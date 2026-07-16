La escritora mexicana Gabriela Damián alerta: nuestras comodidades acaban con el planeta

Gabi. La escritora y periodista mexicana Gabriela Damián.

La escritora y periodista mexicana Gabriela Damián subrayó este jueves la necesidad de “asumir que nuestras comodidades están acabando con el planeta y lo más sensato será regresar al humus de lo humano”.

La autora, presente en el Festival Celsius 232 de literatura de terror, fantasía y ciencia ficción que se celebra en la ciudad asturiana de Avilés (norte de España), avanzó que su próximo libro, en el que ya está trabajando, llevará a los lectores a una utopía con menos tecnología y con una humanidad más unida a la naturaleza.

Damián, cuya obra ha sido traducida a inglés, francés, italiano y portugués, abogó por “recuperar el verdadero significado de la tecnología” porque “no hay nada más eficiente que una cuchara o un zapato, y se ha olvidado que eso también es tecnología”.

La autora, que ha recibido varios premios literarios mientras trabaja también en proyectos colaborativos como el colectivo de arte y ciencia ‘Cúmulo de Tesla’, participa en el Celsius 233 de Avilés con su último libro, ‘Soñarán en el jardín’, donde desliza su conocido activismo feminista.El trabajo tiene su raíz en el asesinato de la activista Marisela Escobedo, perpetrado en 2010 frente al Palacio de Justicia de Chihuahua (norte de México).

“Su asesinato fue muy importante para las activistas mexicanas porque ocurrió frente al Palacio de Justicia a manos de los asesinos de su propia hija… mayor ironía imposible", declaró la escritora para explicar lo que le llevó a centrarse en esta impactante muestra de violencia machista.En México, lo que más prestigio tiene es la literatura realista, y Damián partía de cultivar el género fantástico, por lo que la cuestión fue cómo abordar esta historia tan escabrosa.

Para no abandonar la fantasía y abordar al mismo tiempo el tema del feminismo “con el respeto y la profundidad que se requería”, la fórmula fue un cuento centrado en un futuro para preguntarse cómo sería un México sin feminicidios.Con ese recurso argumental, la escritora se pasó al lado de la utopía, que es un lugar en el que habitan muchos de sus trabajos para imaginar mundos mejores.

“Es difícil hablar de la utopía en el presente, pero vale la pena hacer el esfuerzo”, destacó Gabriela Damián, quien consideró que el machismo ha disminuido y eso hace pensar que “algún día llegue esa utopía”.