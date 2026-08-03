La Historia es antídoto de la desinformación, permite formar Jóvenes con Criterio Ciudadano: Carlos Silva

El autor de “101 Preguntas de Historia de México” quiere que los mexicanos dejen de ser hijos de la crisis para evolucionar a constructores de progreso —

101 Preguntas de Historia de México La obra 101 Preguntas de Historia de México propone un ejercicio diario de reflexión para formar criterios informados sobre el presente nacional. (Gerardo González Acosta)

La historia no debe reducirse a una tediosa lista de fechas, batallas o héroes y villanos preconcebidos que aburren a las nuevas generaciones.

En entrevista exclusiva con Crónica, el doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Silva, desmitificó la enseñanza tradicional que se imparte en las aulas y que hoy es replicada como un cliché en videos breves en las redes sociales.

Con profunda pasión por la divulgación, el especialista subrayó que el conocimiento del pasado es un proceso dinámico y vital que permite a la ciudadanía comprender la complejidad del presente mexicano.

Al dar a conocer su más reciente obra, "101 Preguntas de Historia de México“, afirmó que la disciplina histórica es, en esencia, una herramienta fundamental para formar un pensamiento crítico con sentido social.

Carlos Silva resaltó que ante la saturación de información digital y la superficialidad de las redes sociales, la historia surge como un antídoto necesario contra la apatía y la desinformación juvenil.

La obra del especialista es un mapa de navegación hacia la madurez ciudadana, que busca reconectar a los lectores con la curiosidad intelectual y el placer de descubrir las raíces de nuestra nación.

“La historia debe enseñarse a través de procesos integrales, permitiendo que el estudiante entienda el por qué de los cambios económicos, políticos y sociales del país” explicó.

Añadió que un ejemplo claro es el movimiento de 1968, que no puede entenderse como un evento aislado, sino como la culminación de tensiones sociales acumuladas desde finales de los 40.

Con buen ánimo en su voz, dijo que “al comprender estos fenómenos como una cadena de causas y consecuencias, el joven deja de ser un espectador pasivo para convertirse en un analista de su propia realidad”.

Afirmó que el diálogo con el pasado ayuda a los jóvenes a formar una identidad de pertenencia sólida, con las herramientas necesarias para enfrentar un entorno globalizado y cambiante.

“Conocer el origen y la evolución de las instituciones mexicanas permite a las nuevas generacionessentirse parte de un proyecto nacional de largo aliento que requiere su compromiso”, indicó.

Memoria Histórica y Responsabilidad Ciudadana

Para Carlos Silva, “un ciudadano que conoce su historia es un ciudadano responsable, capaz de tomar decisiones informadas sobre quién debe gobernar y hacia dónde ir.

Uno de los puntos más entusiasmantes de la entrevista fue la relación directa que el historiador establece entre el conocimiento del pasado y la exigencia de mejores políticas públicas.

Lamentó que, por no conocer la experiencia previa del país, algunos siguen inventando soluciones improvisadas a problemas añejos como las inundaciones, el transporte o la infraestructura urbana.

“Desde la época de Uruchurtu hasta el presente, la falta de memoria histórica ha llevado a las autoridades a repetir errores técnicos que afectan directamente la calidad de vida”, explicó.

De forma muy clara, el especialista reiteró la frase popular “quien no conoce su historia está condenado a repetirla, especialmente en lo que respecta a modelos económicos que han sumido al país en crisis”.

Carlos Silva analizó igualmente periodos como el de Lázaro Cárdenas y el populismo posterior; resaltó cómo ciertas decisiones ideológicas llevaron a México al borde del colapso económico en décadas pasadas.

Enseguida, al calificar estos ciclos de auge y caída, como el "milagro mexicano o las crisis de finales del siglo XX, los jóvenes pueden identificar patrones de riesgo actuales”.

Una Pregunta al Día

"101 Preguntas de Historia de México“, de editorial Grijalbo, invita a la divulgación seria y responsable, basada en fuentes de primera mano pero escrita en un lenguaje muy accesible.

Durante la charla con reportero, propone a sus lectores un singular desafío práctico y elegante; “dedicar unos minutos al día para leer una sola pregunta y reflexionar sobre su impacto hoy”.

Este ejercicio cotidiano busca sembrar semillas de conocimiento que, con el tiempo den un fruto bueno de saber profundo que el ciudadano pueda aplicar en su vida.

Museo de las Constituciones Historia de México Los recintos del Centro Histórico de la CDMX, como el Museo de las Constituciones, representan la refundación cultural del país a través de la memoria. (Gerardo González Acosta)

En su narrativa, Silva resalta que “la historia también habita en el paisaje urbano, en los museos y en la arquitectura que nos rodea todos los días; desde el Castillo de Chapultepec hasta el Museo de las Constituciones, cada espacio físico es una lección abierta que moldea la mentalidad del mexicano de a pie”.

Incluso, añadió, la sede de la Secretaría de Educación Pública, con sus murales de Diego Rivera, representa el momento en que se refundó el país a través de la cultura.

“A pesar de los desafíos que enfrenta la juventud actual, como la precariedad laboral y la falta de oportunidades”, el historiador mantiene una visión optimista sobre el futuro.

Silva aspira a que los jóvenes recobren la ilusión y la esperanza que motivó a generaciones pasadas a construir instituciones fuertes y una cultura nacional rica y diversa.

“La historia, en este sentido, no es solo un registro de lo que fue, sino una fuente de inspiración para imaginar y trabajar por un México más justo”.

Al cierre de la conversación periodística es claro que la misión del historiador repercute directamente en la sociedad, sus palabras transforman el entorno y la vida cotidiana, tamto como la construcción de las creencias que nos acompañan.

Finalmente, Carlos Silva se despide con una sencillez que corona su pasión y el anhelo de que su obra “contribuya a que los mexicanos dejen de ser hijos de la crisis para ser constructores de progreso”.

La historia, concluyó, “es una ciencia viva que se define día a día y que nos dota de un blindaje intelectual frente a los discursos simplistas del presente”.

La Historia es antídoto de la desinformación, permite formar Jóvenes con Criterio Ciudadano: Carlos Silva