana y afirmó también que “le gusta mucho ser irracional y espero que México gane en nuestro estadio, con nuestros símbolos, y que sigamos defendiendo a la pelota”.

Entre los objetos arqueológicos exhibidos destaca la réplica de una pelota de hule hecha por artesanos de La Tebaira, Sinaloa, quienes mantienen la elaboración artesanal de las pelotas de ulama, variante viva del ritual prehispánico; así como la escultura La mujer que jugó el destino de los astros, proveniente de Álamo Temapache, Veracruz, elaborada en piedra caliza, con 1.43 metros de alto por 37 centímetros de ancho y 15 de espesor.

Por otra parte, durante el recorrido inaugural, un tierno perro blanco perteneciente a Santiago Arau pasó de brazos de la secretaria de Cultura a los de la titular de Difusión y Promoción Cultural y luego a un par de muchachos que acompañaban al equipo, quienes se turnaban para cuidarlo mientras el artista daba el recorrido a los medios.

Al preguntar al respecto, el equipo de comunicación del INAH explicó que pueden hacerlo todas las personas que tengan un comprobante médico/legal para justificar la necesidad de ingresar con animales al museo.“Tlachtli. Espacios del juego sagrado” se puede visitar hasta el 2 de agosto de 2026, en la Sala de Inmersión del MNA (Paseo de la Reforma y calzada Gandhi, col. Chapultepec Polanco, alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México).

Para más información visita la página y redes sociales del @mnantropologia).