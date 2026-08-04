Fundación Formentor reúne por primera vez en un volumen ensayos dedicados a los escritores distinguidos con el galardón

Fundación Formentor. 'El canon Formentor. Una historia de la literatura' (FUNDACIÓN FORMENTOR/FUNDACIÓN FORMENTOR)

La Fundación Feltrinelli Anagrama y la Fundación Formentor han publicado ‘El canon Formentor. Una historia de la literatura’, un volumen que reúne por primera vez los ensayos dedicados a los escritores distinguidos por el Premio Formentor desde su fundación en 1961 hasta la actualidad.

Así, el libro reconstruye la historia intelectual de este galardón y ofrece, al mismo tiempo, una reflexión sobre la literatura contemporánea a través de las obras y los autores que han configurado su canon.

Además, los ensayos ponderan el conjunto de la obra del autor, la sitúa en el mapa de la literatura contemporánea, define sus valores estéticos y su aportación a la historia de la novela, pero además añade observaciones biográficas de interés.

Cada uno de los escritores es presentado por un ensayista, crítico, traductor o escritor de referencia. Por ejemplo, Annie Ernaux, Premio Formentor 2019 y Premio Nobel de literatura 2022, dedica su ensayo a Nathalie Sarraute, Premio Formentor 1964.

Por otro lado, se encuentran en este volumen las contribuciones de Félix de Azúa, Andreu Jaume, Jordi Gracia, Paolo di Paolo, Holger Helbig, Marta Rebón, Elide Pittarello, Christine Künzel, Annie Ernaux, Valerie Miles, Josep Massot, Jordi Amat, Jorge Volpi, Yannick Llored, Juan Luis Cebrián, Aurelio Major, Raquel Fernández Cobo, Victoria Cirlot, José Enrique Ruiz-Domènec, Ernest Wichner, Gustavo Guerrero, Anna Caballé, Jean François Fogel, Elizabeth Skomp, Ramón Andrés, Basilio Baltasar, Marta Segarra y Andrés Ibáñez.