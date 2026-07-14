SCM Su espíritu original no consistía únicamente en plantar árboles, sino en fomentar una conciencia nacional orientada al respeto, la conservación y el manejo responsable del patrimonio arbóreo y del paisaje.

En México, el Día Nacional del Árbol, conmemorado el segundo jueves de julio de cada año por disposición del Decreto Presidencial del 1 de julio de 1959, promulgado durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, constituye mucho más que una jornada simbólica de reforestación. Su espíritu original no consistía únicamente en plantar árboles, sino en fomentar una conciencia nacional orientada al respeto, la conservación y el manejo responsable del patrimonio arbóreo y del paisaje. A casi siete décadas de aquella decisión, la celebración adquiere una vigencia renovada, pues invita a reflexionar sobre el papel que desempeñan los árboles en la construcción de ciudades ambientalmente sanas, culturalmente significativas y socialmente habitables.

Sin embargo, las políticas de desarrollo urbano aplicadas en México durante los últimos cincuenta años difícilmente pueden considerarse congruentes con aquellos principios. Lejos de evolucionar a escala humana, han privilegiado procesos de expansión urbana y especulación inmobiliaria ajenos a toda lógica paisajística. Como consecuencia, numerosas ciudades han experimentado un acelerado deterioro ambiental, social y cultural, donde el paisaje ha quedado subordinado a los intereses de la urbanización intensiva y el espacio abierto ha sido reducido a un elemento residual, privado de sus funciones ecológicas, ambientales y simbólicas.

En este contexto, el paisaje urbano contemporáneo se presenta como el escenario donde debe afrontarse uno de los mayores desafíos políticos, técnicos y culturales de nuestro tiempo: la recuperación, rehabilitación y recalificación ambiental de las zonas degradadas de la ciudad y, particularmente, de las periferias urbanas, precisamente aquellas donde se concentra la mayor densidad demográfica y donde las carencias ambientales resultan más evidentes. Convertir estos territorios en prioridad de las políticas públicas constituye una condición indispensable para avanzar hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable.

La conmemoración del Día Nacional del Árbol ofrece una oportunidad para recordar que el árbol no representa un elemento aislado del paisaje urbano, sino uno de los componentes estructurales de un sistema territorial complejo. El verdadero desafío consiste en revalorizar el espacio público y la arquitectura del espacio abierto mediante la conservación y creación de jardines, parques, huertos urbanos, arboledas, corredores biológicos y demás espacios libres que articulan la vivienda, los centros educativos, hospitalarios, laborales, comerciales y de movilidad. Tales espacios no constituyen vacíos urbanos; por el contrario, conforman la infraestructura ecológica indispensable para garantizar el equilibrio funcional, ambiental y estético de la ciudad.

Dentro de esta estructura, resulta imprescindible reconocer el papel especializado e insustituible que desempeñan el suelo, el agua y, de manera muy especial, los árboles, preferentemente aquellos pertenecientes a la flora nativa y endémica. Estos elementos hacen posible la restauración de procesos ecológicos esenciales, regulan el microclima urbano, favorecen la infiltración del agua, mejoran la calidad del aire, incrementan la biodiversidad y fortalecen la identidad paisajística de cada región. Su importancia trasciende ampliamente la dimensión ornamental que tradicionalmente se les ha atribuido.

La calidad ambiental de las ciudades tampoco puede seguir evaluándose únicamente mediante indicadores cuantitativos, como el número de metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Resulta indispensable incorporar parámetros cualitativos capaces de valorar el verdadero estado de salud del ecosistema urbano. Ello implica analizar la calidad del aire, los niveles de contaminación química y acústica, la presencia de dióxido de carbono, dióxido de azufre, metales pesados, partículas suspendidas y otros contaminantes atmosféricos. Sólo a partir de una evaluación integral será posible comprender la complejidad de los procesos ecológicos que condicionan la habitabilidad de nuestras ciudades.

Estos indicadores constituyen apenas la manifestación superficial de un sistema urbano sometido a profundas alteraciones ambientales. Son síntomas de un proceso patológico cuya solución no puede limitarse a intervenciones aisladas o campañas ocasionales de plantación. El diagnóstico de las causas del deterioro y la formulación de estrategias integrales de restauración requieren una visión interdisciplinaria capaz de articular la ecología, la arboricultura, la arquitectura, el urbanismo y la planificación del paisaje mediante auténticos Planes Paisajísticos.

Hablar del espacio público tampoco debe reducirse al concepto tradicional de “verde urbano”, expresión que conserva numerosas limitaciones heredadas del urbanismo convencional. El objetivo no consiste únicamente en incrementar la superficie arbolada, sino en reorganizar la arquitectura del espacio abierto, entendida como el negativo de la ciudad construida; es decir, como la estructura territorial que proporciona continuidad ecológica, equilibrio espacial y significado cultural al conjunto urbano.

Desde esta perspectiva, el espacio abierto deja de ser un residuo para convertirse en el soporte ambiental de la ciudad. Abandona el lugar marginal al que históricamente fue relegado y emerge como una nueva frontera para la planificación y el diseño del paisaje. Ya no se trata simplemente del “verde”, sino de un sistema territorial complejo que, lamentablemente, permanece en gran medida desprovisto de gestión, mantenimiento y planeación de largo plazo.

El arbolado urbano, por consiguiente, no representa un gasto accesorio ni puede seguir considerándose un recurso decorativo. Mientras prevalezca esta visión reduccionista, será imposible consolidar políticas públicas destinadas a la recalificación ambiental de nuestras ciudades. Continuarán plantándose especies exóticas seleccionadas por modas pasajeras o intereses comerciales, en detrimento de aquellas especies nativas y endémicas que históricamente han definido el carácter ambiental y cultural de cada paisaje urbano.

Con demasiada frecuencia, los árboles son utilizados como un recurso cosmético destinado a ocultar las deformaciones de ciudades que crecieron sin planificación. En lugar de constituir los elementos estructuradores de un proyecto integral de paisaje, terminan desempeñando la función de maquillaje vegetal sobre un tejido urbano profundamente deteriorado.

Paradójicamente, buena parte del espacio público se ha transformado en una auténtica anti-ciudad, escenario cotidiano de la vida colectiva cuya calidad espacial permanece abandonada. Las administraciones públicas suelen justificar esta situación apelando a los elevados costos que implica el diseño y la conservación del paisaje. No obstante, la plantación y el manejo técnico del arbolado representan inversiones considerablemente menores que numerosas obras de urbanización convencional, como la pavimentación excesiva, los concretos estampados o la continua impermeabilización del suelo.

El argumento económico constituye, por ello, un falso dilema. Con frecuencia se identifica el diseño del paisaje con jardines palaciegos, composiciones excesivamente sofisticadas o jardines verticales de costos prohibitivos, cuando en realidad la planificación paisajística persigue objetivos mucho más amplios relacionados con la salud ambiental, la funcionalidad ecológica y la calidad de vida de la población.

Considerar al árbol como un simple adorno urbano constituye una de las distorsiones más persistentes del urbanismo tradicional. Durante décadas se ha otorgado un papel protagónico a la arquitectura construida, relegando la arquitectura vegetal a una condición secundaria, cuando ambas deberían conformar un sistema indivisible y complementario.

La arquitectura del espacio abierto configura, en realidad, una segunda estructura urbana que enlaza, organiza y da sentido a los espacios edificados. Inserta la ciudad dentro de un paisaje con identidad propia, genera hitos urbanos y paisajísticos, preserva visuales consagradas por la memoria colectiva y fortalece el sentido de pertenencia de los habitantes. Ignorar esta dimensión equivale a aceptar el caos formal, funcional y expresivo que hoy caracteriza a numerosas ciudades mexicanas.

En nuestras ciudades prácticamente todo ha sido pavimentado e impermeabilizado. El árbol debería formar parte del proyecto urbano desde su origen y no incorporarse al final para ocultar errores previamente cometidos. Sin embargo, con excesiva frecuencia se le obliga a desempeñar el papel de simple tapicería vegetal destinada a corregir decisiones urbanísticas equivocadas: especies inadecuadas al sitio, árboles de gran porte confinados en espacios mínimos, alcorques insuficientes, pavimentos incompatibles con el desarrollo radicular y una interminable sucesión de intervenciones que comprometen simultáneamente la supervivencia del árbol y la calidad del paisaje.

Precisamente por ello, la conmemoración del Día Nacional del Árbol trasciende el acto simbólico de plantar un ejemplar. Representa la oportunidad de replantear la relación entre ciudad y naturaleza, de reconocer al arbolado urbano como una infraestructura ambiental indispensable y de asumir que la planificación paisajística constituye una herramienta estratégica para construir ciudades más saludables, resilientes y culturalmente significativas. Diseñar, planificar y conservar el arbolado urbano significa, en última instancia, proteger la calidad de vida de los habitantes y garantizar que arquitectura y naturaleza convivan en una relación de equilibrio, reciprocidad y complementariedad. Sólo entonces el espíritu del decreto de 1959 habrá encontrado su auténtica realización en las ciudades mexicanas del siglo XXI.

Colaboración del Seminario de Cultura Mexicana