“Romano: carne de mi carne” es una introspección a una vida en la precariedad

Teatro. Una escena de la obra “Romano: carne de mi carne”, cuya temporada cierra el 27 de septiembre.

La obra de teatro “Romano: carne de mi carne” describe como una situación de violencia desencadena el relato de una vida marcada por la precariedad, cuya temporada termina el 27 de septiembre en la Sala CCB Nancy Cárdenas, del Centro Cultural del Bosque.

De acuerdo en el INBAL, la obra tiene como eje la historia de Gregorio Calzada, quien es brutalmente golpeado durante la representación de un viacrucis popular y, posteriormente, acepta contar su historia ante unos reporteros locales.

Al reconstruir su vida, añade la institución, descubre que la violencia que acaba de sufrir no es un hecho aislado, sino la manifestación de una existencia atravesada por la pobreza, el abandono, las oportunidades negadas y la exclusión. La obra es un proyecto de Córvido Teatro, con dramaturgia y dirección de Diego Montero.

VIOLENCIA

“En Santo es el Señor, el narrador participa en una representación popular de la Pasión como guardia romano, mientras la violencia ritual de la ficción se mezcla con la violencia real del público. Romano: carne de mi carne retoma este núcleo y desarrolla una dramaturgia de carácter testimonial para visibilizar experiencias y vidas que permanecen al margen del reconocimiento público”, agrega la institución.

Desde esta perspectiva, añade el INBAL, el montaje aborda la precariedad y la manera en que la vulnerabilidad económica y social se transforma también en vulnerabilidad corporal.

Al respecto, Diego Montero señala “Entre el humor, la memoria y la tragedia, Romano: carne de mi carne explora la necesidad de ser reconocido y las consecuencias de vivir siempre a la sombra de los otros. Desde el texto, la dirección y el dispositivo escénico planteo una hilarante y conmovedora reflexión sobre la masculinidad y la identidad –¿cómo ser hombre entre los hombres?, ¿cómo tomar o forjar una identidad arrebatada, afilada entre machetazos? Parece que ser pobre y moreno sigue siendo una vergüenza.”

El montaje cuenta con diseño escénico de Diego Montero; iluminación de Roberto Paredes; diseño sonoro y musicalización de Jorge Escandón y Manita de gato Estudio; y diseño de vestuario de Córvido Teatro y Juan Carlos Sáenz. La producción ejecutiva está a cargo de Miguel Romero. Romano: carne de mi carne se presenta hasta el 27 de septiembre en la Sala CCB Nancy Cárdenas, del Centro Cultural del Bosque.

Las funciones son los jueves y viernes a las 20 horas; los sábados, a las 19 horas, y los domingos, a las 18 horas.