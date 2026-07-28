El Maestro Carlos Converso recibe Medalla Bellas Artes 2026; Consagra Teatro de Objetos

Dios creó al gato para acariciar al tigre; la humanidad creó al títere para acariciar sus sueños; son espejos descarnados de los vicios y virtudes humanas, señala Converso —

Carlos Converso Medalla Bellas Artes 2026 El Maestro Carlos Converso recibe la Medalla Bellas Artes 2026 flanqueado por autoridades del INBAL, creadores escénicos y la Secretaría de Cultura de Veracruz en la Sala Manuel M. Ponce. (Gerardo González Acosta)

El Palacio de Bellas Artes fue convertido en el epicentro de un acto de justicia histórica cuando la Sala Manuel M. Ponce del recinto fue la sede para honrar la formidable trayectoria e inigualable legado artístico del Maestro Carlos Converso.

La entrega de la Medalla Bellas Artes 2026 celebró cinco décadas de trayectoria individual profesional del homenajeado, y al mismo tiempo elevó al Teatro de Objetos a la cúspide de la cultura nacional.

La ceremonia fue presidida por Alejandra de la Paz, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), acompañada por destacados miembros de la comunidad teatral y autoridades culturales.

En el presídium figuraron Luis Mario Moncada, coordinador nacional de Teatro; Berta Hiriart, dramaturga, creadora escénica y representante del Comité Evaluador de la presea; y Raquel Bárcena, educadora y especialista en artes escénica.

Rodeado de su Familia, colegas, alumnos y la secretaria de Cultura de Veracruz, María Xóchitl Molina González, el artista titiritero recibió la presea en un ambiente de profunda y genuina emotividad que reconoció su papel como pilar fundamental de la escena mexicana.

El Maestro Converso, entrevistado recientemente por Crónica, fue ovacionado y aplaudido por la audiencia durante minuto y medio; la nutrida aclamación tuvo que ser interrumpida por el presentador para que la ceremonia continuara.

Al evento también asistió Marco Antonio Alcántara, representante de la Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA México), quien entregó un reconocimiento adicional al homenajeado.

La atmósfera en la Sala Manuel M. Ponce reflejó en todo momento, como pocas veces es visto, el profundo respeto y cariño de un gremio que ve en Converso a un pilar fundamental para la dignificación de los objetos animados en la cultura.

Vergel Artístico desde Xalapa

Alejandra de la Paz dijo que el trabajo de Carlos Converso dignificó una disciplina históricamente marginada.

En su discurso, la servdiora pública resaltó que “el teatro de títeres es una de las expresiones más complejas y poderosas de las artes, capaz de construir una sociedad más humana”.

Recordó que esta tradición en México es milenaria, desde las figuras articuladas de Tlatilco hasta el legado de la compañía Rosete Aranda, que resguarda actualmente el INBAL.

En su oportunidad, las integrantes del presidium Berta Hiriart y Raquel Bárcena, compartieron testimonios sobre el impacto pedagógico y humano del galardonado.

Bárcena describió a Converso como “un referente teórico y artístico que llegó a México a finales de los años 70 para transformar el lenguaje estético de los títeres en el país”.

Por su parte, Berta Hiriart celebró que “el maestro haya logrado crear un vergel artístico en Xalapa, formando a generaciones que hoy profesionalizan este oficio en todo México”.

Animar lo Inanimado, Condición Humana

Carlos Converso Medalla Bellas Artes 2026 Con el reconocimiento del INBAL en sus manos, Carlos Converso reafirmó desde Bellas Artes la validez social y pedagógica del teatro de objetos. (Gerardo González Acosta)

Al tomar la anhelada palabra, arropado por vítores de sus alumnos y colegas, Carlos Converso compartió una metáfora que cautivó a la audiencia.

“Voy a comenzar. de una manera un tanto insospechable, Dios creó al gato para acariciar al tigre; la humanidad creó al títere para acariciar sus sueños", expresó.

El Maestro dijo que recibir este reconocimiento de la “institución cultural más importante del país es un honor que valida la utilidad social y necesaria de los artistas”.

Visiblemente conmovido, recordó que este galardón coincide con sus 50 años de vida en México, país que “le ha dado todo en términos de carrera, familia y sentido de identidad”.

Converso definió su oficio como la “extravagante tarea de animar lo inanimado, una llave que permite abrir el cofre de las maravillas y transitar mundos de ficción con naturalidad”.

Explicó que los títeres son seres inverosímiles que contravienen las leyes de la física, capaces de volar sin alas, nadar sin agua, o cambiar de ánimo con una máscara inmutable.

Para el creador escénico, “estas figuras no son un entretenimiento menor, sino espejos descarnados de los vicios y debilidades humanas, capaces de abordar temas de gran calado filosófico”.

El Títere, una Síntesis Poética

Uno de los momentos más confrontantes de su mensaje fue el recuerdo de una anécdota que muestra las ocasionales persecusiones al arte y los artistas, por creencias limitantes en las autoridades.

“Cuentan que en la ciudad de Ginebra, en alguna imprecisa fecha del siglo XV, la Inquisición acusó a un titiritero de querer emular la tarea del creador, es decir, la de insuflar vida a la materia”, expresó.

Converso relató cómo aquel artista fue condenado a la hoguera por la “voluntad diabólica de su arte”, aunque hoy esa misma capacidad de hechizo es celebrada como una alta virtud.

Esta reflexión también permitió reafirmar que el títere posee una capacidad de síntesis poética que lo distingue del teatro de actores, asemejándose más a la poesía que a la novela, de acuerdo con el galardonado.

Esta proclividad del Maestro a señalar conflictos sociales desde sus obras, igualmente fue abordada en su entrevista exclusiva con Crónica donde externó su preocupación por el abandono y la indiferencia hacia los adultos mayores.

Converso utiliza su propia experiencia personal para conectar con el público, demostrando que el arte debe ser un amplificador de las inquietudes que habitan en el corazón de la gente.

Travesía Artística se anda Acompañado

Carlos Converso Medalla Bellas Artes 2026 El Maestro Carlos Converso sostiene con la mano el ejemplar de La Crónica que publicó su entrevista exclusiva a dos planas. (Gerardo González Acosta)

Converso recibió la medalla con una dedicatoria muy especial; “en nombre de la comunidad de titiriteros andariegos que han aportado visiones a lo largo del tiempo”.

Para él, la travesía artística no se recorre en solitario, sino de la mano de colegas y de un público que le ha dictado el camino a seguir durante medio siglo.

Con la presea en sus manos, posando para las fotos, el Maestro reafirmó su compromiso para seguir en lo muy suyo, la creación de imágenes que despierten el asombro y propongan nuevas formas de mirar la fragilidad humana.

Hoy, Carlos Converso ya es un referente en Xalapa, Veracruz, en la CDMX, y también un creador de talla mundial cuya obra garantiza una experiencia profunda para los espectadores de todas las edades.

Su legado, plasmado en más de 50 montajes y múltiples publicaciones, quedó resguardado en la memoria de un país que hoy lo abraza como uno de sus hijos culturales más ilustres y más necesarios también.

Medalla Bellas Artes 2026 Teatro de Títeres Marco Antonio Alcántara, representante de la Unión Internacional de la Marioneta, entregó un reconocimiento especial al Maestro Carlos Converso. (Gerardo González Acosta)

La Medalla Bellas Artes 2026 simboliza la esperanza con la que el Maestro siempre busca aportar a la vida desde sus criaturas de madera y papel.

El Maestro Carlos Converso recibe Medalla Bellas Artes 2026; Consagra Teatro de Objetos