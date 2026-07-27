Hay Festival Querétaro 2026: literatura, inteligencia artificial y nuevas voces toman la ciudad

Hay Festival

Hay encuentros culturales que funcionan como una fotografía de su tiempo. El Hay Festival Querétaro 2026 se prepara para regresar a la capital queretana con una programación que busca precisamente eso: reunir distintas miradas para intentar comprender un presente marcado por la transformación tecnológica, las tensiones sociales, los cambios en las ciudades y la necesidad de construir nuevas formas de diálogo.

Del 4 al 6 de septiembre, la undécima edición del festival reunirá a más de 90 participantes y alrededor de 70 actividades, entre conversaciones, conferencias, talleres y encuentros literarios. Escritores, periodistas, filósofos, artistas, científicos, músicos y activistas compartirán escenarios para hablar sobre algunos de los asuntos que atraviesan la vida contemporánea.

La edición de este año también ampliará su alcance territorial. A las actividades en Querétaro se sumarán propuestas en Colón y Huimilpan, mientras que Hay Festival Presenta Morelia llevará por primera vez una jornada especial a Michoacán. La apuesta, así, no se limita a concentrar la conversación cultural en una sola ciudad, sino a extenderla hacia otros públicos y comunidades.

La presentación oficial del programa reunió a representantes de la organización y autoridades culturales, entre ellas Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival, e Izara García Rodríguez, coordinadora internacional del encuentro, además de representantes diplomáticos de España y Reino Unido y funcionarios de las áreas de Cultura y Turismo de Querétaro.

Hay Festival (Photo: Daniel Mordzinski)

Literatura y periodismo: las voces que marcarán el encuentro

La literatura ocupará uno de los lugares centrales de la programación. Entre las figuras internacionales destaca Kiran Desai, escritora india y ganadora del Premio Booker por El legado de la pérdida, cuya participación permitirá abordar asuntos como la identidad, la migración y el desarraigo desde la experiencia literaria.

También llegará María Dueñas, una de las autoras españolas con mayor presencia entre los lectores de habla hispana, quien compartirá reflexiones sobre su trayectoria y su producción más reciente.

La lista de invitados incluye además a Jeremías Gamboa, Catherine Lacey, Marta Jiménez Serrano, Pol Guasch, Nick Makoha, Gwendoline Riley, Emiliano Monge, Liliana Blum, Lydia Cacho, Daniel Saldaña París, Elaine Vilar Madruga, Iveth Luna Flores y Gilraen Eärfala, entre otros nombres que formarán parte de una agenda dedicada a explorar las distintas posibilidades de la creación literaria.

El periodismo tendrá también un espacio relevante. Uno de los encuentros que apunta a convertirse en una de las conversaciones centrales será el que reunirá a Alma Guillermoprieto, Óscar Martínez y Gabriela Warkentin, quienes analizarán los desafíos que enfrenta el periodismo latinoamericano en un contexto de transformaciones políticas, sociales y tecnológicas.

A esta discusión se incorporará Shaun Walker, periodista británico que abordará la historia del espionaje ruso y soviético y su relación con el escenario internacional contemporáneo.

La memoria y la manera en que se construyen los relatos históricos también estarán presentes. Yásnaya Elena Aguilar y Cristina Bendek participarán en una conversación relacionada con Otras historias del Archivo de Indias, iniciativa que propone revisar las narrativas tradicionales y abrir nuevas perspectivas sobre la historia y las comunidades que la protagonizaron.

El festival también incorporará conversaciones sobre violencia y desapariciones en México, con la participación de Enrique Díaz Álvarez y Cristina Monge, además de propuestas vinculadas con la poesía, la edición y las nuevas formas de circulación de los libros.

Hay Festival

Inteligencia artificial, feminismo y música para entender el presente

La conversación sobre tecnología tendrá uno de sus principales ejes en la inteligencia artificial, un fenómeno que plantea preguntas cada vez más complejas sobre privacidad, democracia, autonomía y trabajo.

La filósofa Carissa Véliz y el investigador Pedro Salazar Ugarte participarán en un diálogo que buscará analizar el impacto de estas herramientas en la sociedad y la manera en que su expansión modifica las relaciones entre tecnología y vida cotidiana.

La filosofía también tendrá una presencia destacada con Darío Sztajnszrajber, quien llevará al festival una reflexión sobre el amor y las ideas que tradicionalmente han definido las relaciones afectivas. Por su parte, Santiago Beruete abordará la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

El pensamiento feminista tendrá como una de sus representantes a María Galindo, integrante de Mujeres Creando, quien conversará sobre activismo y las distintas formas de resistencia desde una perspectiva feminista. Julia Didriksson, en tanto, reflexionará sobre el impacto del mundo digital y las nuevas maneras de relacionarse.

La música se incorporará a este diálogo desde una perspectiva que va más allá del espectáculo. Vivir Quintana, autora de Canción sin miedo, hablará sobre sus raíces, su trayectoria y el papel de la música como herramienta de resistencia y transformación social.

También participará Emmanuel del Real, Meme, integrante de Café Tacvba, quien compartirá parte de su recorrido artístico y su visión como creador.

Otro de los temas que buscará conectar las discusiones del festival con la vida cotidiana será el desarrollo urbano. El urbanista Carlos Moreno, creador del concepto de la “ciudad de los 15 minutos”, ofrecerá la conferencia Querétaro: ¿ciudad de los 15 minutos?, donde analizará los desafíos que enfrenta una ciudad en crecimiento en materia de movilidad, vivienda, servicios y calidad de vida.

Hay Festival

Querétaro amplía su mapa cultural con nuevas sedes y actividades

La expansión será uno de los rasgos distintivos de la edición 2026. Además de los espacios habituales en la capital queretana, Colón y Huimilpan recibirán actividades abiertas a sus comunidades, mientras que Hay Festival Presenta Morelia tendrá una jornada especial en la ENES Morelia, con cuatro conversaciones.

La intención es llevar el intercambio de ideas a nuevos territorios y facilitar que el acceso a la cultura no dependa exclusivamente de trasladarse a la sede principal del festival.

En Querétaro también continuarán iniciativas como Hay Festival Joven, con actividades dirigidas a estudiantes universitarios, y Hay Festival Comunitario, que ofrecerá propuestas gratuitas para niñas, niños y familias en la Alameda Hidalgo, además de colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil.

La accesibilidad formará parte de esta edición mediante conversaciones con interpretación en Lengua de Señas Mexicana y actividades desarrolladas bajo un formato relajado para personas neurodivergentes.

Otro espacio que ampliará su participación será Casa Hay Festival SURA, donde se realizarán diversas actividades, entre ellas grabaciones en vivo del podcast Hay Festival en español frente al público, una modalidad que se incorporará por primera vez al encuentro.

En materia de acceso, las actividades del programa general tendrán boletos con un costo de 10 pesos, mientras que estudiantes universitarios y adultos mayores podrán acceder a entradas de cortesía. Las propuestas del Hay Festival Joven, Hay Festival Comunitario y las actividades en Colón y Huimilpan serán gratuitas, de acuerdo con disponibilidad y aforo.

Algunas conversaciones también podrán seguirse mediante transmisiones digitales, ampliando la posibilidad de acercarse a los contenidos del festival desde otros lugares.

Con esta programación, el Hay Festival Querétaro 2026 apuesta por reunir disciplinas y generaciones alrededor de las preguntas que definen el presente. Literatura, periodismo, inteligencia artificial, filosofía, feminismo, música, ciencia y urbanismo convivirán en un mismo programa que busca provocar algo más que la escucha pasiva.

Del 4 al 6 de septiembre, Querétaro volverá a convertirse en un punto de encuentro para las ideas, pero esta vez con una presencia territorial más amplia. La llegada a nuevas sedes y la diversidad de voces invitadas refuerzan la intención de convertir el festival en un espacio de conversación abierto a distintos públicos, donde la cultura funcione como una herramienta para entender el mundo y, al mismo tiempo, imaginar qué sociedad se quiere construir.