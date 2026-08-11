Muere Vicente Quirarte, poeta, ensayista y Premio Crónica

Vicente Quirarte cumplió años el 19 de julio. Quirarte fue Premio Crónica. (ECN)

Vicente Quirarte Castañeda, poeta, dramaturgo, cronista, investigador, funcionario universitario y miembro de esta institución, falleció hoy, 11 de agosto, a los 72 años, en la Ciudad de México, informó El Colegio Nacional, institución de la que fue miembro. Su partida deja un legado monumental en las letras mexicanas e iberoamericanas.

Leonardo López Luján, presidente en turno de esta comunidad académica, señaló: “Con la más profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Vicente Quirate Castañeda, insigne miembro de El Colegio Nacional y uno de los más destacados, poetas, ensayistas, narradores y dramaturgos que ha dado México. Vicente Quirarte se distinguió a lo largo de su fructífera carrera profesional no solo como literato, sino como un comprometido profesor y funcionario de nuestra máxima casa de estudios. Vicente Quirarte fue reconocido tanto en el país que lo vio nacer como en las instituciones más ilustres del extranjero. Su muerte deja un lugar irremplazable, pero estamos seguros de que su obra y su recuerdo estará entre nosotros. Descanse en paz”.

Vicente Quirarte afirmaba: “El secreto no es ser joven, sino mantener la juventud, la inconformidad ante la idea que no prospera, la frase mal articulada, el proyecto superior al pensamiento”.

Fiel a estos principios, Vicente Quirarte impartió cátedra libre en El Colegio Nacional sobre literatura mexicana, narrativas extranjeras e historia de la Ciudad de México, invitando a imaginar, cuestionar, transformar y producir nuevos conocimientos.

Ejemplo de su quehacer en la Máxima Cátedra de México fueron las representaciones de Melville en Mazatlán (2024), los homenajes a Ruben Bonifaz Nuño, así como la coordinación de publicaciones como Estación Bradbury. Un visionario en El Colegio Nacional (2020) o la conferencia México, ciudad que es un país (2017), que derivó en una serie documental.

Vicente Quirarte ingresó a El Colegio Nacional el 3 de marzo de 2016. En su lección inaugural, titulada El laurel invisible, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma destacó su vasta obra literaria, que abarca poesía, narrativa, teatro y ensayo, así como su labor como investigador y académico. Subrayó, además, su capacidad para entrelazar literatura, historia y cultura mexicanas, enriqueciendo el panorama intelectual del país.

En esta institución, Quirarte impartió conferencias, mesas redondas y ciclos sobre la obra de escritores nacionales y extranjeros, así como sobre la Ciudad de México, a la que describía como “la ciudad como máquina del tiempo donde mejor pueden examinarse los caminos paralelos y divergentes de la historia y la literatura [...]; la ciudad como mujer nutricia o devoradora”.

Perfil de Vicente Quirarte

Vicente Quirarte Castañeda nació el 19 de julio de 1954 en la Ciudad de México. Durante su infancia practicó la talabartería, etapa de su vida que recordaba con estas palabras: “mal nutrido, pero alimentado por una luz más invencible que el hambre”. Más tarde, cursó la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también obtuvo la maestría en Letras Hispánicas y el doctorado en Literatura Mexicana.

Su trayectoria literaria comenzó en 1979 con el poemario Teatro sobre el viento amado, reconocido con el premio Punto de Partida otorgado por la UNAM. Desde entonces, su obra poética y narrativa fue prolífica y ampliamente galardonada. Entre sus premios destacan: Premio Nacional de Poesía Joven de México Francisco González León (actualmente Elías Nandino) por Vencer a la blancura (1982). Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas por El azogue y la granada: Gilberto Owen en su discurso amoroso (1990). Premio Xavier Villaurrutia por El ángel es vampiro (1991).

En 1994, recibió la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Creación Artística y Extensión de la Cultura. Posteriormente, fue reconocido con el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde en 2011 y el Premio Universidad Nacional en 2012 en la categoría de Creación Artística y Extensión de la Cultura.

Vicente Quirarte en El Colegio Nacional, maestro universal

Más allá de su vocación literaria, Vicente Quirarte fue un maestro comprometido con la transmisión del conocimiento. Desde 1987, impartió clases en la UNAM en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. También ocupó cátedras en instituciones como el Colegio de Sinaloa, la Universidad de Guadalajara, el Austin College y las universidades Hebrea de Jerusalén y de Sevilla. Su labor docente lo llevó a impartir clases y conferencias en España, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

Como funcionario universitario, desempeñó los cargos de director general de Publicaciones de la UNAM (1990-1997), director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (1999-2003) e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM (2017). Fue, además, investigador titular “C” en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.

El Colegio Nacional lamenta profundamente la pérdida de uno de sus miembros más destacados. Vicente Quirarte será recordado por su pasión por la literatura, su incansable dedicación al conocimiento y su compromiso con la libre cátedra y la divulgación cultural. La Ciudad de México despide a uno de sus cronistas mayores, cuyo legado continuará inspirando a futuras generaciones.