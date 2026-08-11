La FILAH ofrecerá en el Museo Nacional de Antropología cuatro exposiciones que abordarán tradiciones, expresiones artísticas e investigaciones paleontológicas

MNA Una vista de la muestra Tierra de primavera: B. Traven en la selva Lacandona, que se añade a las exposiciones de la FILAH. (INAH)

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), iniciativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que se ha consolidado como referente en el fomento a la divulgación científica en los ámbitos de la arqueología, antropología, lingüística, historia, etnografía y paleontología.

Entre las diversas actividades preparadas, del 13 al 23 de agosto de 2026, en el Museo Nacional de Antropología (MNA), destacan cuatro exposiciones que abordarán tradiciones, expresiones artísticas e investigaciones paleontológicas, las cuales buscan ampliar la mirada sobre el patrimonio nacional.

Del estado invitado se presentará Veracruz: formas de un territorio. Del paisaje pictórico del siglo XIX a la creación contemporánea, compuesta por 44 piezas, entre pintura, fotografía, máscaras, textiles y esculturas en diversos materiales, la cual propone un recorrido por las distintas perspectivas que artistas de diferentes épocas han imaginado, representado y habitado el territorio veracruzano.

La muestra liga la mirada artística decimonónica con expresiones actuales, a fin de ampliar la noción de paisaje, en la que se incorporan aspectos sociales, ambientales, económicos e históricos. Con ello, se invita a descubrir que el paisaje no solo se contempla, también se vive, recuerda y reinterpreta.

A través de 31 piezas que recrean la indumentaria tradicional mexicana en versión miniatura, Hilos de Veracruz: de lo bonito a lo verdaderamente valioso plantea un acercamiento a uno de los lenguajes culturales más visibles del país desde una perspectiva histórica que trasciende lo decorativo.

Cada prenda es resultado de una investigación profunda sobre los territorios veracruzanos, así como de sus materiales, técnicas textiles y contextos culturales en los que se originaron, saberes preservados por generaciones que nutren la identidad, creatividad y sentido de pertenencia de sus comunidades.

En colaboración con Francia, país invitado, surge Del barrio al desierto, obra colectiva que incluye 49 imágenes del fotógrafo Jean-Félix Fayolle, 11 cédulas temáticas, textos, dibujos y objetos personales de las y los jóvenes y adultos que participaron en el proyecto coordinado por la socióloga adscrita al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Irene Pochetti, junto con él.

El recorrido integra cuatro escenarios fundamentales: el barrio, como espacio de origen e identidad; el Centro Histórico de San Luis Potosí y el mercado de Los Huaracheros, como puntos de encuentro y diversidad de creencias; el desierto de Quimiles, donde ceremonias inspiradas en la tradición wixárika fortalecen vínculos comunitarios y procesos de búsqueda espiritual; y la peregrinación a San Juan de los Lagos, entendida como un camino de resistencia, fe y solidaridad.

Más que documentar prácticas religiosas, la instalación propone una mirada sensible sobre las formas en que las personas enfrentan la violencia, la desigualdad y la incertidumbre, mediante la construcción de comunidad.

Las tres exposiciones estarán en la Sala de Exposiciones Temporales del MNA. Además, en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, se podrá disfrutar de 40 años picando piedra. La paleontología mexicana entra a la cancha del INAH, en la que se presentarán 17 objetos que relatan los principales avances, retos y logros que han marcado el desarrollo de la disciplina en nuestro país.

Asimismo, enmarca la conmemoración de cuatro décadas de la incorporación del patrimonio paleontológico al ámbito de protección, investigación y conservación que realiza el INAH, e invita a descubrir la riqueza del patrimonio fósil, así como poner en valor su contribución en la comprensión de la historia natural del territorio y los procesos que permitieron la vida en el planeta. La vigencia de las exposiciones será del 13 al 23 de agosto de 2026. Entrada libre.

Cabe destacar que además de esta variada oferta exclusiva para la FILAH, el público que asista al encuentro editorial también podrá conocer otras tres instalaciones previamente inauguradas en el MNA: Tierra de primavera: B. Traven en la selva Lacandona y Centenario de El barco de la muerte, en el vestíbulo y la Galería del primer piso; Música de México y del mundo y Tlachtli. Espacios del juego sagrado, en la Sala de Exposiciones Temporales.