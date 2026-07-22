IMSS e INBAL destinan 30 MDP para reactivar la Red Nacional de Teatros

Aprovechamos una infraestructura pública con presencia nacional para fortalecer la circulación de compañías de teatro, danza y disciplinas híbridas, dice Claudia Curiel —

Cultura Claudia Curiel de Icaza La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dijo que la alianza entre el IMSS y el INBAL devuelve la vida escénica a la Red de Teatros, transformando los recintos públicos en polos de cohesión para las familias. (INBAL)

Con una inversión de 30 millones de pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), revelaron los dictámenes de la Convocatoria Nacional "Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027“.

Un total de 100 proyectos escénicos resultaron seleccionados para recibir un estímulo económico directo de 300 mil pesos cada uno, para financiar seis funciones en sus respectivos circuitos regionales de la Red de Teatros del IMSS.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dijo que “la iniciativa consolida la circulación del talento artístico y diversifica la oferta cultural en favor del bienestar de las familias mexicanas”.

Alianza Estratégica para el Tejido Social

Resaltó el valor de la infraestructura pública sanitaria y social como un espacio integral donde el arte sea un pilar para la salud mental, el esparcimiento comunitario y el fortalecimiento de la identidad social en todo el territorio nacional.

Indicó que la sinergia interinstitucional permite maximizar la utilidad de la infraestructura estatal con presencia nacional.

“El objetivo es descentralizar las artes vivas, articulando redes regionales de presentación que garanticen el encuentro permanente entre creadores locales y nuevos públicos en las distintas latitudes del país”, añadió.

Explicó que fueron seleccionados proyectos de teatro, danza y propuestas escénicas con música, provenientes de 29 entidades del país; en esta edición se integran 8 teatros en distintas entidades.

Las funciones serán realizadas de agosto de 2026 a marzo de 2027 en la Red de Teatros del IMSS.

Escenario IMSS INBAL De agosto de 2026 a marzo de 2027, miles de familias en todo el país podrán disfrutar de una oferta artística diversa, accesible y de alta calidad técnica. (INBAL)

El comité organizador informó que la nómina detallada de las 100 compañías beneficiadas, y el desglose de sedes, fechas y horarios por región, está disponible para consulta pública en la plataforma digital oficial de Escenarios IMSS Cultura.

Política Pública Mundial

Crónica indagó que a nivel internacional, varios países consolidan modelos de política pública sólidos para reactivar, financiar y articular sus redes de teatros nacionales o estatales, integrando la producción artística local con el desarrollo comunitario y social.

Desde la perspectiva de la gestión cultural y la política educativa pública, destacan los ejemplos referentes en el mundo de Colombia, Argentina, España, Francia y Reino Unido.

Estos modelos demuestran que la inversión en infraestructura teatral pública, combinada con estímulos económicos a la creación, es un motor de salud mental, cohesión familiar y desarrollo económico local, al transformar los edificios teatrales en centros comunitarios de bienestar.

IMSS e INBAL destinan 30 MDP para reactivar la Red Nacional de Teatros