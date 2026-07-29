Alistan Encuentro de Jóvenes Creadores Morelos 2026 del 31 de julio y 1 de agosto,

Jóvenes. La Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza (centro) tras anunciar el encuentro nacional de jóvenes creadores.

El Encuentro de Jóvenes Creadores Morelos 2026 se realizará el 31 de julio y 1 de agosto, en el Centro Morelense de las Artes, en Cuernavaca: 225 artistas de entre 19 y 34 años se reunirán en 26 mesas para compartir su trabajo.“Los encuentros del Sistema de Apoyos a la Creación finalmente son lo más relevante, más allá de solamente las becas”, afirmó la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

“El diálogo artístico es en sí mismo lo más rico, lo más importante en la creación artística, sobre todo cuando reúne a una generación que es la que está reinventando, inventando nuevos lenguajes”.En conferencia de prensa, la funcionaria indicó que durante dos días los participantes van a compartir procesos creativos, acompañados por 72 tutoras y tutores, “colegas de distintas disciplinas y territorios”.

“Este es uno de los apoyos principales, no solamente el incentivo económico, no solamente las becas, sino este intercambio que es parte central del acompañamiento, la profesionalización y el apoyo público a la creación”, reiteró.

Asimismo, Curiel de Icaza informó que alrededor del 70% de quienes participan reciben apoyo por primera vez.“Estamos haciendo un esfuerzo por invitar a las distintas comunidades de los estados”, indicó. “Este año 180 de estos creadores son nuevos, nunca habían recibido un apoyo y son de los 32 estados del país”.

El programa Jóvenes Creadores tiene once disciplinas de las que se desprenden 24 especialidades, entre las que se encuentran: Diseño arquitectónico, Escultura, Fotografía, Medios alternativos y performance, Narrativa gráfica, Ensayo creativo, Novela, Nuevas tecnologías y Dirección escénica.

Además del diálogo entre cineastas, pintoras, coreógrafos, poetas, vestuaristas, arquitectos, diseñadores, dramaturgas, escritores en lenguas indígenas, ilustradoras y músicos, el Encuentro 2026 concluirá con un evento musical a cargo de Last Jerónimo, productor y compositor de música electrónica de fusión y beneficiario del Sistema Nacional de Creadores de Arte; así como Prania Esponda, rapera tlaxcalteca de Jóvenes Creadores.