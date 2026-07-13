Coro de Cámara UDLAP consolida su excelencia y conquista España al ganar el 35º Certamen de Habaneras y Polifonía de Totana

UDLAP Este logro representa el talento, la disciplina y el compromiso artístico del Coro de Cámara UDLAP, quienes llevaron el nombre de la Universidad de las Américas Puebla y de México. (UDLAP)

El Coro de Cámara de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvo el máximo reconocimiento en el 35º Certamen de Habaneras y Polifonía de Totana al hacerse acreedor al Primer Premio y al Premio de Polifonía, consolidándose, como una de las agrupaciones corales universitarias más destacadas en el ámbito internacional.

Este logro representa el talento, la disciplina y el compromiso artístico del Coro de Cámara UDLAP, quienes llevaron el nombre de la Universidad de las Américas Puebla y de México, a uno de los certámenes corales más importantes dedicados a la habanera y la polifonía. Para la maestra Honey Moreira, directora del Coro de Cámara UDLAP, estos reconocimientos representan la confirmación del nivel artístico que la agrupación ha alcanzado tras años de trabajo constante.

Respecto a los premios obtenidos, la Mtra. Moreira destacó que significan el reconocimiento internacional al nivel y la calidad que tiene el Coro de Cámara de la Universidad de las Américas Puebla. “El jurado destacó el trabajo minucioso, la seriedad, la calidad interpretativa y el cuidado en cada detalle, incluso nos expresaron que la decisión fue unánime”, afirmó.

Asimismo, la directora del Coro destacó que este resultado trasciende el concurso y refleja un proceso formativo de largo plazo: “no es un trabajo hecho para un concurso, es un resultado para toda la vida. Lo que estos jóvenes han construido como músicos, como personas y como profesionales los acompañará siempre. Además, este triunfo representa el mejor homenaje posible para celebrar los 25 años de historia del Coro de Cámara UDLAP y en lo personal, es una forma de agradecer a mis maestros y rendir tributo a México y a Cuba, dos países cuya tradición musical hoy se unen en este logro artístico”.

Durante su participación en el certamen, el Coro de Cámara UDLAP interpretó la obra obligatoria Ojos de Sol, de Daniel Torres Corona; posteriormente presentó Renaces Tú, de Arturo Duo Vital; Sal de mi Vida, de Víctor Daniel Lozada, seleccionada como pieza obligatoria del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja en 2023. En la modalidad de polifonía interpretaron el tradicional son mexicano La Negra, con arreglo de José Galván Castañeda; y su participación concluyó con Un águila en las estrellas, de Elena Ortiz y Julio Morales, una obra coral contemporánea de gran exigencia técnica y expresiva.

El 35.º Certamen de Habaneras y Polifonía de Totana concluyó con una interpretación conjunta de Sol, habanera del compositor cubano Daniel Torres Corona y pieza obligatoria del certamen, interpretada por todas las agrupaciones participantes. Como reconocimiento al triunfo del Coro de Cámara de la UDLAP, la organización distinguió a la maestra Honey Moreira con la dirección de esta interpretación de clausura.

Por su parte, Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales de la UDLAP, explicó que este triunfo es resultado de una planeación iniciada hace dos años. “Este proyecto comenzó como un objetivo de mediano plazo. Primero trabajamos para alcanzar el nivel artístico necesario para grabar un disco y posteriormente aplicar a concursos internacionales. Superamos el proceso de selección, preparamos durante varios meses las obras obligatorias y organizamos toda la logística para trasladar a 25 estudiantes a Europa. Obtener ambos premios representa el fruto de un trabajo de preparación, colaboración institucional y compromiso de toda la comunidad universitaria”, afirmó.

Asimismo, reconoció el respaldo de la Rectoría, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, las áreas académicas y todo el equipo de la Dirección de Actividades Culturales, quienes hicieron posible este proyecto artístico, además de que reconoció el legado sembrado por otras generaciones que pasaron por esta agrupación, así como de su fundadora Gisela Crespo.

Este concurso fue celebrado en el Auditorio Municipal Marcos Ortiz, en Totana, Murcia, donde el coro de la UDLAP obtuvo el Primer Premio, dotado con tres mil euros y trofeo otorgado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, así como el Premio de Polifonía, acompañado de seiscientos euros y trofeo concedido por la Concejalía de Cultura de Totana.

Cabe destacar que la gira internacional del Coro de Cámara UDLAP continúa por España, por lo que el próximo 17 de julio ofrecerá el concierto “Entre Mares” en Almoradí, donde compartirá escenario con el Coro Maestro Casanovas de Torrevieja, como parte de una agenda artística que fortalece la presencia internacional de la Universidad y reafirma su compromiso con la formación integral de estudiantes capaces de destacar en los escenarios más importantes del mundo.

Conoce al Coro de Cámara UDLAP

Fundado en 2001 e integrado por estudiantes de distintas licenciaturas de la UDLAP, el Coro de Cámara se ha consolidado como una de las agrupaciones universitarias más sobresalientes del país gracias a su trabajo en la interpretación y difusión del repertorio coral latinoamericano, en diálogo con la tradición musical española y la música novohispana. A lo largo de su trayectoria ha representado a la Universidad en escenarios de prestigio internacional como el Carnegie Hall de Nueva York y el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.