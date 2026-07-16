INBAL y Cancún lanzan 2º Festival de Danzas Negras para visibilizar Tercera Raíz de México

México tiene mucho que aprender sobre las danzas negras, trabajamos desde el sector cultural, necesaria una mejor educación artística, señala Alonso Alarcón Múgica —

INBAL Danzas Negras 2026 Agrupaciones artísticas de Quintana Roo y el Caribe mostraron sus atributos artísticos y talento en el Pabellón Escénico durante la conferencia de prensa. (Gerardo González Acosta)

Para reconocer, difundir y celebrar el legado de la matriz negra africana en México y el Caribe a través de diversas expresiones artísticas como la danza y la música, será realizado el “2.º Festival Danzas Negras: Reflexiones Afrocaribeñas 2026”.

Este encuentro cultural detona la reflexión física sobre la memoria y las ancestralidades contemporáneas de México, y “se erige como un acto de justicia histórica y resistencia para visibilizar a los más de tres millones de personas afromexicanas en el territorio nacional”, señalaron los organizadores.

El evento surge del esfuerzo interinstitucional de la Secretaría de Cultura Federal, la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y el Instituto de la Cultura y las Artes (ICA) del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

En el certamen participan artistas, integrantes de pueblos originarios y académicos internacionales de Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela; también creadores provenientes de la CDMX, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

Descentralización, Gratuidad y Pedagogía

En conferencia de prensa, Alonso Alarcón Múgica, Coordinador Nacional de Danza, informó que el festival abre paralelamente foros institucionales para legitimar técnicas de matriz afro, históricamente relegadas por los cánones eurocéntricos.

En el magnífico Pabellón Escénico del Centro Cultural del Bosque, dijo que el movimiento dancístico se consolida como una valiosa herramienta de pacificación territorial para reconstruir el tejido social y la identidad.

Añadió que del 1 al 7 de agosto, en la CDMX, y del 6 al 21 de agosto en Cancún, Quintana Roo, con un programa que integra 50 actividades multidisciplinarias en 11 sedes de ambas entidades, con la aportacióin talentosa de 29 compañías invitadas.

Al responder a preguntas de Crónica, afirmó que “México tiene mucho que aprender sobre las danzas negras y se está trabajando desde el sector cultural en paralelo a las mesas de consulta para los derechos de los pueblos afromexicanos”.

Resaltó que el sello del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es la educación artística y puso como ejemplo el caso de Brasil, donde fue realizada una reforma educativa para reconfigurar el relato de las negritudes en los libros de texto; pasaron de una visión colonial de "personas esclavizadas" a una que destaca la historia de los reinos negros de África.

En su respuesta a Crónica habló sobre la solidaridad de México con Cuba y Venezuela en el “2.º Festival Danzas Negras: Reflexiones Afrocaribeñas 2026”.

Afirmó que la presencia de estos países es un acto de acompañamiento y resistencia.

Dijo que las danzas de matriz negra permiten reconocer que las fronteras políticas son construcciones históricas y ayudan a unirse en comunidad, desdibujan divisiones para recordar que las negritudes vinculan a las naciones familiarmente como afrocaribeños.

Por su parte, Carlos López Jiménez, director del ICA de Benito Juárez, habló sobre el acceso al evento en colonias populares de Cancún; “todas las actividades del festival son gratuitas y los espacios seleccionados están fuera de la zona hotelera, en la ciudad y zonas fundacionales, como el Parque de las Palapas”.

Sobre las acciones de vinculación comunitaria dijo que el festival busca desarrollar público en una ciudad joven y para ello serán impartidos talleres a las compañías de danza del carnaval de Cancún a cargo del coreógrafo brasileño Diego Dantas.

Adelantó que el evento cerrará con una fiesta y desfile carnavalero y habrá transporte en ciertas zonas para facilitar el traslado de la población que no tiene manera de llegar a los teatros.

El Cuerpo como Archivo y Resistencia Cultural

INBAL Danzas Negras 2026 El majestuoso Palacio de Bellas Artes albergará la inauguración de este encuentro internacional que busca descentralizar la cultura y reivindicar las danzas de origen afrocaribeño. (INBAL)

En la conferencia de prensa participaron igualmemte María Penélope Vargas, bailarina e integrante del Consejo Asesor del 2.º Festival Danzas Negras; Abraham Santiago, coreógrafo, artista participante y director de la compañía Alma Cimarrona; y Serafín Aponte, coreógrafo y artista independiente.

Ellos ofrecieron perspectivas complementarias sobre la importancia de la matriz afrodescendiente en México, con un abordaje desde la academia, justicia histórica del festival, la creación artística y el compromiso social sobre la importancia de la matriz afrodescendiente en México.

María Penélope Vargas dijo que el Consejo trabaja para garantizar la sostenibilidad y pluralidad del evento, con la visibilización de la cultura afromexicana.

Explicó que el festival trasciende lo escénico para convertirse en un acto de justicia histórica y resistencia cultural; “la historia de las comunidades afrodescendientes, a menudo silenciada en los relatos oficiales, se encuentra codificada en el ritmo y el movimiento corporal”.

Señaló que la danza profesional en Latinoamérica privilegió históricamente los cánones eurocéntricos, marginando las técnicas de matriz afro.

Resaltó que la “danza afro no es un concepto monolítico, sino una diversidad de manifestaciones territoriales que requieren de la creación de redes de conocimiento para ser plenamente comprendidas y valoradas en la educación artística”.

Por su parte Abraham Santiago expresó que el festival representa la vigencia y actualidad de la raíz afro en el territorio mexicano, alejándola de una visión puramente histórica o estática.

El creador presentó su obra Ecos Ancestrales, cuyo fragmento "Morir de amor" busca conectar con el conocimiento vivido y heredado de los ancestros.

Resaltó la relevancia de la sede en Cancún, porque permite expandir la conciencia sobre los territorios afrodescendientes más allá de las comunidades locales, creando una red que nutre y retroalimenta a los artistas.

Para Abraham Santiago, los artistas actuales son "el eco de quienes nos forjaron“.

De su lado Serafín Aponte, considerado un veterano en la investigación de la danza afro en México, recordó sus inicios en el folklore de Guerrero antes de transitar hacia la danza contemporánea.

Explicó que su participación en el festival estimula usar la danza para abordar problemáticas actuales como el racismo, la discriminación y la migración.

Adelantó que presentará un programa de piezas cortas que incluye reflexiones sobre la igualdad y la diáspora en lugares como California.

Su mensaje concluyó con la reafirmación de que las negritudes son, simultáneamente, ancestrales, modernas y globales.

La función de apertura será el sábado 1 de agosto, a las 19 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Para conocer la programación completa, los horarios y logística de acceso en ambas ciudades, es necesario consultar las plataformas digitales de la Coordinación Nacional de Danza en X @cultura_mx, Facebook/SecretariaCulturaMX e Instagram @culturamx.

INBAL y Cancún lanzan 2º Festival de Danzas Negras para visibilizar Tercera Raíz de México