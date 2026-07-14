Celebrarán los 200 años de relaciones diplomaáticas México-Francia con gran fiesta binacional

Fiesta. La conferencia de prensa para detallar actividades de la “Gran Fiesta Franco-Mexicana”.

Cuarenta piezas de la colección del Centro Pompidou llegarán al Museo del Palacio de Bellas Artes; y en el Museo Nacional de Antropología se exhibirá el Códice Azcatitlan mientras que en la Biblioteca Nacional de Francia se presentará el Códice Boturini.

Estos son algunos momentos que sobresalen en el panorama de la “Gran Fiesta Franco-Mexicana”, un programa que reúne exposiciones, teatro, cine, música, gastronomía y patrimonio del 1 de septiembre al 30 de noviembre, para conmemorar los 200 años de relaciones diplomáticas entre Francia y México.

Durante el anuncio de estos eventos en la Casa de Francia, la Embajadora de Francia en México, Delphine Borione comentó que detrás de este programa hay 18 meses de negociaciones, cientos de artistas, museos y universidades involucrados, préstamos patrimoniales inéditos y una apuesta por construir una colaboración cultural que sobreviva al aniversario.Asimismo, anunció que dentro de unos meses comenzará la remodelación y ampliación del IFAL y del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA).

“Es el presupuesto más importante que Francia otorgará a un instituto francés en los próximos años, a nivel mundial”, informó.Por su parte, el Consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en México y Director del Instituto Francés de América Latina (IFAL), Jean-François Guéganno subrayó que gran parte de la oferta se basa en coproducciones entre creadores de ambos países.

“Este idioma francés es el que queremos compartir con ustedes, en un país que cuenta además del español con 68 lenguas indígenas nacionales, solo podemos admirarnos, nosotros que tanto defendemos la diversidad cultural y el plurilingüismo”, señaló.En el ámbito literario resaltó la presencia de los escritores Emmanuel Carrère y Jean-Marie Gustave Le Clézio, quienes encabezarán una serie de encuentros editoriales e intelectuales.

La programación se extenderá igualmente al Festival Internacional Cervantino, donde Francia será país invitado de honor; el FICUNAM; el Festival Internacional de Cine de Morelia, Pixelatl, en Guadalajara; el de Saxofón de Puebla, el del Estado de Chihuahua, el gastronómico ¡Qué gusto! en Ciudad de México y el de Música de Morelia, además del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

A ello se suman las ferias internacionales del Libro de Guadalajara, del Zócalo y de Monterrey; así como la feria educativa Europosgrados, en CDMX y Guadalajara; la XIII Semana de Francia en Baja California, la 1a Bienal de las Caricaturas, Design Week Mexico y Fotoseptiembre.

Para los organizadores, la verdadera relevancia de todo este programa está en la posibilidad de consolidar relaciones duraderas entre instituciones y creadores.“Esta gran fiesta es solo la parte visible de un sinnúmero de encuentros profesionales que empezaron hace un año para profundizar la cooperación cultural de nuestras dos grandes naciones culturales que son México y Francia”, afirmó Borione.

POMPIDOU Y 200 AÑOS DE AMISTAD LLEGAN A CDMX

Entre los proyectos más destacados figura la llegada de obras del Centro Pompidou al Museo del Palacio de Bellas Artes, la cual se realiza en un momento singular para la institución parisina, actualmente cerrada por una profunda remodelación.

La exhibición contará además con un elemento simbólico: el diseño museográfico estará a cargo de la arquitecta mexicana Frida Escobedo, integrante del equipo responsable de la renovación del museo francés.La selección de obras se hizo en relación al arte cinético, el arte óptico y el arte geométrico dentro de la colección del Pompidou, entre curadores del Pompidou y Bellas Artes, quienes han desarrollado una investigación a lo largo de muchos años sobre este tipo de tendencia artística.

Se mostrarán obras desde los años 20, hasta obras de artistas de los años 80, pasando por una película experimental de Marcel Duchamp, Próximamente el Museo del Palacio de Bellas Artes dará mayores detalles.Por otra parte, en la Biblioteca Vasconcelos se hará una revisión de la historia compartida entre Francia y México, con la exposición sobre 200 años de amistad “Resonancias, disonancias y contrapuntos”, integrada por 52 paneles sobre episodios clave de la relación bilateral.

Philippe Ollé-Laprune, cocurador de esta muestra, explicó que el recorrido inicia antes del establecimiento formal de relaciones diplomáticas en 1826, “porque no podíamos fríamente empezar con esa fecha”.La intención de la muestra es dar cuenta de historias e intercambios artísticos e intelectuales binacionales.

“Muchos artistas franceses vienen a buscar en México formas de pensar, alternativas distintas a las que tienen en Francia y muchos intelectuales y artistas mexicanos le piden a Francia un espíritu crítico y democrático que va a alimentar la reflexión de muchísimos intelectuales de aquí”, apuntó.Organizada cronológicamente, la propuesta curatorial será visibilizar el mundo indígena, de las mujeres, la instalación de repúblicas.

INTERCAMBIO DE CÓDICES

El 17 de septiembre, el Museo Nacional de Antropología recibirá el Códice Azcatitlan, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, a la vez que el Códice Boturini que está en la bóveda de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, estará precisamente en la Biblioteca Nacional de Francia.

El director de la UCVPII y exdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto explicó que del 22 al 25 de septiembre se realizará un encuentro académico internacional con especialistas franceses, mexicanos, estadounidenses y latinoamericanos.

“Vamos a ver el tema de los códices desde varios enfoques: la historia, la restauración y conservación de documentos con base papel, el estudio de los materiales con que se han realizado y particularmente los avances en la investigación de algunos de ellos”, indicó.Prieto también respondió a las discusiones sobre la naturaleza histórica del Códice Azcatitlan.

“El hecho de que el códice Azcatitlan se haya elaborado a fines del siglo XVI no lo hace falso. Es un códice virreinal”, subrayó. “Que se refiera a hechos anteriores a la conquista no le quita su importancia como fuente de la historia”.La presencia de estos documentos históricos estará acompañada por una exhibición de reproducciones monumentales en la estación Pino Suárez del Metro, donde se mostrarán facsímiles de ambos códices para acercar este patrimonio a públicos más amplios.