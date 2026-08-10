Claudia Marcucetti: “Debemos salirnos del algoritmo”

Entrevista. La escritora italo-mexicana Claudia Marcucetti, sugirió que la humanidad debe sublevarse ante el empuje de la tecnología y ejercer su libertad sin presiones. (José Méndez/EFE)

Ante el avance de la inteligencia artificial y las redes sociales, la novelista italo-mexicana Claudia Marcucetti sugirió que la humanidad debe sublevarse ante el empuje de la tecnología y ejercer su libertad sin presiones.

“Debemos salirnos del algoritmo; mostrar rebeldía y pelear por ejercer sin la presión de las redes sociales, ni de los adelantos. Nosotros somos los que hemos organizado todo esto, no se debe olvidar eso. Yo siento que siempre vamos a estar adelante de la inteligencia artificial”, aseguró la autora en entrevista con EFE.

Aunque defiende la independencia de lo tecnológico, Marcucetti tiene una posición contraria a la de muchos críticos de su generación. Agradece a las redes y las ve como una oportunidad para divulgar la literatura, el conocimiento y las buenas historias.

“Los jóvenes están hambrientos de buena literatura y de entender el mundo. Lo hacen desde sus métodos, desde sus visiones, pero están buscando honduras. A las redes no podemos hacerles una guerra, al contrario, debemos aprender cómo elevar el discurso”, aseguró.

La prosista acepta que esa idea es un reto porque si alguien quiere compartir mensajes inteligentes en una plataforma como Tiktok, se encuentra con que le dicen que necesita un gancho y llamar la atención en tres segundos. Sin embargo, se declara optimista.

“Eso se vuelve difícil, pero yo veo las redes como una gran herramienta”, aseguró.

Novela rompedora

Marcucetti presenta por estos días en México una nueva edición de ‘Los inválidos’, “una novela rompedora”, que escribió hace veinte años y mantiene actualidad por tratar el tema de una mujer libre, sin prejuicios sexuales ni de otra índole.

La obra narra la historia de Bárbara, una narradora que tras la muerte de su madre y de un rompimiento amoroso, intenta escribir una novela en un apartamento cuya ventana da a la Plaza ‘Los inválidos’, en París. La protagonista, aislada, sospecha de que hubo un crimen a su alrededor, lo cual provoca una serie de acontecimientos.

“Los jóvenes se sorprenden de que haya una mujer tan libre, que al final lo que necesita es que alguien le quite esa libertad. Ese era un poco mi discurso en mi momento histórico cuando escribí el libro”, asegura.

Elogiada por el premio Alfaguara Guillermo Arriaga, la obra toca los extremos del ser humano, el sexo, la violencia, la creatividad y dos temas otras veces tratados por la autora, la paternidad y la manera de relacionarse con los otros.

“El amor tiende a que renuncies a ciertas libertades. Ahora no lo conciben así las nuevas generaciones; ahora luchan por un amor libre en otros sentidos, pero yo no vengo de ahí y quise mostrar que apenas hace veinte años, así nos comportábamos y eso pasaba”, asevera.

Una mirada de perfil

La protagonista mira la vida desde una ventana, un poco desde perfil, lo cual tiene que ver con la escritora, quien no pertenece a ningún partido ni a ningún grupo, lo cual la ayuda a observar sin predisposiciones.

“A mí me gusta ver todas las opciones y perspectivas y si te colocas de lejos, puedes ver mejor. Siempre tomo distancia para hablar de mis personajes y de mis historias porque para mí es una constante cuestionar lo que hago y lo que hacen los demás, pero se necesita cierta distancia para poderlo ver”, dice.

Es una promotora de la lectura de primera fila, seguida en las redes por su certera puntería para recomendar buenas obras. Insiste en el uso de la tecnología y no tiene empacho en declarar su preferencia por el libro electrónico y los audiolibros.

- ¿Cree que siempre habrá interés por las historias?

- Sin dudas. Ahora se discute si es mejor el libro impreso o no impreso, pero lo que cuenta es el contenido, no la forma. Al final, lo importante son las ideas de la obra; yo creo que una historia bien contada siempre va a interesar.