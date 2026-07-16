El IPN lanza su Primera Bienal de Literatura Universitaria dedicada a la novela corta de terror

Concurso. La presentación de la Primera Bienal de Literatura Universitaria organizada por el Instituto Politécnico Nacional.

Todos los universitarios de la República Mexicana, ya sea que estén inscritos en instituciones públicas o privadas están convocados a la Primera Bienal de Literatura Universitaria organizada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), dedicada a la novela corta de terror: el ganador obtendrá 25 mil pesos en efectivo y la publicación de su novela corta.

“Para nosotros es fundamental que no es solamente una bienal abierta a nuestra comunidad, sino una iniciativa que se abre a un trabajo universitario nacional”, anuncia el director de Difusión Cultural del IPN, José Antonio Cruz González.

Explica que la intención es ayudar a nuevas generaciones a encontrarse a sí mismas a través de la escritura, así como expresar sus ideas, inquietudes, visiones del futuro “e impulsar la novela de terror, un género de profunda tradición mexicana en la literatura, que es un hecho prácticamente adherido a nuestro ADN”

Asimismo, el director de Difusión Cultural apunta que esta es “seguramente la primera de muchas” bienales literarias, al organizar esta bienal continúan con una tradición que desde hace décadas distingue a la institución.

En ese sentido, el Jefe del Departamento de Fomento Artístico, Agustín Tonatihu Torres Miranda ahonda que la labor del IPN y de la literatura ha estado siempre en entrelazamiento constante.

“No solamente en la Dirección de Difusión Cultural, sino también en el trabajo de nuestra hermana la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, que entre sus filas ha tenido autores como Óscar Wong, Miguel Ángel Tenorio, Guillermo Samperio”, indica.

PRECEDENTES

“Desde los años 60 se ha mantenido una tradición interrumpida de talleres literarios, obviamente también de otro tipo de talleres culturales, danza, artes visuales, música, teatro”, destaca Agustín Tonatihu Torres Miranda.

Relata que los talleres literarios en el IPN comenzaron en la década de 1960, de la mano de Juan José Arreola.

“De él se desprendieron los primeros talleres literarios donde fue alumno, por cierto, el escritor Guillermo Samperio”.

Hacia 1967 se celebró el primer concurso de cuento, que dio como resultado la publicación del Primer Concurso Interpolitécnico de cuento, uno de cuyos jurados fue Emilio Carballido.

“Ya para 1968 se dio el segundo el segundo concurso de cuento, también con jueces de alta talla que también dio pie a una publicación similar”, continúa.

Con esto, el Jefe del Departamento de Fomento Artístico subraya el esfuerzo del IPN tanto en ofrecer formación literaria a su alumnado, como también el esfuerzo de organizar concursos interpolitécnicos de cuento, de poesía, anteriormente de ensayo y “de mantener una planta docente que está al pendiente de estas necesidades y de día con día incentivar este tipo de actividades”.

CONVOCATORIA

Las novelas cortas que participen deberán tener una extensión de entre 70 y 90 cuartillas. El género elegido para esta edición es el terror. La fecha de cierre es el 18 de septiembre.

“Se espera que el fallo del jurado a finales de noviembre, la premiación será en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet y la premiación será a principios de diciembre, durante la premiación de los Concursos Interpolitécnicos”, adelanta Agustín Tonatihu Torres Miranda.

Informa que el jurado ya está conformado con especialistas externos al IPN, de quienes se revelará la identidad hasta después del fallo.

Aconseja a todas las personas interesadas en participar, que además de hacer un esfuerzo estilístico, de entramado y desarrollo de personajes o innovación dentro del tema de terror, sean muy cuidadosas con las cuestiones formales.

“No es casualidad que en la convocatoria esté especificada la definición de cuartilla. A veces en los concursos de cuentos dice ‘son cinco cuartillas’ y lo que hacen es ponerle letra número 10, el espacio sencillo, ampliar márgenes … todo ese tipo de cosas por triviales que parezcan están determinadas en la convocatoria”, enfatiza.

Informa que él mismo será parte del filtro previo a que los textos lleguen a las y los jueces y reitera que todas las propuestas que no cumplan “esos pequeños requisitos formales, se van a ir, con la pena”.

“Quizá haya una gran obra del terror mexicano que habrá sido descalificada por tener letra en número 10, pero así será. Sean muy cuidadosos y cuidadosas con las cuestiones formales”.

El Jefe del Departamento de Fomento Artístico también destaca que las obras en las que por medio de programas adecuados se detecte el uso de inteligencia artificial, serán descalificadas.

“Entendemos que hay una discusión bastante interesante sobre el uso de inteligencia artificial y cómo con ciertos límites podría ser permisible. Sin embargo, en esta primera semana vamos a ser conservadores y todo lo que se detecte con uso, aunque sea el mínimo de inteligencia artificial, será descalificado”, advierte.

Puedes consultar la convocatoria para la Primera Bienal de Literatura Universitaria organizada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en ttps://www.ipn.mx/assets/files/cultura/docs/2026-jul-conv-literatura.pdf

o ingresa a través de https://www.ipn.mx/cultura/convocatorias/