“La temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería superó todas las expectativas: Carlos Miguel Prieto

OSM El director artístico de la OSM, Carlos Miguel Prieto.

Ni las lluvias torrenciales ni el cierre temporal de su sede histórica han debilitado la Temporada de Verano 2026 de la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM).

A unas semanas de concluir los programas musicales que integran la tradicional Temporada, el director artístico de la OSM, Carlos Miguel Prieto manifiesta que la respuesta del público confirma la fidelidad de una comunidad que ha acompañado a la agrupación incluso en un año de ajustes logísticos.“La temporada ha superado todas mis expectativas en cuanto a recepción de público”, afirma un par de días después de dirigir la Cuarta Sinfonía de Mahler con el aforo repleto en el Palacio de Bellas Artes.

El director recuerda que el público dedicó casi quince minutos de aplausos, una respuesta especialmente significativa dadas las circunstancias extraordinarias de este verano, ya que además del traslado de toda la operación artística, la temporada coincidió con una de las épocas de lluvia más intensas que ha vivido la Ciudad de México en años.

Mientras se efectúa la remodelación de la Sala Nezahualcóyotl, sede usual de la OSM, la temporada se realiza en el Palacio de Bellas Artes y la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli: los nueve programas del ciclo comenzaron el 4 de julio y concluirán el 30 de agosto con una gala dedicada a la Missa solemnis, de Beethoven.

TEMPORADA DE LLUVIAS: 9 PROGRAMAS

Carlos Miguel Prieto comenta que la OSM intervino preventivamente la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.“Minería hizo para la sala una labor, nos preocupaban las goteras, sobre todo por el público y por la orquesta, dentro de nuestra organización hay muchos ingenieros y gente técnica, entonces se hizo una impermeabilización que ha funcionado muy bien”, explica.“Llevamos 5 semanas y no ha habido un solo problema”, añade y bromea que quizás “Tláloc ha tenido piedad”.

Aunque reconoce que la Sala Silvestre Revueltas tiene un aforo menor que la Sala Nezahualcóyotl y que ello impide igualar los récords de asistencia alcanzados en temporadas anteriores, el director de la OSM considera que la afluencia ha sido buena y que el verdadero éxito de la temporada está en la calidad artística.

“La filosofía de Minería es el público antes que nada y la calidad musical antes que nada. Tenemos una gran responsabilidad con el público y hemos llenado hasta la bandera Bellas Artes, que no es poca cosa”, resume.

La recta final de la Temporada de Verano contempla: este fin de semana, 8 y 9 de agosto, bajo la dirección de Jeanette Sorrell, la orquesta ofrecerá un programa de corte clásico, con la Sinfonía inconclusa de Schubert, el Concierto para violín núm. 4 de Mozart y la Sinfonía núm. 103 “Redoble del timbal” de Haydn.Una semana después, el 15 y 16 de agosto, Carlos Miguel Prieto dirigirá un programa enteramente mozartiano con las sinfonías 33 y 40, además del Concierto para piano núm. 22, interpretado por Anne-Marie McDermott. “Yo digo siempre que apostarle a Mozart es no equivocarse”, asegura.

El último programa de abono reunirá Trajín, de Alejandra Odgers, el Concierto para piano núm. 3 de Rajmáninov y Petrushka, de Stravinski, antes de la Gala de clausura con la monumental Missa solemnis, de Beethoven.

ORTIZ & REVUELTAS

En paralelo a la Temporada de Verano, la Sinfónica de Minería avanza en dos proyectos discográficos de largo aliento que, a juicio del director, constituirán un legado importante a la música mexicana.Se trata de la grabación integral de la obra orquestal de Silvestre Revueltas y un primer disco dedicado a Gabriela Ortiz, realizado con la colaboración directa de la compositora.El primero que verá la luz será el disco dedicado a la compositora mexicana Gabriela Ortiz, realizado con la participación de la propia autora durante las sesiones de grabación.

“Además de que somos amigos colaboradores de Gabriela, que muchas veces hemos comisionado algunas de estas obras, tenemos el privilegio de haber grabado estas obras con ella en la cabina”, comparte Carlos Miguel Prieto.Por otra parte, sobre el rescate del catálogo de Revueltas adelanta que al momento han grabado un 75%. “Unas 16 obras que hemos grabado después de haberlas tocado”.

El proceso ha tomado años y ha sido posible gracias al investigador Roberto Kolb, quien cuenta con acceso a manuscritos originales y documentación de la familia del compositor en el acervo de Eugenia Revueltas.

“Es como para un doctor tener radiografías”, compara Carlos Miguel Prieto al explicar el valor de trabajar directamente con los manuscritos. Señala que han podido corregir decisiones interpretativas heredadas y reconstruir con mayor fidelidad la intención original de Revueltas.

Uno de los ejemplos más significativos es “Itinerarios”, obra que durante años se interpretó con un final añadido por otro director de orquesta, quien le quiso dar un tono feliz.La revisión del manuscrito demostró que ese desenlace nunca fue concebido por Revueltas, por lo que la Sinfónica de Minería decidió registrar la partitura original.

“Hemos hecho todo esto con un enorme cuidado y detenimiento”, destaca el director, orgulloso del proyecto que en los próximos 6 o 7 meses incorporará “La noche de los mayas”, la partitura más grande que resta por registrar, además de piezas breve (de 3 o 4 minutos) como “Este era un rey” y otras composiciones poco interpretadas.

“Las grabaciones son más complicadas de lo que parece. No nos ayuda no tener la Neza, pero hemos estado grabando en Estudios Churubusco, lo cual es interesante y apropiado, creo que eso va a dejar un legado muy bonito”, agrega.