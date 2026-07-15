“Entre tiempos…" muestra cinco maneras diferentes de componer, dice Cecilia Lugo

Danza Un cuadro de “Boom” de Alex Hensa, el coreógrafo más joven de esta propuesta antologadora.

“Las buenas obras persisten en el tiempo”, opina la coreógrafa y bailarina Cecilia Imelda Lugo Cruz, directora del Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC).

“No importa la época o el momento, cuando los lenguajes están bien utilizados”, continúa y asegura que éste es el caso de “Nicolás”, adaptación de la pieza original “Nicolasa”, creada en 1995 para el 75 aniversario de Guillermina Bravo.

“Sigue siendo una danza para ella”, comenta la coreógrafa, quien volverá a presentarla, sin grandes modificaciones, pero ahora con 8 intérpretes varones en escena.

El próximo martes 28 de julio en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, Cecilia Lugo (Tamaulipas), Bárbara Alvarado (CDMX-Querétaro), Beatriz Madrid (CDMX-Morelos), Alex Hensa (CDMX) y Oscar Ruvalcaba Pérez (Jalisco) presentarán “Entre tiempos. Antología de poéticas coreográficas”, en el marco de la Temporada de Danza 80 Movimientos.

“Las piezas son muy diferentes todas, tienen que ver con la manera de componer de cada autor/a y creo que esto va a ser muy interesante para el público porque en un solo programa van a ver cinco maneras diferentes de componer”, invita Cecilia Lugo.

NICOLASA VIGENTE

Originalmente, “Nicolasa (a Guillermina)” fue un encargo que el Instituto Nacional de Bellas Artes confió a Cecilia Lugo, para un homenaje a la maestra Guillermina Bravo.

“Entonces yo seleccioné el Danzón 2 de A. Márquez e hice una danza con tres mujeres y un abanico. Realmente fue una danza muy buena, que se ha vuelto icónica en el panorama dancístico de la danza en México”, recuerda la coreógrafa.

Indica que se trata de “una danza fuerte”, donde el abanico es símbolo de poder y todos lo quieren e, incluso, pasa por las manos de todos en algún momento.

“Es muy querida para mí y para mucha gente que la ha visto”, expresa.

Asimismo, destaca que entre la presentación de 1995 y la de este 2026 no habrá modificaciones considerables en términos de movimiento, aunque sí hubo cambios de matices coreográficos para pasar de 3 bailarinas a 8 bailarines. Sin embargo, la creadora reitera que “siguió siendo prácticamente lo mismo y todavía la obra se sostiene en el tiempo, que es lo importante”.

“Yo la monté también para tres mujeres con Ceprodac y no le cambié nada. Yo siento que los lenguajes cuando están bien utilizados, si son buenas obras, persisten en el tiempo. Y una de las cosas que a mí me interesa, en mi mirada curatorial de la vida en la danza, es que las buenas obras se mantengan como están si son vigentes”, puntualiza.

UNA ANTOLOGÍA

En cuanto a la participación de sus 4 compañeros coreógrafos, Cecilia Lugo apunta que la intención grupal es ofrecer fuerza y estructura a través de lenguajes de movimiento que cada uno ha articulado y que refleja su poética creadora.

La primera pieza del repertorio será “Boom” de Alex Hensa, el coreógrafo más joven de esta propuesta antologadora. Continuará con “Lobos. El misterio del origen” de Bárbara Alvarado, seguida de “Luna negra”, de Beatriz Madrid.

“Todas las piezas -excepto Nicolás que dura 10 minutos- han sido ajustadas, no es la versión completa, son fragmentos de 15 minutos máximo para presentar este programa porque es una antología”, detalla la coreógrafa.

Después de un intermedio se presentará “Nicolas” de Cecilia Lugo y concluirá con “Signos… el cuerpo de la noche” de Oscar Ruvalcaba Pérez.

“La pieza completa del maestro Ruvalcaba original era de 1 hora, cuando la montó con Ceprodac era de media hora y en este extracto es de 15 minutos, pero la verdad es que recupera la fuerza y el sentido de su pieza”, ahonda.

De acuerdo con la directora del Ceprodac, la reflexión que quedará para el público será hilvanar el sentido de este programa, como quien degusta un menú, para elegir sus elementos favoritos y dibujarse un panorama personal de poéticas dancísticas en México.

ACTIVIDADES CEPRODAC

“Entre tiempos. Antología de poéticas coreográficas” es un programa apto para todo público. Los boletos están disponibles en las taquillas del Palacio de Bellas Artes o a través de Ticketmaster. Hay descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores (INAPAM) con credencial vigente.

Por otra parte, la directora del Ceprodac informa que la institución ofrece un promedio de 90 actividades anuales, entre funciones, talleres, laboratorios, clases abiertas y mesas de conversación.

Adelanta que el 25 de julio ofrecerán una función en el Teatro de la Paz, en San Luis Potosí, como parte del Festival Internacional de Danza Lila López.

Asimismo, el próximo 3 de octubre el Ceprodac celebrará su 15 aniversario institucional con una presentación en el Palacio de Bellas Artes, que contará con los coreógrafos Luis Ortega y Francisco Aviña y dos estrenos a su cargo.

“Se está trabajando para el 3 de octubre en Bellas Artes y estamos perfilándonos para los festejos del 80 aniversario del INBAL”, agrega.

Para más información sobre las actividades del CEPRODAC sigue sus redes sociales @ceprodac.inba y/o @CEPRODAC.