Ritos de poder, moda y distinción social; Foro Valparaíso revive Esplendor de Bailes del siglo XIX

Los bailes funcionaron como mecanismos de distinción y estrategias de convivencia política, comercial y diplomática, con la naciente burguesía mexicana del siglo XIX —

Foro Valparaiso Invitación al Baile Invitación al Baile exhibe los vestidos de gala que podían costar hasta 3 mil pesos de la época, símbolo del status y la influencia francesa en la élite mexicana. (Gerardo González Acosta)

Fomento Cultural Banamex inauguró en el majestuoso Foro Valparaíso, la exposición “Invitación al baile: arte y espectáculo en el México del siglo XIX”, para recordar el esplendor del México del siglo XIX y su influencia actual.

El montaje permite conocer el papel de los bailes y celebraciones como escenarios de poder político, convivencia, representación social, expresión artística y construcción de la identidad de México en el silo XIX.

La muestra podrá ser visitada gratuitamente del 29 de julio al 18 de octubre en el simbólico Foro Valparaíso, en el Centro Histórico de la CDMX, una joya arquitectónica del barroco del siglo XVIII.

Alivé Piliado Santana y Mariana Rubio de los Santos, curadoras de la exposición, explicaron cómo el baile social en el siglo XIX funcionó como un espacio de diplomacia, ritos de sociabilidad y exhibición de status para la élite mexicana.

A través de la descripción de 61 pinturas, indumentaria de época y accesorios, resaltaron la importancia de la arquitectura de los palacios y la influencia de la moda francesa en la identidad nacional plasmada a través de los códigos de vestimenta.

También comentaron la transición de estas tradiciones hacia el Porfiriato, cuando resaltó el esplendor de las fiestas del Centenario, la sátira política, y las publicaciones sociales que surgieron en la prensa y sobreviven actualmente.

Los bailes funcionaron como mecanismos de distinción y estrategias de convivencia política a través de los cuales la naciente burguesía mexicana construyó su identidad, consolidó sus redes de poder y legitimó su posición dentro de una sociedad marcada por las tensiones entre conservadores y liberales.

Lujo Antiguo, Vestidos Caros y Alta Costura Europea

Foro Valparaiso Invitación al Baile La exposición Invitación al baile, presentada por Fomento Cultural Banamex, estará abierta al público de manera gratuita del 29 de julio al 18 de octubre de 2026 en el Foro Valparaíso. (Gerardo González Acosta)

Respecto al costo de los vestidos para los bailes, Mariana Rubio de los Santos explicó a Crónica que una pieza de gala en el siglo XIX podía costar aproximadamente 3 mil pesos.

Para poner esta cifra en perspectiva social y económica de la época, en 1900, un peón o campesino ganaba entre $0.25 y $0.50 centavos diarios, unos 7 a 15 pesos al mes; un obrero calificado o maestro ganaba alrededor de 30 a 50 pesos mensuales.

Tener 3 mil pesos en el año 1900 equivalía a más de 5 ó 6 años de sueldo de un profesionista acomodado, o el salario de toda una vida para un trabajador promedio; alcanzaba para comprar grandes extensiones de tierra, casonas enteras en el centro de las ciudades o hatos ganaderos completos.

Además, mencionaron que los vestidos preferiblemente eran utilizados una sola vez, no se acostumbraba repetir el atuendo en sociedad, aunque en ocasiones se reutilizaba la falda mandando a hacer distintos corpiños para variar el diseño.

El sastre inglés que diseñó los vestidos fue Charles Frederick Worth, considerado el primer diseñador de modas del mundo.

Mariana Rubio contó que Worth fue un diseñador británico que se mudó a París para fundar una de las primeras casas de moda de alta costura; su gran innovación fue poner su nombre en una etiqueta dentro de las prendas, razón por la cual hoy aún es utilizado el término "ropa de etiqueta" o “ropa de marca”.

La Agencia Femenina y Ritos Contemporáneos

Foro Valparaiso Invitación al Baile Carnets de baile y calzado de época utilizados por las damas decimonónicas como instrumentos de poder, control, y comunicación en los salones de baile. (Gerardo González Acosta)

Dijo que el valor educativo de “Invitación al baile” reside en identificar la supervivencia de ritos sociales como las fiestas de XV Años, las cuales mantienen la estructura de presentación y la estética de los antiguos bailes de la élite mexicana.

En términos políticos, la muestra revela que estos eventos fungieron como espacios estratégicos de diplomacia internacional y plataformas para fomentar la inversión extranjera, ritos de poder que se mantienen en banquetes oficiales actuales.

La dimensión mediática destaca el nacimiento de la crónica social y la crítica en la prensa ilustrada, dinámicas de visibilidad que hoy encuentran su claro equivalente en el funcionamiento y la inmediatez de las redes sociales.

Mariana Rubio dijo que el estudio de accesorios como abanicos y carnets de baile muestra la agencia femenina de la época, transformando objetos de moda en sofisticados lenguajes cifrados y protocolos para la comunicación efectiva en espacios públicos.

“Cuando un hombre deseaba bailar con una dama, debía solicitárselo formalmente; ella consultaba su carnet para verificar si aún tenía espacio en su libretita para él; anotaba el nombre del pretendiente junto al baile específico que compartirían, ya fuera un vals, un two-step, un Boston o una polca”, detalló la especialista.

“Invitación al baile: arte y espectáculo en el México del siglo XIX” puede ser visitada gratuitamente desde este 29 de julio, de miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en Foro Valparaíso, en Venustiano Carranza 60 e Isabel la Católica 44, Centro Histórico, CDMX.

Ritos de poder, moda y distinción social; Foro Valparaíso revive Esplendor de Bailes del siglo XIX