Porcelana de Gerda Gruber

Argenetic Portada y 6 porcelanas del catálogo en B/N del MAM de 1976. Porcelanas de Gruber ahora expuestas de 1984, 1980 y Nido, 2025 y dos yesos de Bartuszová de1985 y 86. (Fotos Eduardo Egea, MAM y Tate)

Gerda Gruber (Bratislava 1940), inició esta retrospectiva curada por Daniela Pérez en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, MARCO (Sep12,2025-Feb26,2026).

Esta expo complementa otra curaduría de Pérez en el Museo Experimental El Eco, Das Nest. Gerda Gruber, (May18-Ago25,2024), (ver Artgenetic, May24,2024), y ambas abordan la naturaleza en Gruber: Aquí, el vídeo, Quema Primitiva, 2017, registra el horneado de sus cerámicas; hay elegantes bronces como Semilla, 2021-22, Brote, 2023, Palma, 2023, Evolución Fluye, 2026, etc., y proyectos ecologistas y comunitarios como Contenedores de Semillas, Cápsulas 1-4, 2017; donde ante la potencial inundación de Yucatán, una será enterrada como Cápsula del Tiempo con semillas del sureste mexicano; o Campo Magnético, 2007-11, cultivo de árboles de Neem en el patio de una secundaria en Yucatán para dar sombra a alumnos.

Además de instalaciones y esculturas con textiles, fieltro, hilo, manta, cuerdas, Soskil (Henequén), todo lo anterior resulta en su historiografía tardío y limitado; pero esta curaduría coincide con el 50 aniversario de la primera exposición de Gruber en México en el MAM, Gerda Spurey. Escultura en Porcelana (Nov25-ca.Dic,1976). Según Rosario Guillermo, destacada escultora y alumna de Gruber, la obra de esta expo producida en México, tuvo en 1976 un gran impacto en el medio del arte y la escultura nacional, influencia que anticipó al primer taller fundado por una mujer en la Academía de San Carlos-ENAP, el de Escultura en Barro de Gruber, quien renovó un antiguo horno.

Es inexplicable que no se exhiban documentos, piezas o siquiera el catálogo con fotos de 6 porcelanas expuestas en 1976. Si bien hay porcelana reciente y Confrontación, 1980 y Arqueología, 1984, esta curaduría no es historiográfica; ¿Lo orgánico y corporal une estéticamente porcelanas de Gerda y yesos de Mária Bartuszová (1936-96)?. Al igual que la actual muestra, Barro y Cerámica en México. Poéticas de lo Utilitario, Palacio de Cultura Banamex, que subraya la división entre arte y lo utilitario o la fallida retrospectiva de Marta Palau en el MUAC; Entre Verde y Agua no revela el enorme aporte de Gruber que son sus porcelanas, perdiendo así la oportunidad de ampliar el lugar de las mujeres en el arte de México .