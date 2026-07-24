“Estamos buscando personas con impacto que van a cambiar el mundo”: embajadora del Reino Unido

La embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko, destacó las actividades que la representación diplomática ha impulsado durante este año para fortalecer los vínculos entre ambos países a través de la cultura, el deporte y la educación. Además, anunció que en agosto abrirá la convocatoria de las becas Chevening, dirigidas a quienes deseen cursar una maestría en el Reino Unido.

La diplomática recordó que el Reino Unido fue el país invitado en la edición pasada del Festival Internacional Cervantino, lo que calificó como una oportunidad para estrechar la relación cultural entre ambas naciones mediante la participación de numerosos artistas británicos.

También resaltó el regreso a México de integrantes de la selección británica que participó en la Copa Mundial Femenina de 1971, quienes volvieron al país por primera vez en más de cinco décadas para reencontrarse con las futbolistas mexicanas de aquella generación.

“Así que en marzo organizamos un evento increíble para platicar un poco de las mujeres en el deporte y la selección británica regresaron a México, algunas de ellas, para encontrar a ese equipo mexicano y podían ir al Estadio Azteca por primera vez desde que ellos jugaron allá. Eso era algo espectacular”, expresó.

Goshko señaló que otra de las iniciativas fue la participación de Street Child United, organización británica enfocada en niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante un evento internacional que utilizó el deporte como herramienta para construir puentes entre comunidades.

En el marco de la Copa Mundial, la embajadora explicó que asistió al partido entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca y que la embajada organizó diversas watch parties para otros encuentros, con el propósito de reunir a sus invitados y reflexionar sobre el papel del deporte en las relaciones internacionales.

Asimismo, destacó la participación del Reino Unido en Aldea Global, espacio donde compartieron aspectos de la cultura británica, su gastronomía y los vínculos educativos que mantiene con México.

Sobre las becas Chevening, informó que la convocatoria será lanzada durante agosto.

“Sí, eso lo vamos a hacer el mes que viene. Sí, el Chevening es nuestro programa de becas. Es un programa increíble para los que quieren hacer sus estudios de maestría en el Reino Unido. Es todo pagado y tenemos una excelente red de alumnos del programa Chevening. Estamos buscando los próximos que quieren ir a hacer sus estudios el año que viene. Así que eso lo vamos a lanzar en agosto”, dijo.

La embajadora explicó que las becas abarcan diversas áreas del conocimiento y que entre los temas más recurrentes se encuentran las energías renovables, las industrias creativas y los semiconductores, aunque las personas aspirantes pueden postularse en la disciplina de su interés.

Respecto al perfil de quienes buscan integrar el programa, afirmó que el objetivo es apoyar a futuras personas líderes.

“Pues, la realidad es que buscamos personas que van a ser líderes en el futuro. Porque la idea es ya ir construyendo puentes con las personas que, pues, en el futuro serían personas que están haciendo cosas interesantes en sus carreras”, señaló.

Añadió que el programa ha formado a figuras de alto nivel en distintos países.

“Creo que hay una estadística que es un poco, a lo mejor, out of date, un poco viejo, pero la última vez que lo leí, porque es un programa que tenemos en todo el mundo, y la última vez que lo leí, había 34 países del mundo que tenían o jefe de estado o jefe de gobierno que era alumno del programa Chevening. Así que estamos buscando personas con impacto que van a cambiar el mundo y queremos, pues, ser socios con ellos, hacer un puente con ellos, para que juntos podemos ir trabajando en el futuro”, comentó.

Al hablar sobre el intercambio cultural entre México y el Reino Unido, Goshko aseguró que la afición británica quedó sorprendida por el ambiente futbolero y la hospitalidad de las y los mexicanos durante el Mundial.

“Y salieron diciendo, México es un país futbolero. Porque reconocieron aquí que lo que compartimos es ese sentido de ser muy apasionado del fútbol, pero muy amistoso también. (...) Así que yo creo que muchísimos de ellos que llegaron aquí van a regresar con sus amigos, con sus familias, porque lo disfrutaron muchísimo y la calidez del pueblo les tocó”, afirmó.

Finalmente, adelantó que la siguiente gran actividad será el Hay Festival Querétaro, que se celebrará en septiembre y contará con la participación de tres escritores británicos.

“Pero vamos a seguir trabajando con muchas ideas de lo que queremos hacer en el área de cultura, de deporte, de comida, un poco de todo, porque son cosas que amamos en ambos países”, concluyó.