Oferta cultural de la UNAM del 10 al 16 de agosto de 2026

UNAM El composirtor Federico Ibarra.

Artes visuales

Regina José Galindo. Los peores tiempos posibles

La ganadora del León de Oro a la Mejor Artista Joven en la 51ª Bienal de Venecia (2005), se apersona en México con esta muestra que reúne piezas realizadas entre 1999 y 2026. Especialista en performance y en denunciar la violencia social, la discriminación racial y también la de género, la artista apuntala sobre sobre sus vivencias el entramado de su obra, la cual, es evidente, no es nada optimista.

15 de agosto al 15 de noviembre

Miércoles a domingo | 11 am-6 pm

Sala Elena UrrutiaMuseo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera

casadellago.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Música

Programa Universitario de Música Actual (PUMA)

80 aniversario Federico Ibarra Groth

Cuauhtémoc Rivera (violín), José Luis Gálvez (violonchelo), Alba Artea (clarinete) y Yolanda Martínez (piano), harán un homenaje al creador de la ópera Alicia mediante la ejecución de la Sonata para violín y piano, Cinco manuscritos pnakótikos y El viaje imaginario, todas piezas originales del maestro. Previo al concierto, se llevará a cabo un conversatorio con la presencia del propio Ibarra Groth; el compositor Leonardo Coral; el actor, cantante y director de escena Luis Miguel Lombana, y la escritora y directora Verónica Musalem; modera el actor y director de escena Antonio Crestani.

Sábado 15 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Jazz en la UNAM

5º Elemento

El ensamble mexicano se aventurará en un periplo que tocará los puntos clave de sus más de 25 años de trayectoria artística, tiempo en el cual se han dedicado a interpretar únicamente composiciones de su autoría. Aunado a esto, presentarán su más reciente disco, Cinco x Cinco, el sexto álbum que han grabado para el sello Urtext.

Domingo 16 | 12 pm

Anfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

musica.unam.mx

$100*

Danza

Pagano

Miguel Mancillas, dirección

Compañía Antares Danza Contemporánea

Puesta en escena que a partir de las creencias, supersticiones y hábitos que forman parte de las diversas sociedades, pretende indagar en el comportamiento, la genética y la memoria del cuerpo. Dicho de otro modo: la danza como instrumento para observar la interacción entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo místico.

Viernes 14 | 8 pm, sábado 15 | 7 pm, domingo 16 | 12:30 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Teatro

Áyax, cuando un soldado disparaSergio López Vigueras, autoría y dirección

A modo de alegoría, la figura del héroe mitológico se hace presente en el contexto de la llamada “guerra contra el narco” en México, con la pretensión de indagar en la posible y evidente relación entre masculinidad, violencia y militarización. Una pieza cruda y dolorosa que revisita la culpa y los pecados del otro lado: no el de los criminales, sino el de los que deberían ser héroes y a final de cuentas no lo son.

Hasta el sábado 29

Jueves y viernes | 8 pm, sábados | 7 pm y domingos | 6 pm

Foro Sor Juana Inés de la Cruz

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

teatrounam.com.mx

$150*

Jueves Puma: $30

Cine

Macabro

Las perversiones, se sabe, pueden ser sempiternas… o por lo menos durar 25 años. El festival de cine Macabro, incursor, pionero y máximo referente del cine fantástico y de horror en México y Latinoamérica, celebra su 25 aniversario con un festín de obras contemporáneas, lo cual significa lo más reciente en cuanto a desvaríos del alma y la mente se refiere, sin por ello dejar atrás las obras clásicas y de culto que han alimentado nuestras pesadillas por años. Seres débiles y sensibles abstenerse.

12 al 23 de agosto

Cinematógrafo del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera

Programación completa:

filmoteca.unam.mx

$60*