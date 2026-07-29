Traer “Danzatlán” al país es algo que me ha cambiado como artista, señala Elisa Carrillo

Danzatlán. Elisa Carrillo en su interpretación de Sherezada.

Ocho bailarines provenientes del Royal Ballet de Londres, del Ballet Nacional de Hungría y del Stuttgart Ballet, así como un exponente de Estados Unidos se unirán a la bailarina y Premio Crónica, Elisa Carrillo Cabrera en la “Gala Elisa y Amigos”, el día 15 de agosto de 2026.

“Este es un evento que espero año tras año, con mucha ilusión, ya que llevar danza a mi país y sobre todo a mi querido estado es algo que me ha cambiado como artista”, expresa Elisa Carrillo Cabrera, sobre uno de los eventos más esperados de la 9na Festival Danzatlán.

Del 13 al 16 de agosto en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco la Premio Benois de la Danse y actual directora de John Cranko Schule del Stuttgart Ballet regresa a su país natal después de un año, para ofrecer una Gala de danza, una clase masiva y platicar con niños y niñas.Mediante videollamada desde Alemania, Elisa Carrillo detalla que las clases con las estrellas invitadas serán sobre un escenario y abiertas al público, “al igual que el ensayo general”.

Los primeros bailarines Tatiana Melnik y Motomi Kiyota del Ballet Nacional de Hungría; Fumi Kaneko y Vadim Muntagirov del Royal Ballet de Londres; el solista Marti Paixá del Stuttgart Ballet y el coreógrafo contemporáneo estadounidense Braylon Browner son los invitados que sobresalen.

En este programa, Elisa Carrillo interpretará las piezas “Transparente”, de Ronald Savkovic, y “Onegin”, de John Cranko; y adelanta que Braylon Browner interpretará dos solos de danza contemporánea y que el público podrá ver piezas como el Ballet El Corsario.“El programa de la gala también es algo que tiene que ser una sorpresa, en el sentido de que vengan, que disfruten de este arte, de estos bailarines que estarán por primera vez en Danzatlán”, invita.

Por su parte, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez apunta que en esta ocasión el programa integra un total de 19 actividades artísticas, culturales y académicas “distribuidas en siete sedes, en la región de los volcanes”.

“En esta edición también inauguraremos la exposición Cartografías de movimiento, una invitación a recorrer desde el arte y la memoria, la sensibilidad y la fuerza que hacen de la danza una expresión profundamente humana”, desglosa la oferta.Añade que la cineteca llevará actividades a tres sedes del Valle de Toluca, donde habrá proyecciones cinematográficas y mesas de análisis en torno a la danza.

REDUCCIÓN QUE NO DEBERÍA NOTARSE

Zulema Lugo de la Secretaría de Cultura y Turismo informa que para la 9na edición del Festival Danzatlán el gobierno hace una inversión cercana a 4 millones de pesos.Este presupuesto significa una reducción con respecto a las ediciones anteriores, por lo que la secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México subraya que la política cultural actual del Estado de México “no ha disminuido su apoyo a la cultura”, sino que “estamos repartiendo el recurso para que lleguen a más mexiquenses y a todos los sectores culturales a todas las artes que tenemos en nuestro estado”.

“Yo creo que el próximo año sí tendremos que poner mucha atención porque son diez años, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de atender a Danzatlán o esta disminución que comentan se tenga que ver reflejada, el festival continúa y sigue siendo un gran festival, de mucha calidad, sólo el hecho de que esté Elisa con nosotros ya posiciona al Estado de México en un lugar privilegiado”, agrega con miras a la edición de 2027.

De momento, las funcionarias de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México comentan que en Festivales Culturales “gastamos” 30 millones al año.

“No es el único presupuesto, aquí quiero señalar que el Estado de México, por primera vez cuenta con una política cultural a partir de un programa que se llama Cultivamos Arte, Cosechamos Cultura y que es el programa más fuerte dirigido a nivel comunitario, a los 125 municipios, y tenemos un presupuesto de 12 millones al año para atender ese programa…es decir, si en un comparativo vemos el alcance que tiene un programa permanente versus un festival, pues realmente estamos pensando que son 3 veces lo que implica un trabajo territorial permanente; un festival dura 6 días aproximadamente”, declara la secretaria.

A pesar de este panorama, Elisa Carrillo Cabrera se expresa agradecida y emocionada de volver una vez más a escenarios mexiquenses.Para más información sobre el Festival Danzatlán 2026 ingresa en las redes sociales de @CulturaEdomex y @elisacarrillocabrera