Desaparece la saga de los Goytisolo, que marcó la literatura española de posguerra

Luto. Luis Goytisolo Gay.

La generación de los hermanos Goytisolo, que marcó el panorama literario de la posguerra española, fue un caso excepcional, pues llevaban las letras en los genes y fueron figuras destacadas: José Agustín, Juan y el novelista, ensayista, académico y multipremiado Luis, el último en morir, este domingo.

Luis Goytisolo Gay era el menor de ellos, nacidos en una familia de la burguesía ilustrada de Barcelona. Llevaba, como sus hermanos, la literatura en la sangre y, desde niño, empezó a escribir relatos cortos inspirados en sus lecturas infantiles; a los once años presentó uno de sus textos a la editorial Molino.

Ya mientras estudiaba el bachillerato en los salesianos, publicó algunas reseñas en la revista del colegio con el apoyo de su profesor de literatura.

En 1958, recién licenciado en Derecho, obtuvo el Premio Biblioteca Breve con la novela ‘Las afueras’, a la que siguió ‘Las mismas palabras’ (1962).

Su obra cumbre

A principios de 1963 empezó a gestar su obra cumbre, ‘Antagonía’, la “piedra angular” de su carrera literaria, una tetralogía que tardó 17 años en completar.

El primero de los cuatro libros, ‘Recuento’, se publicó en 1973 y sucesivamente fueron apareciendo ‘Los verdes de mayo hasta el mar’ (Premio Ciudad de Barcelona 1976), ‘La cólera de Aquiles’ (1979) y ‘Teoría del Conocimiento’ (1981).

“En realidad, es una novela de una novela, en cuatro partes”, en la que el autor se sumerge en una profunda indagación sobre la creación literaria, llegó a explicar Luis Goytisolo, nacido en 1935.

Continuó en los años ochenta con la novela ‘Estela del fuego que se aleja’ (1984), que obtuvo el Premio de la Crítica 1985; ‘La paradoja del ave migratoria’ (1987); y ‘Fábulas’ (1988).

Goytisolo fue colaborador habitual de prensa nacional y extranjera, así como miembro del jurado de importantes premios literarios. En los años noventa relevó al fallecido escritor y editor español Carlos Barral en la dirección de la revista literaria ‘Letra Internacional’.

Miembro de la Real Academia Española

En 1992 publicó la novela ‘Estatua con palomas’, galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Narrativa, donde el autor juega con el tiempo -la Roma de Trajano y la España actual-, alternando dos figuras, la del historiador romano Tácito con el mismo autor.

Un año después escribió sobre su recorrido por 13 países ribereños del Índico, premiado como mejor libro de viajes por la revista Delibros, origen de una exitosa serie documental de televisión. También fue el autor de la serie televisiva ‘Mediterráneo’ (2000).

Elegido miembro de la Real Academia Española en 1994, Luis Goytisolo ingresó en 1995 con un discurso en defensa de la autonomía del lenguaje frente a la influencia de la imagen.

Después publicó ‘Escalera hacia el cielo’ (1999) y ‘Diario de 360 grados’ (2000).

Luego llegaron ‘El porvenir de la palabra’ (2002), la novela ‘Liberación’ (2003), el conjunto de anotaciones, aforismos y juegos de palabras ‘Fábula’ (2004) y el compendio ‘Tres comedias ejemplares’ (2005).

Con el ensayo ‘Naturaleza de la novela’ ganó el Premio Anagrama de 2013, año en que obtuvo el Premio Nacional de las Letras en reconocimiento a toda su obra literaria.

Antifranquista, no marxista

Respecto a su militancia en el Partido Comunista, Goytisolo reconoció, en una entrevista de 2014, que nunca creyó en el marxismo, sino que se hizo militante comunista a finales de los años 50, en plena dictadura, para “combatir el franquismo”.

Estuvo encarcelado cuatro meses en una prisión de Madrid, “una de las experiencias más importantes” de su vida, confesó.

En mayo de 2016 presentó en Barcelona ‘El atasco y demás fábulas’, una recopilación de textos escritos durante cuarenta años y que comienza con ‘El atasco’, una reflexión de cómo vivimos en la actualidad, inmersos en monumentales embotellamientos de tránsito.

Entre sus últimos títulos publicados figuran la novela coral ‘Coincidencias’ (2017) y ‘Chispas’ (2019), unos textos en los que presenta pinceladas de la vida cotidiana y en los que no falta el humor.

Su hermano José Agustín (1928-1999) fue poeta y traductor; y Juan (1931-2017) fue novelista y ganó el Premio Cervantes en 2014.