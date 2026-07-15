Murió Elsa Aguirre, actriz mexicana del cine de oro: ¿Cuáles fueron sus películas más emblemáticas?

Elsa Aguirre Fallece una de las divas del cine de oro mexicano. (@ANDIMexico)

La actriz mexicana Elsa Aguirre, reconocida por su trabajo en el cine de oro mexicano, falleció ayer 14 de julio a los 95 años. Su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

¿Quién era Elsa Aguirre, uno de las últimos íconos del cine de oro mexicano?

Elsa Aguirre nació en la capital de Chihuahua en 1930. Su talento fue descubierto gracias a su participación en un concurso de belleza organizado por una compañía cinematográfica. Su hermana, Alma Rosa Aguirre, también destacó en las pantallas y falleció tan sólo el año pasado.

Desde entonces, apareció en más de 40 películas y algunas telenovelas. Llegó a actuar junto a otros íconos de la época como Pedro Infante en Cuidado con el amor (1954) y Pedro Armendáriz en Pancho Villa y la Adelita (1960). Frecuentemente participó en comedias como El día de la boda (1968), El cuerpazo del delito (1970) y Cómo enfriar a mi marido (1970). También trabajó bajo la dirección de cineastas del calibre de Alfredo B. Crevenna en Algo flota sobre el agua (1947)

Otros de sus filmes más destacados incluyen Ojos de juventud (1948), Lluvia roja (1950), La mujer que yo amé (1950), Cuatro noches contigo (1952), Vainilla, bronce y morir (1957), Sólo de noche vienes (1965) y Casa de mujeres (1966).

Sus últimos éxitos en la pantalla grande fueron La muerte de un gallero (1977), Albur de amor (1980) y El prófugo (1992). Después de eso llevó sus talentos a la televisión donde participó en Las momias de Guanajuato (1962), Lo blanco y lo negro (1989), Acapulco, cuerpo y alma (1995), Mujeres engañadas (1999) y Lo que es el amor (2001). Se retiró tres años después de su último crédito, en 2004.

Tuvo un hijo que perdió de manera trágica en 2001 —durante un accidente automovilístico— y se casó en tres ocasiones. Recibió varios premios tras el final de su carrera reconociendo su trayectoria, como el Premio Ariel en 2003 y Premio Lunas de Auditorio en 2009. A sus 95 años, todavía se le mostraba viva y llena de energía. Dedicó sus últimos años al teatro y a la práctica del yoga y filosofía oriental. Fue una ávida defensora de la diversidad sexual.

Al ser una de las últimas intérpretes de la Época de Oro, su fallecimiento representa el final de uno de los periodos más ilustres en el arte mexicano.