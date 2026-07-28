Película mexicana “Tijuana, Todavía” llega al Festival de Venecia con una historia sobre migración, identidad y esperanza

Película mexicana “Tijuana, Todavía” llega al Festival de Venecia: una historia sobre migración, identidad y esperanza

La película mexicana “Tijuana, Todavía” acaba de sumar uno de los logros más importantes para el cine nacional al ser elegida para formar parte de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los encuentros cinematográficos más prestigiosos a nivel internacional.

El proyecto no solo representa un paso importante para sus creadores, sino también para el cine mexicano independiente, al presentar una historia que apuesta por explorar temas como la migración, el exilio y la identidad queer, así como la búsqueda de pertenencia.

Una producción mexicana con raicez en Biennale College Cinema

Antes de llegar de manera oficial al festival italiano, “Tijuana, Todavía” fue seleccionada para desarrollarse dentro de la 14ª edición de Biennale College Cinema (2025-2026), iniciativa creada por La Biennale di Venezia para impulsar largometrajes con bajo presupuesto, pero también con propuestas cinematográficas innovadoras.

Gracias a este programa, la cinta recibió un financiamiento de 200 mil euros, apoyo que permitió consolidar el proyecto hasta convertirse en una de las producciones elegidas para exhibirse en el reconocido certamen cinematográfico.

Para la industria mexicana, esta selección representa la oportunidad de mostrarse en un foco internacional que pone nuevamente al talento nacional en el radar de los principales festivales especializados.

¿De qué trata “Tijuana, Todavía”?

Lejos de la narrativa tradicional que suele mostrar a la frontera mexicana únicamente desde la violencia, “Tijuana, Todavía” construye una historia centrada en las personas, sus emociones y la posibilidad de encontrar un hogar incluso en medio de la incertidumbre.

La película sigue la vida de Chava, interpretado por Humberto Busto, un hombre cercano a los 50 años que divide su rutina entre trabajar en el autolavado de su familia y cantar en un coro integrado por hombres gays.

Al mismo tiempo aparece Maksim, personaje interpretado por Petr Filimonov, quien es un joven originario de San Petersburgo que escapa del conflicto en Ucrania y permanece en un albergue de Playas de Tijuana mientras espera la resolución de su solicitud de asilo.

Ambos comienzan a relacionarse mediante una aplicación de citas, donde el espacio digital funciona como refugio emocional. Sin embargo, diversos cambios en las políticas migratorias alteran el rumbo de sus vidas y los obligan a encontrarse cara a cara, iniciando una conexión que pone sobre la mesa temas como la pertenencia, el desarraigo y la reconstrucción personal.

Una visión distinta sobre la frontera mexicana

El director Gabriel Gutiérrez Morales explicó que la historia nace de experiencias personales relacionadas con la migración y busca mostrar una realidad distinta de Tijuana.

Más que enfocarse en la violencia, la cinta explora cómo las personas pueden reconstruir su identidad después del desplazamiento y encontrar nuevas formas de comunidad en un territorio marcado por el constante movimiento de personas.

La propuesta también fortalece la presencia del cine LGBTIQ+ mexicano, ofreciendo personajes complejos y alejados de estereotipos, mientras aborda problemáticas contemporáneas que afectan tanto a México como a otras regiones del mundo.

Humberto Busto celebra el reconocimiento internacional

Tras conocerse la selección oficial, Humberto Busto compartió que llegar al Festival Internacional de Cine de Venecia representa el resultado de un intenso trabajo creativo realizado durante más de un año.

El actor destacó que el proyecto fue posible gracias al esfuerzo conjunto del director, del equipo técnico y de la comunidad de Tijuana, además de integrantes del colectivo LGBT+, quienes aportaron su experiencia para construir una historia auténtica.

Para Busto, este reconocimiento significa la oportunidad de mostrar una representación diferente de la ciudad fronteriza y abrir conversaciones sobre las realidades que actualmente viven miles de personas relacionadas con la migración y la diversidad.

La llegada de “Tijuana, Todavía” al Festival Internacional de Cine de Venecia confirma el buen momento que vive el cine mexicano en los principales escenarios internacionales.