“El charco inútil”, una historia donde el amor, el duelo y la locura desdibujan la realidad

Teatro. La conferencia para anunciar la temporada de la obra.

¿Qué ocurre cuando la única forma de sobrevivir a la realidad es dejar de creer en ella? Esa es la pregunta que planteaEl charco inútil, thriller psicológico del dramaturgo español David Desola, quien aborda la locura no como una patología, sino como una vía de escape y un refugio ante una existencia insoportable.

La obra se presentará del 23 de julio al 30 de agosto de 2026 en el Teatro Helénico. El charco inútil, producción de la compañía GANG Studios, que narra el encuentro entre dos personas marcadas por la pérdida y la herida, quienes encuentran una forma de resistir al dolor al reconstruir su vida y establecer nuevos vínculos.La historia parte de una premisa inusual: Irene, una madre que perdió a su hijo durante los atentados de Madrid de 2004, encuentra en la imaginación una forma de sobrellevar su ausencia.

En ese contexto, un profesor acepta impartir clases particulares, dando inicio a un encuentro que transformará la vida de ambos. Por su parte, Óscar, un profesor de secundaria que abandonó la enseñanza después de sufrir una brutal agresión por parte de uno de sus alumnos, intenta reconstruir una vida marcada por el trauma. Cuando sus caminos se cruzan, surge entre ellos un vínculo inesperado que pone a prueba la frontera entre la realidad y aquello que cada uno necesita creer para seguir adelante.

La obra plantea una pregunta central: ¿hasta dónde puede llegar una persona para protegerse de aquello que resulta imposible de aceptar? A partir de esa interrogante, el texto de David Desola y la dirección de Ruby Tagle construyen una narrativa psicológica que confronta al espectador con los extremos a los que puede llegar una persona cuando pierde aquello que daba sentido a su existencia.

Ambientada en acontecimientos que marcaron la España contemporánea, la puesta en escena dialoga con problemáticas que también atraviesan a la sociedad mexicana, donde la violencia, la pérdida y el duelo forman parte de experiencias compartidas. Desde ese punto de encuentro, reflexiona sobre la fragilidad de la mente humana frente a experiencias límite y sobre los mecanismos que las personas construyen para sobrevivir al dolor, sin perder de vista el conflicto íntimo de sus protagonistas.

La producción general corre a cargo de Jean Bernard Tenaille y Daniel Blanco; David Desola en la dramaturgia; Ruby Tagle en la dirección; Rodrigo Caravantes y Blanca Loaira en la asistencia de dirección; Jesús Hernández en la escenografía e iluminación; Jerildy Bosch en el diseño de vestuario, y Leonardo Soqui en el diseño sonoro y música original. La interpretación está a cargo de Juan Ríos, Paulina Treviño y Miguel Cooper.

El charco inútilse presentará del23 de julio al 30 de agosto de 2026 con funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horasen el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico. El costo del boleto es de $525 en planta baja y de $427 en planta alta.Actualmente hayventa especial hasta el 22 de julio. Las localidades pueden adquirirse en las taquillas del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, o a través de la página:helenico.gob.mx.