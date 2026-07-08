Joso Hanhausen presenta “De Estadios a Estudios”: la exposición que transforma el fútbol en arte

Obra de la serie “De estadios a estudios” Foto: Cortesía del artista

Hay decisiones que nacen de un plan cuidadosamente trazado y otras que aparecen cuando la vida obliga a detenerse. Para el artista mexicano Joso Hanhausen, el 2023 representó justamente ese momento de quiebre: después de perseguir durante años una carrera profesional dentro de la industria del fútbol, encontró en el arte una nueva manera de entenderse a sí mismo y de relacionarse con el mundo.

Ese recorrido personal es el corazón de “De Estadios a Estudios”, su primera exposición individual, una muestra que no solo reúne pinturas y dibujos, sino también fragmentos de una historia marcada por la incertidumbre, la pérdida, la disciplina y la búsqueda de un nuevo propósito. La exposición marca además su regreso a México después de haber presentado su obra en ciudades como Madrid, Lisboa y Ámsterdam.

Lejos de tratarse únicamente de una colección artística, la exposición funciona como un diario visual donde cada obra representa un momento decisivo de su transformación personal.

De estadios a estudios: la historia de una reinvención

Cuando Joso decidió mudarse al extranjero para prepararse profesionalmente dentro de la industria del fútbol, su objetivo parecía muy claro. Estudiaba una maestría y trabajaba para abrirse paso en uno de los entornos más competitivos del deporte.

Sin embargo, la soledad de vivir en un país nuevo terminó convirtiéndose en el detonante de un descubrimiento inesperado.

Durante los momentos libres comenzó a llenar cuadernos con dibujos. Lo hacía casi como un ejercicio cotidiano, sin imaginar que aquellos bocetos terminarían cambiando el rumbo de su vida.

“Encontré un propósito que no esperaba”, recuerda durante la entrevista con La Crónica.

Obra de la serie “De estadios a estudios”

Ese cambio también fue impulsado por quienes lo rodeaban. Sus compañeros de clase comenzaron a notar la calidad de sus ilustraciones y lo animaron a tomarlas con mayor seriedad.

Poco a poco empezó a vender algunos dibujos, primero en formatos pequeños y posteriormente en lienzos de mayor tamaño. Lo que inicialmente era un pasatiempo terminó convirtiéndose en una posibilidad profesional.

Más allá del reconocimiento externo, lo que terminó por convencerlo fue la satisfacción personal que encontraba cada vez que pintaba.

“Esa satisfacción interna fue la que me hizo pensar que podía dedicarme completamente al arte”, explica.

Joso Hanhausen: “El arte me enseñó a disfrutar el camino y no solamente la meta”

Uno de los aspectos más interesantes de De Estadios a Estudios es que el nombre resume mucho más que un cambio de profesión.

También representa una transformación emocional.

Durante años, Joso vivió bajo la lógica del deporte de alto rendimiento, donde el éxito suele medirse mediante resultados, estadísticas, campeonatos y objetivos concretos.

El arte, en cambio, le enseñó otra forma de mirar la vida.

“Antes veía el éxito como ganar trofeos. Ahora disfruto mucho más el proceso”.

Hoy asegura que aprender a valorar las pequeñas experiencias cotidianas se ha convertido en uno de los mayores aprendizajes de esta nueva etapa.

Una caminata.

Un café por la mañana.

Escuchar cantar a los pájaros.

Conversar con otras personas.

Para él, esos momentos representan ahora una forma distinta de éxito.

“El arte me ayudó a conectar mucho más con el presente”.

Ese cambio de perspectiva también se refleja en cada una de las piezas que integran la exposición, donde conviven escenas relacionadas con el futbol, recuerdos personales, retratos y momentos cotidianos que adquirieron un significado especial conforme avanzaba su proceso creativo.

Una entrevista íntima: el arte como refugio después de una pérdida

Durante la conversación, Joso comparte que una de las obras más importantes de la exposición nació tras la muerte de su mejor amiga.

Su fallecimiento marcó profundamente su vida y terminó fortaleciendo el vínculo que ya comenzaba a construir con la pintura.

Uno de los retratos que integran De Estadios a Estudios está dedicado precisamente a ella.

Más que representar el dolor de la pérdida, la pieza simboliza el inicio de una nueva etapa creativa.

“Fue una obra que me confirmó que estaba en el camino correcto”.

El artista explica que procura no imponer un significado único a sus pinturas.

Aunque cada una nace de una experiencia profundamente personal, busca dejar espacio para que cada visitante construya su propia interpretación.

“No quiero contar toda la historia. Prefiero dejar cierta ambigüedad para que quien vea la obra pueda conectar con sus propias emociones”.

Ese equilibrio entre experiencia personal y lectura abierta es uno de los rasgos que definen toda la exposición.

Cada lienzo funciona como una invitación a detenerse, observar y reconocer emociones que muchas veces pasan inadvertidas en la vida cotidiana.

Obra de la serie “De estadios a estudios” Foto: Cortesía del artista

El fútbol sigue presente: la disciplina que hoy guía su proceso creativo

Aunque hoy su vida gira alrededor de los pinceles, los lienzos y las galerías, Joso Hanhausen reconoce que el fútbol continúa siendo una parte fundamental de quien es. No solo por la pasión que siente hacia este deporte, sino por las enseñanzas que todavía aplica cada día en su trabajo como artista.

Durante la entrevista explicó que una de las lecciones más importantes que le dejó el fútbol fue entender que no todo está bajo control.

En un partido, dice, siempre existe un componente impredecible. Se puede entrenar, planificar y dar el máximo esfuerzo, pero el resultado nunca está completamente asegurado.

Esa misma filosofía la traslada ahora a su estudio.

“El fútbol me enseñó que siempre hay un siguiente partido. Hay días en que las cosas salen y otros en que no, pero lo importante es seguir trabajando con constancia”.

El artista también recordó que durante su infancia no era un jugador especialmente seguro de sí mismo. Fue hasta después de los 18 años cuando comenzó a sentirse con mayor confianza dentro de la cancha, una experiencia que hoy utiliza como referencia para afrontar cualquier reto creativo.

“Cada error es un aprendizaje. El verdadero fracaso sería dejar de intentarlo”.

Más que abandonar una disciplina para abrazar otra, Joso considera que simplemente transformó las herramientas con las que persigue sus objetivos.

Regresar a México representa el inicio de una nueva etapa artística

Después de exponer en ciudades como Madrid, Lisboa y Ámsterdam, el creador tenía claro que su primera muestra individual debía realizarse en México.

No fue una decisión casual.

Para él significaba cerrar un ciclo y, al mismo tiempo, comenzar otro acompañado por las personas que siguieron su crecimiento desde la distancia.

“Sentía una responsabilidad de presentar esta etapa en mi país”.

El artista reconoce que las experiencias internacionales le permitieron conocer otras culturas, intercambiar ideas con personas de distintas partes del mundo y enriquecer su visión creativa.

Sin embargo, volver a México tenía un significado mucho más profundo.

Quería compartir con familiares, amigos y seguidores el resultado de un proceso que comenzó prácticamente en silencio y que hoy se materializa en una exposición donde cada obra representa una parte de su historia.

La respuesta del público, asegura, ha superado sus expectativas.

Los visitantes no solo observan las pinturas; también se sienten parte del recorrido emocional que dio origen a cada una de ellas.

“Me emociona que la gente me diga que se sintió incluida, que conectó con las obras y con la historia”.

Ese diálogo con el espectador es precisamente uno de los objetivos centrales de De Estadios a Estudios.

“El miedo también indica el camino”: el mensaje que Joso quiere compartir

A lo largo de la conversación hubo una reflexión que resume gran parte de la filosofía con la que hoy enfrenta la vida.

Cuando se le preguntó qué consejo daría a quienes desean reinventarse profesionalmente pero tienen miedo de hacerlo, respondió con una idea que atraviesa toda su exposición.

“El miedo es necesario. Cuando sientes miedo, normalmente es porque por ahí va el camino”.

Lejos de presentar el éxito como una meta inmediata, Joso habla de la importancia de confiar en uno mismo, aceptar los errores y mantener la disciplina suficiente para seguir avanzando incluso cuando las certezas desaparecen.

Esa visión también explica por qué insiste en promover el arte como una herramienta de crecimiento personal.

No importa si se trata de pintura, música, escritura, actuación o cualquier otra expresión creativa.

Lo verdaderamente importante, afirma, es encontrar una actividad capaz de conectar a las personas consigo mismas.

“El arte te hace sentir más vivo y te permite ver el mundo desde otra perspectiva”.

Para él, esa posibilidad de detenerse, observar y expresar emociones representa uno de los aprendizajes más valiosos que ha encontrado fuera de los estadios.

Una exposición que invita a mirar hacia adentro

Más que una muestra pictórica, De Estadios a Estudios funciona como una invitación a reflexionar sobre los cambios que marcan la vida de cualquier persona.

Las pinturas hablan de fútbol, de viajes, de pérdidas, de amistades y de momentos cotidianos, pero sobre todo hablan del valor de comenzar de nuevo.

Joso Hanhausen no pretende decirle al público qué debe sentir frente a cada obra.

Prefiere que cada visitante encuentre su propia interpretación.

Que descubra en los colores, las figuras y las historias un reflejo de sus propias experiencias.

Quizá esa sea la mayor fortaleza de la exposición.

Demostrar que cambiar de rumbo no significa renunciar al pasado, sino utilizarlo como punto de partida para construir una nueva historia.

Con esta primera exposición individual en México, el artista abre oficialmente un nuevo capítulo de su carrera y confirma que, en ocasiones, los sueños más importantes aparecen justo cuando uno se atreve a abandonar el camino que parecía estar escrito.