La Secretaría de Cultura federal regularizará a trabajadores del capítulo 3000

Labor. La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza.

Próximamente, en la Secretaría de Cultura del gobierno de México, el personal de Capítulo 3000 (contratado por “servicios profesionales”) se integrará al Capítulo 1000 (sindicatos y trabajadores de confianza), según anuncia su titular, Claudia Curiel de Icaza, en conversación con Crónica.

“Estamos trabajando para meterlos al capítulo 1000. Tenemos 8,000 trabajadores que llevan 30 años cobrando y es parte de otro compromiso que estamos atendiendo y haciendo un análisis para irlo regulando por etapas”, informa.

Aunque el anuncio oficial se hará posteriormente, la estrategia que prevé la funcionaria será una integración paulatina.

“Tiene que ser gradual, no puedes pasar a 8 mil trabajadores en un día porque eso impacta, hay que verlo a nivel presupuestal, pero lo vamos a hacer por etapas. Por principio, los que más antigüedad tuvieran, etc”.

Al desglosar en qué consistiría cada etapa, la secretaria de Cultura contempla ofrecer a trabajadores de servicios profesionales la garantía de cobrar quincenalmente y tener un aguinaldo.

“Ese es otro trabajo en acción. En esta administración quiero dejar regulado eso porque es un compromiso de hace 30 años: hay trabajadores desde que surgió Conaculta que cobran por honorarios, incluso gente del INAH sin plaza y que cobran por honorarios”, declara.

“Lo que sigue es ver las agendas de todos, conforme se van trabajando. Y que los de capítulo 3,000 tengan un pago quincenal y no esperen tres meses a ver si salió. Eso también se va a anunciar y será en etapas, para que la administración pueda regular a todos los trabajadores”.

-¿Que todos tengan seguro?

“Primero que les paguen quincenal, mensualmente y les paguen aguinaldo, que nunca han tenido. Los tienes que ir traspasando porque son muchos”.

-¿La idea es reestructurar completamente estos formatos de contratación externa?

“Hay algunos que son servicios profesionales que hacen pequeñas cosas y no tienen que estar como contratación, a lo mejor una corrección de estilo o algo así, pero sí los que están en un recinto trabajando todo el día, llevan 15 años atendiendo a la gente”.

-¿Y el equipo de comunicación de SC?

“Sí, claro, son los que más le entran al quite. Son los que están todo el día dándole, qué mejor que puedan cobrar de manera regular. Si no, ¿cómo trabajan? Eso está en acción”.

AUMENTO HISTÓRICO

De momento, por primera vez en 10 años se ajustan los salarios de 2,602 mil trabajadores del “Sector Central” de la Secretaría de Cultura, integrado por el Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) y el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC).

“Los sindicatos del Sector Central son los que venían de Conaculta cuando estaban en la SEP, hasta que se separan en el 2015, los trabajadores que venían de ahí se quedan en la Secretaría de Cultura y nunca vuelven a recibir un incremento de absolutamente nada”, explica la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Dichos trabajadores se quedaron con un margen de diferencia abismal frente a los sindicatos del INAH y el INBAL, de modo que hasta este año, “en un mismo museo puedes tener trabajadores de sindicalizados del INBAL, INAH y Sector Central, pero ganan una diferencia importante”.

“Trabajan en los recintos y en distintos lugares de toda la infraestructura cultural, pero se quedaron con los tabuladores más bajos de la administración pública del país”, continúa.

“Cuando analizamos y vimos la diferencia, pues ahí sí pedí cita y cita y cita con la presidenta y me dijo sí. La verdad es que solo con voluntad política, porque no es que yo lo asigne en el presupuesto, cuando es capítulo 1000 es una decisión política. No la define nadie más. Yo no puedo mover ese presupuesto”.

Después de negociaciones con presidencia y Secretaría de Hacienda se hizo la retabulación. Además del 4% de la política salarial que va para todos los trabajadores y que se pagará en octubre, en retroactivo hasta enero, habrá un 13% de aumento más para Sector Central.

Si bien con este aumento no se termina de equiparar -“falta un poco, pero sí es significativo”- para este año los miembros del SINAC y del SNDTSC tendrán un aumento salarial de 17%