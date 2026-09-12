Guerra de Catrinas 2026: ¿Cuándo y dónde será la ‘fiesta’ del body painting y el maquillaje artístico?

Guerra de Catrinas Durante la competencia, artistas provenientes de diferentes lugares del país desarrollarán propuestas propias. (Guerra de Catrinas)

Decenas de artistas, cinco horas de creación y un mismo lienzo: el cuerpo humano. El próximo 4 de octubre, Guerra de Catrinas regresa a la Ciudad de México para reinterpretar, desde el maquillaje artístico y el body painting, a uno de los grandes iconos de la cultura mexicana.

¿Cuándo y dónde será la Guerra de Catrinas 2026?

Hay maquillajes que embellecen y otros que transforman. En Guerra de Catrinas, cada pincelada tiene una intención distinta: contar una historia.

El próximo 4 de octubre de 2026, la Ciudad de México será escenario de la tercera edición de este concurso nacional que reúne a maquillistas y artistas del body painting alrededor de un reto tan complejo como visualmente fascinante: crear, en aproximadamente cinco horas, una interpretación completa de La Catrina sobre el cuerpo de una modelo.

No se trata únicamente de pintar un rostro

Color, volumen, texturas, prótesis, vestuario, composición y técnica pueden formar parte de caracterizaciones que llevan a La Catrina fuera de su representación más tradicional para explorar nuevas posibilidades estéticas.

La Catrina como punto de partida, no como límite

Pocas figuras poseen un lenguaje visual tan reconocible como La Catrina. Su imagen ha trascendido generaciones hasta convertirse en uno de los grandes referentes de la identidad visual mexicana. Pero ¿cómo la interpreta una nueva generación de artistas?

Aquí no existe una sola Catrina. Durante la competencia, artistas provenientes de diferentes lugares del país desarrollarán propuestas propias y convertirán el cuerpo humano en un lienzo tridimensional.

Algunas podrán acercarse a la fantasía; otras al diseño, la moda, los efectos especiales o las referencias tradicionales mexicanas.

El resultado será una colección de personajes irrepetibles que existirán apenas durante unas horas.

Cinco horas para crear una transformación completa

La competencia se divide en dos categorías: principiantes y avanzados, permitiendo que talentos en diferentes etapas de su trayectoria compartan un mismo espacio creativo.

El desafío comienza desde la mañana.

Frente al público, los participantes tendrán aproximadamente cinco horas para desarrollar sus caracterizaciones sobre una modelo. Lo que inicialmente será un boceto o una idea comenzará a tomar forma pincelada tras pincelada hasta convertirse en una propuesta integral.

Es precisamente ese proceso uno de los momentos más interesantes de Guerra de Catrinas: poder observar aquello que normalmente sucede detrás de cámaras.

La técnica.

Los pigmentos.

Los detalles.

Los errores que deben resolverse.

Y finalmente, la transformación.

Del estudio improvisado a la pasarela.

Cuando termina el tiempo, los pinceles se detienen. Las modelos dejan las estaciones de maquillaje y las creaciones llegan a la pasarela, donde serán presentadas frente a un jurado integrado por profesionales vinculados con el maquillaje artístico y disciplinas creativas.

Técnica, creatividad, composición y ejecución serán algunos de los elementos detrás de una deliberación que concluirá con el reconocimiento a los primeros lugares de cada categoría.

Pero antes de conocer a los ganadores ocurre probablemente la imagen más poderosa del encuentro: decenas de Catrinas completamente distintas reunidas en un mismo escenario.

Una pasarela donde el maquillaje deja de entenderse únicamente como belleza y se convierte en expresión artística.

Una cita para quienes viven el maquillaje más allá de las tendencias

Con una asistencia estimada de entre 600 y 800 personas, Guerra de Catrinas busca consolidarse también como un punto de encuentro para maquillistas, estudiantes, fotógrafos, creadores de contenido, amantes del body painting y quienes encuentran en el universo de la belleza una disciplina creativa.

En tiempos en los que el maquillaje se consume diariamente a través de tutoriales, reels y transformaciones de apenas segundos, Guerra de Catrinas propone algo diferente: mirar de cerca las horas de trabajo que existen detrás de una imagen extraordinaria.

Y hacerlo a partir de una figura profundamente ligada a México. Porque mantener viva una tradición no necesariamente significa repetirla. A veces también significa volver a imaginarla.