Xcaret celebra 20 años de Festival de Vida y Muerte con Guanajuato como estado invitado

Durante dos décadas hemos construido un espacio donde la memoria, el arte y los saberes comunitarios convergen para honrar el Día de Muertos, señala Mauricio Kuri —

Festival Vida y Muerte Xcaret 2026 La vigésima edición del festival reunirá a más de 15 mil portadores de tradición, impulsando la economía de las comunidades creadoras de México. (Xcaret)

Para preservar y proyectar el patrimonio inmaterial de México, fue presentada la vigésima edición del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte de Grupo Xcaret, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Durante la presentación oficial realizada en la representación del Gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México, autoridades turísticas, culturales y directivos empresariales destacaron que la festividad trasciende el ámbito del entretenimiento para consolidarse como una plataforma de desarrollo económico y justicia social en favor de artesanos, creadores y cocineras tradicionales.

Leticia Aguerrebere Salido, directora corporativa de Arte y Cultura de Grupo Xcaret, dijo que en esta vigésima edición, el festival tiene como invitado de honor al estado de Guanajuato y está enfocado en proyectar la identidad, historia y cultura de la entidad, para permitir que sus tradiciones, como el Huapango arribeño y la gastronomía otomí, sean conocidas a nivel nacional e internacional.

Dijo que el evento invita a reconocer la diversidad cultural de México y celebrar la existencia mediante el respeto y la admiración hacia las manifestaciones que definen al país como patrimonio inmaterial de lahumanidad.

En esta edición de aniversario, la oferta cultural integrará más de 25 actividades diarias y 50 funciones simultáneas en 12 escenarios, incluyendo exhibiciones de altares monumentales, muestras gastronómicas, talleres y el concierto estelar del tour Inesperado de Pandora y Flans el 31 de octubre, además de una programación pedagógica dedicada a la niñez en la Hacienda de los Niños.

Prosperidad Compartida

En representación de Grupo Xcaret, Mauricio Kuri dijo que México actúa como un mosaico diverso donde cada estado equivale a una nación con tradiciones propias. A lo largo de sus 20 años de historia, el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte reunió ya más de 15 mil artistas, presentó 6 mil 400 espectáculos y recibido a más de 800 mil visitantes.

Esto posiciona al festival, dijo, como un referente internacional en la conmemoración del Día de Muertos, distinción inscrita por la UNESCO en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Guanajuato, Potencia Cultural y Memoria Viva

Festival Vida y Muerte Xcaret 2026 Las secretarias de Turismo y de Cultura del gobierno de Guanajuato, flanquean a Leticia Aguerrebere Salido, directora de Cultura de Grupo Xcaret. (Xcaret)

La entidad invitada de honor para este ciclo conmemorativo es Guanajuato, cuya participación involucra un esfuerzo transversal entre las secretarías de Turismo, Cultura y Economía.

María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo e Identidad del estado, y Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura, informaron que una delegación de más de 200 personas trasladará la riqueza patrimonial de sus 46 municipios y seis Pueblos Mágicos a la Riviera Maya.

Entre las manifestaciones representativas destacan los tapetes de arte efímero, la cerería tradicional de Salamanca, la gastronomía otomí y el Huapango arribeño.

A nombre de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, las funcionarias estatales resaltaron que la política cultural de la entidad ubica a las personas en el centro del desarrollo, y utilizan la identidad como un vínculo para la cohesión comunitaria.

En Guanajuato, el sector turístico representa la tercera fuerza económica al emplear a más de 210 mil personas, donde casi el 70 por ciento son mujeres, lo que demuestra que el fortalecimiento del legado histórico de sus dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende, detona beneficios directos para las familias.

Afirmaron que “Guanajuato llega a Xcaret con memoria, sabor y cultura, pero sobre todo con el orgullo de su gente, quienes son los verdaderos portadores de la tradición”.

Prosperidad Compartida

Festival Vida y Muerte Cocineras Xcaret 2026 La Maestra Alejandra explica los significados profundos en las vestimentas que las comunidades portan durante el día de muertos. (Gerardo González Acosta)

Durante su intervención en la conferencia de prensa, Fernanda Ruiz de Velasco Alcayaga, directora de información y relaciones públicas de la Representación del Gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México, resaltó los puntos clave de la participación de la entidad y la importancia del festival.

Explicó que de acuerdo con la visión de la gobernadora estatal, Mara Lezama, es necesario “fortalecer las tradiciones y convertirlas, junto con el turismo, en herramientas que generen bienestar para la gente”.

Explicó que al compartir las tradiciones se abren oportunidades económicas para artesanos, artistas y cocineras tradicionales.

“La prosperidad compartida consiste en lograr que el éxito turístico y cultural se traduzca en un beneficio real para todas las personas que mantienen vivo el patrimonio”, afirmó.

La edición veinte del Festival reafirma el compromiso de Grupo Xcaret con brindar a todos los visitantes “una probadita inolvidable de México, impulsando espacios de encuentro entre culturas y fortaleciendo la difusión cultural que continúan siendo un símbolo de identidad para millones de personas en nuestro país”.

Para conocer más detalles sobre la programación artística y cultural, y los invitados especiales que formarán parte de esta celebración, puede ser consultada la página oficial del Festival.

Xcaret celebra 20 años de Festival de Vida y Muerte con Guanajuato como estado invitado