El Louvre reabre la galería donde robaron joyas: “visitarla ahora es aún más interesante”

Galería. Un grupo de personas recorre la Galería Apolo del Museo del Louvre, en París, que acaba de reabrir sus puertas al público. (efe)

El Museo del Louvre reabrió al público este miércoles la Galería de Apolo, donde se exhibían las Joyas de la Corona que fueron robadas el pasado 19 de octubre, sin exponer ninguna obra ni objeto de valor, con lo que únicamente podrá apreciarse su decorado interior.

Frente al balcón desde el que los ladrones accedieron a la Galería con un montacargas, protegida desde el pasado diciembre con una reja de seguridad, un turista alemán, Aron, toma fotografías del lugar en el día de la reapertura.

“Creo que ahora resulta aún más interesante visitarlo, porque pensar en lo que ocurrió aquí y estar donde se llevó a cabo uno de los mayores atracos, quizá el mayor, de esta década, lo hace aún más místico”, opinó en declaraciones a EFE.

El diario Le Parisien adelantó el lunes que las joyas que escaparon al robo serán trasladadas en el futuro a un nuevo espacio de máxima seguridad y sin ventanas dentro del museo: no volverán a exhibirse hasta que dicho espacio esté terminado.

Entre tanto, la Galería de Apolo permitirá a los visitantes contemplar las pinturas y decoraciones realizadas por Charles Le Brun y otros artistas de los siglos XVII y XIX, espacio que podría convertirse en todo un reclamo turístico por haber sido escenario del “atraco del siglo”.“No creo que el museo lo haga porque, en cierto modo, hirió su imagen y no sería realmente beneficioso para ellos promocionar un robo, pero sí que tiene una cierta reputación”, reconoció Aron.

Las ocho joyas sustraídas, entre las que se incluyen collares, tiaras, relicarios y broches de piedras preciosas, tienen un valor económico conjunto estimado de unos 88 millones de euros, aunque el patrimonial es inestimable.Por contra, otra turista llegada de Nueva Jersey (EU), Nicole, dijo a EFE que, para ella, “era más interesante cuando las joyas estaban allí”, en el museo más grande del mundo. “Me entristece un poco saber que ya no están ahí, pero no sé qué pensarán los demás.

Al ser algo de actualidad, que salió en las noticias, estoy segura de que a algunas personas les puede resultar interesante”, añadió.Frente a la fachada principal del museo, bajo su icónica pirámide de cristal, los visitantes muestran una mezcla entre asombro y curiosidad.

“Yo iría de todos modos. Habrá muchas cosas preciosas que ver dentro... ¡no solo son las joyas!“, afirmó a James, australiano que visitó el palacio junto a su grupo de amigas, sorprendidas porque “estas cosas sucedan hoy en día”.

“Es como ‘Ocean’s 11’, como una película; como si fuera un plató... pero todo ha sucedido en la vida real”, agregó James, en referencia a la dicha saga estadounidense de filmes sobre atracos.A lo largo de la historia, el Louvre fue robado en otras cuatro ocasiones: en 1911, cuando se sustrajo la celebérrima ‘Gioconda’ de Leonardo Da Vinci; en 1983, cuando se hizo lo propio con dos armaduras renacentistas; en 1995, con el robo de tres obras a lo largo de varios meses; y en 1998, cuando desapareció el cuadro ‘Le Chemin de Sèvres’, jamas encontrado de nuevo.

Tampoco las joyas robadas en octubre pasado han sido recuperadas, pese a que los cuatro integrantes del comando que dio el golpe fueron detenidos y están tras las rejas.

En general, a raíz del robo, el Louvre aceleró la implementación de medidas de seguridad, como la instalación de un puesto móvil de policía dentro del museo o la mejora de la videovigilancia perimetral, si bien renovar la seguridad es un proceso complejo que llevará tiempo.Especialmente en un recinto que roza lo faraónico: el vetusto palacio, cuyos dominios se extienden por 30 hectáreas, incluye también el Jardín de las Tullerías.