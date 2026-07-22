Noche ‘Chavorruca’ del Museo Franz Mayer: fecha, horario, actividades y precio de los boletos para el evento

Museo Franz Mayer Celebrarán 40 años con noche de "chavorrucos" (cuartoscuro y Pexels)

El icónico Museo Franz Mayer ofrecerá una fiesta en la Noche de Museos para conmemorar sus 40 años. La temática será de “chavorrucos”. Te detallamos cuándo y cómo asistir.

¿Dónde queda el Museo Franz Mayer y qué exposiciones puedo esperar?

El museo fue concebido por el empresario alemán, naturalizado mexicano, Franz Mayer. Fue un ávido coleccionista y aficionado de la fotografía y la floricultura. Inició el proyecto a partir de su extensa colección personal, la cual dejó en un fideicomiso que sería administrado por el Banco de México tras su fallecimiento, y desde entonces se han sumado los acervos donados por otras personas insignes. Hoy en día, se ha convertido en uno de los referentes culturales más importantes de la ciudad, albergando de manera constante las exposiciones más frecuentadas.

Tiene como sede un edificio rico en historia que data al virreinato, ubicado en avenida Hidalgo 45, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Su colección no sólo incluye pinturas de artistas como Rembrandt y Goya, sino también una amplia colección de fotografía, inmobiliario, cerámica, orfebrería, textiles y manuscritos. Y eso es sólo la exposición permanente. Esta temporada, el museo también cuenta con exposiciones temporales que incluyen una muestra del arte hecho con tinta por el Premio Nobel de Literatura turco Ali Kazma, un recorrido por el diseño gráfico de los Mundiales organizados en el continente americano y la primera exposición de biodiseño en México.

¿Qué organizará el Museo Franz Mayer para sus aniversario?

Para celebrar sus 40 años, en el Museo Franz Mayer no sólo se llevarán a cabo pláticas con personal del museo como Giovana Jaspersen, Directora General del museo; Abraham Villavicencio, curador jefe; Tania Vargas, Jefa de la Biblioteca y Colecciones Documentales y Ana Garduño, investigadora. El museo también se vestirá de generación X y organizará una fiesta para recordar.

Bajo una temática “chavorruca”, inspirada en la moda de los noventa e inicios de los dos mil, se realizarán coreografías y actividades culturales inspiradas en la época, como tejer las famosas pulseras scoubidou. Y, por supuesto, se cantarán las mañanitas y se partirá un pastel en honor a la institución cultural.

¡Este mes cumplimos 40 años!⁰🎂🥳🎁

Acompáñanos a celebrarlos con una noche chavorruca de mucho reventón y cotorreo.



¡Ya te la sándwich! Nos vemos el miércoles 29 de julio a partir de las 6pm



Los boletos ya están a la venta:

🎟️ https://t.co/7buiOFpNjs pic.twitter.com/fQZqNYJIhC — Museo Franz Mayer (@museofranzmayer) July 14, 2026

¿Cuándo y cómo asistir a la noche chavorruca del Museo Franz Mayer?

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de julio a las 18:00 horas.

La entrada es permitida a todos los mayores de 3 años. El costo por boleto es de $130 pesos. Sin embargo, el museo también ofrece una promoción 2x1. Si llevas un acompañante y ambos visten sus mejores prendas noventeras, sólo tendrás que pagar $65 pesos.

Para llegar al museo, puedes utilizar las Líneas 2, 3 y 8 del Metro y bajarte en las estaciones Hidalgo y Bellas Artes. También puedes utilizar la Líneas 3, 4 y 7 del Metrobús y descender en Hidalgo. El recinto también cuenta con estacionamiento sobre la calle Valerio Trujano.