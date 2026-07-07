“Guillermo Arriaga fue un intelectual del movimiento que contribuyó de manera decisiva a la construcción de la danza mexicana”

Homenaje. El homenaje a Guillermo Arriaga realizado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. (INBAL)

Guillermo Arriaga fue un intelectual del movimiento y un creador integral cuya visión artística contribuyó de manera decisiva a la construcción de la danza mexicana", señaló la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera.

Para rendir homenaje por el centenario del nacimiento del bailarín y coreógrafo se llevó a cabo un conversatorio realizado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

En el encuentro participaron la investigadora Margarita Tortajada, la bailarina Carmen Correa y el coreógrafo Rodrigo González, con la moderación de Alonso Alarcón, titular de la Coordinación Nacional de Danza.

Al dar la bienvenida, la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, destacó la trascendencia artística e institucional de Guillermo Arriaga y su contribución al desarrollo de la danza en México.

“Es un privilegio rendir homenaje a Guillermo Arriaga, uno de los grandes pioneros de la danza nacionalista y moderna en México. Fue un intelectual del movimiento y un creador integral cuya visión artística contribuyó de manera decisiva a la construcción de la danza mexicana”.

Recordó su trayectoria como director de Danza del INBAL, gerente de Convenios Culturales del FONAPAS e impulsor del Premio Nacional de Danza que hoy lleva su nombre. Señaló que su ejemplo demuestra que el desarrollo artístico requiere no solo de creadoras y creadores, sino también de promotores, gestores y visionarios comprometidos con el futuro de la cultura.

En el marco del 80 aniversario del INBAL, subrayó que la institución reconoce una trayectoria cuya vigencia continúa inspirando nuevas propuestas en la danza contemporánea y en la cultura mexicana.

Añadió que, a cien años de su nacimiento, es fundamental preservar y proyectar los valores que distinguieron su obra, entre ellos la innovación, la disciplina artística, la sensibilidad humanista, el espíritu investigador, la generosidad para compartir conocimientos y la vocación de servicio a la cultura. Asimismo, destacó la convicción de Guillermo Arriaga de que el arte puede transformar a las personas y fortalecer a las comunidades.

Tras la proyección de una videosemblanza preparada por la Coordinación Nacional de Danza, Alonso Alarcón dio a conocer las actividades conmemorativas que se desarrollarán a lo largo del año.

Entre ellas destaca el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga–XLIII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM, que se llevará a cabo del 26 de agosto al 1 de septiembre. Como parte del certamen, la Compañía Nacional de Danza repondrá la coreografía Zapata, de Guillermo Arriaga, durante la final, el 1 de septiembre.

Asimismo, en noviembre se presentará un libro que reúne el trabajo de las y los coreógrafos participantes en las últimas 22 ediciones del concurso. La investigación fue realizada por Margarita Tortajada, investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (CENIDI Danza) del INBAL.

Con la presencia de personalidades como la maestra Cora Flores —quien interpretó en 1968 el personaje de La Patria en la coreografía Zapata—, el coreógrafo Rodrigo González recordó los diez años en que colaboró con Guillermo Arriaga y destacó su generosidad, sencillez y permanente interés por documentar la danza mexicana y preservar su memoria.

Por su parte, la bailarina y coreógrafa Carmen Correa, exintegrante de la Compañía Nacional de Danza, recordó que conoció a Guillermo Arriaga cuando tenía 15 años y destacó la influencia que ejerció en su formación artística.

“Arriaga despertó en mí el amor por la memoria, siendo un tejedor, vaso comunicante entre generaciones de artistas de la danza, pero también de las artes plásticas, las letras, la música y el teatro; un entrelazar las artes con la historia y la humanidad con nuestra tierra, México, siempre soñando que todo fuera compartido en libertad y en el derecho”.

Finalmente, Margarita Tortajada ofreció un recorrido por la vida y obra de Guillermo Arriaga como bailarín, coreógrafo, maestro, promotor, compositor, escritor y amigo. Recordó que fue descendiente del constituyente Ponciano Arriaga y del revolucionario Camilo Arriaga, además de destacar la perseverancia con la que defendió su vocación artística.

“Como muchos de su generación, Guillermo Arriaga luchó contra prejuicios personales, familiares y sociales por defender su vocación. Al ver Las sílfides en el Palacio de Bellas Artes, expresó: ‘Esto es la danza, este es el mundo al que pertenezco’“.

Con este homenaje, el INBAL inició una serie de actividades que a lo largo de 2026 reconocerán la trayectoria y las aportaciones de Guillermo Arriaga, figura fundamental para el desarrollo de la danza mexicana.

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