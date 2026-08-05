Resistencia e identidad, lema de la la décima edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales

Feria La Feria de Lenguas Indígenas se realizaráa en Durango, anunciaron en conferencia de prensa.

La décima edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN) 2026, bajo el lema “Ñiiñio’k nam jix o’ju’ gio nam bhaan jix maatɨ’. Voces de resistencia e identidad”, que se lleva a cabo del 13 al 16 de agosto de 2026, en diversos recintos de Durango.

En conferencia de prensa (realizada en el Patio Jacarandas del Museo Nacional de Culturas Populares), el titular de la Ucuvi, Diego Prieto Hernández, y la directora general del INALI, Inocencia Arellano Mijarez, acompañados de Iris Belén Villalpando López, documentalista yoreme, y, en representación del director del Museo, Aideé Baldera Medina, coincidieron en que, desde 2017, la FLIN es uno de los espacios más importantes para reconocer, valorar, celebrar y fortalecer la diversidad lingüística que existe en México.

“Durante estos años, la FLIN ha demostrado que las lenguas indígenas nacionales son más que un medio de comunicación, son patrimonio vivo, memoria colectiva, creatividad, conocimiento y una expresión fundamental de la riqueza cultural de nuestro país”, aseguró Arellano Mijarez.

Indicó que la realización en Durango es un reconocimiento de la riqueza lingüística y cultural de las regiones Norte y Occidente de México, así como una oportunidad para fortalecer el diálogo entre comunidades, instituciones y sociedad, pues “la mejor manera de preservar una lengua indígena es crear las condiciones necesarias para que se puedan vivir plenamente es las familias, en las comunidades, en las escuelas, los espacios culturales, en los medios de comunicación y las instituciones públicas”.

La directora general del INALI señaló que en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (DILI) 2022-2032 “la feria reafirma el compromiso de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para impulsar acciones que garanticen el ejercicio de los derechos lingüísticos, que promuevan la transmisión intergeneracional de las lenguas y fortalezca su presencia en la vida pública, educativa, artística y cultural”.

En ese sentido, Diego Prieto aseguró que la FLIN abona al resarcimiento de la deuda histórica con las lenguas indígenas nacionales y los pueblos originarios de nuestro país “que durante mucho tiempo fueron, no solo invisibilizadas, sino abiertamente combatidas, disminuidas y discriminadas”.

Recordó que la FLIN se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto) y que, por cuarta ocasión se realiza fuera de la Ciudad de México. “Es muy importante que se haga en Durango, que se recupere la autenticidad y la fuerza de las culturas originarias y afrodescendientes en el Norte de México y que se entienda que las lenguas se conservan en los contextos culturales propios y que las culturas se conservan en la medida en que se preservan los espacios lingüísticos en los que esas lenguas se reproducen”, agregó Prieto Hernández.

Iris Belén Villalpando López indicó que la FLIN 2026 se dedica a las lenguas de la región etnolingüística Bajío-Pacífico, integrada por: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas, con el propósito de promover las lenguas indígenas de esta región, particularmente aquellas con presencia histórica en Durango.

En dicha región confluyen nueve lenguas indígenas: Nawatlahtolli (náhuatl), Naayeri (cora), O’dam/Au’dam (tepehuano del sur), Hñähñu (otomí), Úza̱' (chichimeco jonaz), Wixárika (huichol), P’urhépecha, Jñatrjo/Jñatjo (mazahua) y Yoremnokki (mayo), cada una portadora de conocimientos, saberes y formas propias de comprender y nombrar el mundo.

En el estado de Durango tienen presencia histórica las lenguas O’dam/Au’dam (tepehuano del sur), Naayeri (cora) y Nawatlahtolli (náhuatl), por lo que representa un espacio estratégico para visibilizar la diversidad lingüística de la región y fortalecer las acciones que impulsan las comunidades indígenas para la revitalización, el fortalecimiento y el desarrollo de sus propias lenguas.

Una feria de resistencia y tradición

En 2026, del 13 al 16 de agosto, la FLIN ofrece una amplia programación con mesas de diálogo, conferencias, talleres, presentaciones editoriales, exhibición de productos y servicios culturales en lenguas indígenas, expresiones artísticas, exposiciones y venta de artesanías, ciclo de cine y recitales de poesía.

Durante cuatro días, Durango recibe al público en sus calles y diversas sedes, como el Teatro Victoria, Museo Francisco Villa, Casa de los Saberes Jurídicos, Instituto de Bellas Artes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y la Cineteca Municipal.

Desde 2017, en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales convergen y dialogan 226 variantes lingüísticas de México y han participado otras de 18 países invitados, como Australia, Canadá, Estados Unidos y Perú; en su historia la feria ha llegado a más de 54 mil asistentes presenciales y a más de cuatro millones de personas a través de redes sociales

Para consultar la programación de actividades de la FLIN 2026, consulta la página del INALI (inali.gob.mx) así como sus redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube (INALI México), en X (@INALIMEXICO) y en TikTok (Inali_mexico).