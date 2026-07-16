Alistan homenaje a Beckett; a escena tres obras que custionan el mundo contemporáneo

Homenaje. Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura 1969. (The New Yorker)

¿Qué ocurre cuando dos de las obras más influyentes del teatro del siglo XX dialogan en un mismo escenario? Homenaje a Beckett responde con un ciclo que reúneEsperando a Godot, Final de partida y Tributo a Beckett, una propuesta que entrelaza ambos clásicos del dramaturgo y novelista irlandés bajo la adaptación y dirección de José Luis Cruz. La temporada se presentará los martes y miércoles, del 21 de julio al 5 de agosto, en el Foro La Gruta.

El Centro Cultural Helénico, Badulake Teatro y Ollin Kan Producciones, presentan tres muestras escénicas, cada una con dos funciones, que dialogan con el universo beckettiano desde una mirada contemporánea, explorando el aislamiento, la incomunicación y el desgaste de los vínculos humanos en una sociedad atravesada por la virtualidad.

Mediante un lenguaje fragmentado, característico de la dramaturgia de Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura 1969, este programa explora la tensión entre espacio, tiempo y memoria para retratar personajes atrapados en la incomunicación, el deterioro y la imposibilidad de encontrar sentido a su existencia.En palabras del director, José Luis Cruz: “Lo que me atrajo de este proyecto es la vigencia de alguien que plantea una crítica profunda de nuestras sociedades contemporáneas, que han deteriorado la esencia del ser humano.

Beckett no tiene compasión por ninguna de sus criaturas, las exprime al máximo hasta lograr su objetivo; no hay salvación en el mundo contemporáneo en donde se debaten estos individuos. En estos lenguajes fragmentados, planteamos el absoluto cuestionamiento de los sistemas civilizatorios que el ser humano ha creado y en los que ha fallado.

”Una propuesta escénica que apuesta por una actuación de carácter grotesco, donde el intérprete se convierte en el eje de la escena, en espacios vacíos habitados por ecos y universos sonoros, donde el cuerpo y la presencia del actor articulan el desarrollo dramático.

“El espacio vacío funciona como una metáfora para entretejer el diálogo interior de personajes que habitan el no-tiempo y el no-espacio.

Estos puntos de contacto nos permiten asomarnos a la intimidad de sus pasiones, negaciones y afirmaciones; un homenaje a la dimensión existencial de la condición humana”, agrega el director.El ciclo reúne distintos elencos para cada montaje.Esperando a Godot(21 y 22 de julio) cuenta con las actuaciones de Sergio Acosta, Angélica Lara, Evaristo Valverde, Gerardo Martínez y Alicia Jiménez.

Final de partida(28 y 29 de julio) cuenta con las actuaciones de Sergio Acosta, Carlos Mendoza, Ainé Martelli y Evaristo Valverde.

Finalmente,Tributo a Beckett(4 y 5 de agosto) reúne a Sergio Acosta, Carlos Mendoza, Angélica Lara, Ainé Martelli, Evaristo Valverde, Gerardo Martínez y Alicia Jiménez.

Mientras que el equipo creativo está encabezado por José Luis Cruz en la dirección, musicalización y pintura; Ainé Martelli en la producción, diseño de vestuario y realización de títeres; Carlos Mendoza en la iluminación y producción; Citlalli Lobaco como asistente de dirección y producción, y Lilian Vigueras y Juan Arzabe en la realización de vestuario.

Las funciones se realizarándel 21 de julio al 5 de agosto de 2026 en el Foro La Grutacon funciones losmartesymiércolesa las20:00 horas. El costo del boleto es de $302. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, o a través de la página:helenico.gob.mx.