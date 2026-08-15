¿Autoría vs Utilidad?

aRGENETIC Alfarería Jiménez, Juego de Café Montealbán, ca1950; Knizek, Vasija, 1960; Díaz de Cossío, Platón, 1970; Díaz de León, Tazón Ceremonial ca1960-70; Renata Cassiano, Turrón de Menta, 2024; Y. Nara, Head Vase, 2009 y Mari Garnica, Botella Niño Llorón, 2023; detalle porcelana de Gerda Spurey (Gruber) cat. MAM, 1976; Acosta, y de Orozco, Cazuelas (Beginnings) 2002. (Fotos: Eduardo Egea, Universes.art, Y.Nara)

El nacionalismo (1930-50) de Alfarería Jiménez, Ánfora, Niño Pérdido, Félix Tissot, etc., se comercializó con el auge del turismo; definido en Tonalá como “Cerámica para Gringos”, autoría industrial que coincidió con la experimentación plástica del pintor José Feher y el químico Ian Otto Knizek descubridor de vidriados, texturas e iridiscencias. Cerámica Suro surgió en 1951 e impulsaría arte contemporáneo desde 1993.

El ceramista como autor en México se consolidó con el Grupo Cono 10, formado en 1970 por Graziella Díaz de León (1928-2009), Manola Ruiz, Hilda Sustaeta, Aurora Suárez, Irma Peralta, Eglantina Ochoa, Enrique Rangel y Alberto Díaz de Cossío, fundador (1962-64) del Taller Experimental de Cerámica. Paralela a la tesis de posgrado UNAM y libro de Laura Álvarez Castillo Ledezma, 2019, esta exposición finaliza su lectura historiográfica con Gustavo Pérez, gran autor de cerámica en México.

La sección final apuesta por cerámica reciente de inciertos alcances: Hay experimentación formal, técnica o materiales de interés como en Marina Santa y su cerámica tejida; Renata Cassiano con gres vaciado e inserciones de porcelana y oro; la fusión de barro y dibujo en Cerámica Ilustrada; además de Cristina Celis Flam, Juan Villavicencio, Magdalena Mosig, David Zimbrón, etc.; pero, ¿Qué aporta la comercialización infantilizada a la Yoshitomo Nara de Mari Garnica? o ¿Las efectistas artesanías con aves de Estudio Cuarto Suspiro?. Esta sección carece de densidad cultural y discursiva; y aun cuando Jerónimo Morquecho evoca al Op Art, y se incluye a Tomas Díaz Cedeño o a la colaboración de Mono Rojo con pintores, ¿Qué hubiera pasado si esta sección al incorporar más arte contemporáneo hubiera roto el celo a ultranza del gremio de la cerámica utilitaria?: ¿Gerda Gruber y su porcelana histórica de los 70’s?, ¿Sinuhe Acosta y barro diseñado e impreso digitalmente?, ¿Gabriel Orozco y su loza matérica anti-utilitaria?, ¿Francisco Toledo o Rosario Guillermo y su raíz ancestral?, ¿Qué tanto el ceramista como autor al fusionar arte, artesanía y diseño sacrifica lo utilitario?.

aRGENETIC Eduardo Egea.

IG: @egea.eduardo