México es parte de una práctica artística vistosa y particular: la rueda Cyr

La rueda Cyr. Las actividades se realizaron en el Deportivo Salvador Allende de la alcaldía Iztapalapa.

México ya forma parte de la red internacional de promotores de una práctica artística vistosa y particular: la rueda Cyr, un aro metálico de gran tamaño creado a finales del siglo XX por el artista canadiense Daniel Cyr, cuyo manejo combina deporte, expresión y alto rendimiento.

Los efectos de la popularidad que ha alcanzado esta forma de entrenamiento se materializaron este lunes 3 de agosto, en el Deportivo Salvador Allende de la alcaldía Iztapalapa.

De 10am a 5pm se realizó una jornada con registro de asistentes pertenecientes a la comunidad Cyr, una ceremonia inaugural, un taller magistral, una exhibición de estilo libre y la entrega de constancias.

El proyecto es impulsado por Nación CYR en colaboración con la organización internacional CYRS & BEERS, con el respaldo de la Subdirección de Deportes de la alcaldía Iztapalapa como sede del evento.

De acuerdo con los promotores Lalo Barajas y Nahim Regalado Pérez, este primer taller busca consolidar una comunidad nacional de practicantes y abrir un calendario permanente de actividades formativas en la capital.

PRIMEROS PASOS EN CDMX

El taller magistral del lunes estuvo dirigido a usuarios calificados de rueda Cyr, impartido por Dominic Del Signore y Justin Dale, fundadores y entrenadores de CYRS & BEERS, junto con Nahim Regalado, representante de Nación CYR en México.

La visita de Del Signore y Dale se vivió como el inicio de un proyecto de mayor alcance. De acuerdo con la carpeta informativa del evento, ambos son referentes internacionales del movimiento de “ruederos” y su estancia en la Ciudad de México es parte de la preparación de un encuentro internacional programado para agosto de 2027.

Respecto del origen del aparato, Nahim Regalado Pérez rastrea registros históricos de ruedas simples utilizadas en Alemania a inicios del siglo XX (llamadas Einreifen), aunque el origen de la disciplina moderna se atribuye oficialmente al acróbata canadiense Daniel Cyr, quien presentó formalmente su rueda en el Festival Mondial du Cirque de Demain en París 2003.

Además de ganar la medalla de plata, su impacto fue tan grande que la Federación Internacional de Gimnasia de Rueda bautizó oficialmente al aparato como Cyr Wheel en 2013.

Los promotores sostienen que la disciplina ha trascendido el ámbito circense para incorporarse a la gimnasia estética y competitiva, además de ofrecer beneficios físicos relacionados con el fortalecimiento muscular, la coordinación, así como la recuperación y uso del espacio público para actividades deportivas y culturales.

Para más información sigue las redes sociales de @cyrsandbeers, @justin.dale.performance y @nahim_rprz