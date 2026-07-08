Hallan traducción inédita de Tolkien en la biblioteca Bodleiana de Oxford

Texto. El documento inédito de Tolkien hallado en una biblioteca de Oxford. (UGR)

Una universidad española ha localizado una traducción inédita del escritor J.R.R. Tolkien, autor de ‘The Lord of the Rings’, en la biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford (Reino Unido), un hallazgo que amplía su legado de filólogo y medievalista.

El texto, descubierto durante una investigación de la Universidad de Granada (UGR) sobre literatura medieval inglesa, se titula ‘Soul’s Ward’ (‘La custodia del alma’).

Según informó este miércoles la UGR, se trata de una traducción al inglés moderno del homiliario medieval ‘Sawles Warde’, obra del siglo XIII escrita en el dialecto AB, una variedad del inglés de aquella época, de especial relevancia para los estudios filológicos del autor británico.

Además de aportar nuevos conocimientos sobre la trayectoria académica de Tolkien, el descubrimiento permite a la comunidad científica conocer un documento ignoto hasta el momento y ampliar de forma significativa el corpus de escritos académicos conservados del autor.Según la UGR, el hallazgo pone de relieve la importancia de la investigación en fuentes originales y archivos históricos para la recuperación de materiales de interés internacional.

El trabajo ha culminado con la edición crítica del texto en la revista The Review of English Studies, publicada por Oxford University Press.La investigación es del profesor universitario Andoni Cossio, investigador del proyecto de la UGR TRANSMEL (Traducción, Transmisión y Transformación en Literatura Medieval Inglesa), que estudiaba manuscritos conservados en la prestigiosa biblioteca británica