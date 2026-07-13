Caminos de ida y vuelta, INBAL rescata mestizaje y legado de Pilar Rioja en el Teatro de la Danza

El concepto de ida y vuelta refiere las danzas que nacieron en España, cruzaron el océano y se transformaron al llegar a tierras americanas, señala Jenaro Sosa Castillo —

Jenaro Sosa Castillo INBAL El director Jenaro Sosas Castillo dijo que la Educación Artística en México necesita un fuerte impulso, así como la difusión de la Cultura en nuestro país. (Eduardo Gómez)

La danza española en México es un diálogo vivo que ha evolucionado a través de los siglos entre dos continentes, más alla de ser solo una herencia importada, dijo Jenaro Sosa Castillo, director de la prestigiada compañía de danza española Rioja.

El artista encabeza hoy un esfuerzo por rescatar y difundir esta riqueza cultural compartida, desde su más reciente producción, Caminos de ida y vuelta, a través de la cual propone un viaje estético que explora el mestizaje profundo entre América y España.

La obra fue seleccionada por la Coordinación Nacional de Danza bajo la convocatoria "Saberes Danzados 2026“, lo que representa un respaldo institucional clave del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Durante una entrevista exclusiva con Crónica, Sosa Castillo explicó que el objetivo primordial de su propuesta es “mostrar la inmensa variedad de la danza española, trascendiendo el cliché que la limita únicamente al flamenco”.

Detalló que la puesta en escena integra las cuatro vertientes fundamentales de este arte; la escuela bolera, el folklore español, el flamenco y el estilo clásico español.

Huella de los Puertos Mexicanos

“El concepto de ida y vuelta hace referencia a las danzas que nacieron en España, cruzaron el océano y se transformaron radicalmente al llegar a tierras americanas; regiones como Veracruz, Yucatán y Campechefueron puertos fundamentales donde la cultura local aportó ritmos y matices que luego regresaron a la península ibérica”, expresó.

Sosa Castillo dijo que esta contribución mexicana es vital para la evolución de la danza española, un hecho histórico que a menudo es olvidado en la narrativa oficial.

El director afirmó que el quehacer dancístico actual es producto de múltiples culturas que enriquecieron el lenguaje del movimiento a lo largo de las décadas.

Informó que la obra cuenta con “la guía magistral de Pilar Rioja, quien a sus 94 años sigue siendo el pilar coreográfico y la directora artística de la agrupación”.

Rioja es considerada una de las bailarinas más importantes en la historia de México, transmitió su legado y teoría dancística directamente a Sosa Castillo y Rocío Masa.

Innovación Técnica, Rescate Patrimonial

Indicó que el espectáculo incluye una innovación técnica denominada "arte lanzada a la española“, que consiste en el uso de castañuelas en concierto, un género único.

Dijo que esta técnica fue desarrollada originalmente por la maestra Pilar Rioja en colaboración con el reconocido musicólogo español Domingo José Samperio, al unir música y danza.

El director reveló que además de su valor artístico, la producción destaca por su archivo histórico, pues utiliza vestuarios originales de Pilar Rioja diseñados por el reputado Guillermo Barkley.

Apoyar la Educación Artística en México

Jenaro Sosa Castillo aprovechó el espacio con Crónica para hablar sobre la situación de las artes en México.

El director lamentó profundamente la falta de apoyo constante a la educación artística y la carencia de espacios dedicados a la difusión de la cultura.

“Creo que sí faltan espacios todavía y falta mucha difusión cultural; la danza española en nuestro país ha estado muy castigada cuando realmente hay muchos muy buenos exponentes a nivel internacional”, afirmó.

Sosa Castillo dijo que uno de los puntos más alarmantes es la situación actual de las escuelas profesionales de danza, cuyas aulas se encuentran “lamentablemente vacías”.

Afirmó nuevamente que “falta mucha difusión cultural”, y llamó con urgencia a las autoridades culturales y educativas a incentivar que los jóvenes vean en la danza una carrera profesional.

El coreógrafo subrayó la importancia de apoyar a los artistas independientes, quienes a menudo sostienen la oferta cultural del país sin los recursos necesarios.

Para Sosa Castillo, la danza como un espectáculo visual y como un ejercicio de identidad que requiere preparación académica y compromiso institucional.

En el contexto de las relaciones actuales entre México y España, el director afirmó que la danza actúa como un puente festivo y de celebración mutua.

El mensaje central que la compañía busca transmitir es que ellos ejecutan la danza española desde una perspectiva auténticamente mexicana, con un sello distinto.

El público podrá disfrutar de esta experiencia didáctica y estética, donde los intérpretes explican al espectador el intercambio cultural que ocurre frente a sus ojos.

¿Dónde Ver de Ida y Vuelta?

La temporada se llevará a cabo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, un recinto emblemático para las artes escénicas en la capital del país.

Las funciones están programadas del jueves 16 de julio al domingo 19 de julio, con horarios que facilitan el acceso a todo tipo de público.

El jueves y viernes la cita es a las 20:00 horas, el sábado a las 19:00 horas y el domingo se cerrará la temporada a las 18:00 horas.

Con un equipo que incluye cante, guitarra y un guion especializado, “Caminos de ida y vuelta“ se perfila como un evento imperdible de la agenda cultural de julio.

Jenaro Sosa Castillo concluyó con la invitación a la sociedad a abrazar sus raíces y a defender los espacios artísticos que dan sentido a la historia nacional.

Caminos de ida y vuelta, INBAL rescata mestizaje y legado de Pilar Rioja en el Teatro de la Danza