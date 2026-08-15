Presenta Casul la muestra “Antes de que el mundo fuera hecho, teníamos un rostro”

Casul. Algunas de las obras de la muestra “Antes de que el mundo fuera hecho, teníamos un rostro”.

Casul.

Los personajes que la artista Sarah Kuźmicz ensayaba, de pronto, escaparon del lienzo: “decidí de manera muy consciente enfrentarme a ese pequeño formato, enfrentarme al papel, pintar óleo sobre papel y jugando a diferentes técnicas, buscar lo que estoy buscando: la síntesis, la condensación de la forma, la ambigüedad para crear esos espacios -como en literatura- vacíos que luego el espectador pueda rellenarlo como él le guste”, comenta.

Hasta el 26 de septiembre, se presenta en Casa Universitaria del Libro (CASUL) de la UNAM la muestra itinerante “Antes de que el mundo fuera hecho, teníamos un rostro”, integrada por 26 obras de la artista visual.

“No me gustaba mostrar mis dibujos antes, pero comenzaron a tener vida propia”, manifiesta la artista Sarah Kuźmicz

Inspirada en el poema Antes de que el mundo fuera hecho (Before the World Was Made, 1933), del irlandés William Butler Yeats, Sarah Kuźmicz explora rostro, figura, relaciones entre fondo y figura.

Por su parte, Guadalupe Alonso, titular de la Casa Universitaria del Libro (Casul) destaca la paleta de colores de la colección: “los blancos, el carbón, los grises en distintas tonalidades, el ocre, el azul, una paleta muy delimitada donde todos los matices que logra el artista se dan mediante pigmentos naturales”.

Además de otorgarle una textura a la imagen, Guadalupe Alonso señala que la técnica artística permite la reflexión de la luz de una manera distinta, donde “a veces lo nítido deja de serlo para dar la impresión de un espectro”.