Muere Didier Decoin, premio Goncourt y expresidente de la Academia Goncourt

Luto. Didier Decoin, premio Goncourt.

El escritor y guionista francés Didier Decoin, premio Goncourt en 1977 por su novela ‘John l’Enfer’ y expresidente de la Academia Goncourt, murió este miércoles a los 81 años, anunció la institución.“Didier Decoin era un novelista que tenía una alta idea de la lengua y de la literatura, como demuestra su obra”, destacó la Academia Goncourt en un comunicado.

La institución recordó también su pasión por la literatura y su compromiso con la difusión de los libros, al señalar que Decoin “no dejó nunca de compartir su pasión por los libros, yendo al encuentro de todos los públicos, en Francia y en el extranjero, como embajador de la literatura francesa en toda su diversidad”.Decoin era hijo del director de cine Henri Decoin.

Tras iniciar su carrera como periodista en medios como France Soir o Le Figaro, se consagró a la literatura y publicó una veintena de novelas, entre ellas ‘La camarera del Titanic’, llevada al cine por el español Bigas Luna.

En 1977 ganó el premio Goncourt, el principal galardón literario de Francia, con ‘John l’Enfer’, una novela protagonizada por un indio cheyene que limpia los cristales de los rascacielos de Nueva York y que, desde las alturas, percibe los signos de decadencia de una ciudad al borde del colapso.

Además de novelista, desarrolló una importante carrera como guionista, especialmente en televisión, donde participó en numerosas adaptaciones y ficciones.

En el cine, trabajó con directores como Marcel Carné, Robert Enrico o Henri Verneuil, y recibió en 1980 el premio especial del jurado del Festival de Cannes por el guion de la película ‘Hors la vie (Fuera de la Vida)’, dirigida por Maroun Bagdadi

.Decoin también ocupó diversos cargos en instituciones culturales. Presidió en dos ocasiones la Sociedad de Gentes de Letras de Francia y estuvo al frente de la Academia Goncourt entre 2020 y 2024.Durante sus años en la Academia, donde ingresó en 1995, fue descrito por sus compañeros como “un hombre de gran bondad, generoso y atento a los demás”.

La institución destacó además su “noble humanidad” y la huella que dejó entre sus miembros.Defensor de la literatura y de los autores, el escritor mantuvo hasta sus últimos años una intensa actividad vinculada al mundo cultural francés. Su hijo Julien Decoin siguió sus pasos y es también escritor. EFE