Oferta cultural de la UNAM del 10 al 16 de agosto de 2026

Artes visuales
Regina José Galindo. Los peores tiempos posibles
La ganadora del León de Oro a la Mejor Artista Joven en la 51ª Bienal de Venecia (2005), se apersona en México con esta muestra que reúne piezas realizadas entre 1999 y 2026. Especialista en performance y en denunciar la violencia social, la discriminación racial y también la de género, la artista apuntala sobre sobre sus vivencias el entramado de su obra, la cual, es evidente, no es nada optimista.
15 de agosto al 15 de noviembre
Miércoles a domingo | 11 am-6 pm
Sala Elena UrrutiaMuseo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera
casadellago.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Música
Programa Universitario de Música Actual (PUMA)
80 aniversario Federico Ibarra Groth
Cuauhtémoc Rivera (violín), José Luis Gálvez (violonchelo), Alba Artea (clarinete) y Yolanda Martínez (piano), harán un homenaje al creador de la ópera Alicia mediante la ejecución de la Sonata para violín y piano, Cinco manuscritos pnakótikos y El viaje imaginario, todas piezas originales del maestro. Previo al concierto, se llevará a cabo un conversatorio con la presencia del propio Ibarra Groth; el compositor Leonardo Coral; el actor, cantante y director de escena Luis Miguel Lombana, y la escritora y directora Verónica Musalem; modera el actor y director de escena Antonio Crestani.
Sábado 15 | 6 pm
Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
$100*
Jazz en la UNAM
5º Elemento
El ensamble mexicano se aventurará en un periplo que tocará los puntos clave de sus más de 25 años de trayectoria artística, tiempo en el cual se han dedicado a interpretar únicamente composiciones de su autoría. Aunado a esto, presentarán su más reciente disco, Cinco x Cinco, el sexto álbum que han grabado para el sello Urtext.
Domingo 16 | 12 pm
Anfiteatro Simón Bolívar
Justo Sierra 16, Centro Histórico
musica.unam.mx
$100*
Danza
Pagano
Miguel Mancillas, dirección
Compañía Antares Danza Contemporánea
Puesta en escena que a partir de las creencias, supersticiones y hábitos que forman parte de las diversas sociedades, pretende indagar en el comportamiento, la genética y la memoria del cuerpo. Dicho de otro modo: la danza como instrumento para observar la interacción entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo místico.
Viernes 14 | 8 pm, sábado 15 | 7 pm, domingo 16 | 12:30 pm
Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
danza.unam.mx
$100*
Áyax, cuando un soldado disparaSergio López Vigueras, autoría y dirección
A modo de alegoría, la figura del héroe mitológico se hace presente en el contexto de la llamada “guerra contra el narco” en México, con la pretensión de indagar en la posible y evidente relación entre masculinidad, violencia y militarización. Una pieza cruda y dolorosa que revisita la culpa y los pecados del otro lado: no el de los criminales, sino el de los que deberían ser héroes y a final de cuentas no lo son.
Hasta el sábado 29
Jueves y viernes | 8 pm, sábados | 7 pm y domingos | 6 pm
Foro Sor Juana Inés de la Cruz
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
teatrounam.com.mx
$150*
Jueves Puma: $30
Cine
Macabro
Las perversiones, se sabe, pueden ser sempiternas… o por lo menos durar 25 años. El festival de cine Macabro, incursor, pionero y máximo referente del cine fantástico y de horror en México y Latinoamérica, celebra su 25 aniversario con un festín de obras contemporáneas, lo cual significa lo más reciente en cuanto a desvaríos del alma y la mente se refiere, sin por ello dejar atrás las obras clásicas y de culto que han alimentado nuestras pesadillas por años. Seres débiles y sensibles abstenerse.
12 al 23 de agosto
Cinematógrafo del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera
Programación completa:
filmoteca.unam.mx
$60*