Ediciones Era cerrará definitivamente: ¿Cuál fue la causa y quiénes fueron sus autores y autoras más destacados?

Ediciones Era La editorial mexicana cierra tras 66 años (Ediciones Era)

Editorial Era, conocida también como Ediciones Era, cierra sus puertas tras 66 años de trayectoria. La editorial publicó autores mexicanos y latinoamericanos reconocidos.

Ediciones Era cierra sus puertas: ¿Quiénes fueron sus autores más destacados?

Editorial Era fue fundada por Vicente Rojo, José Azorín y la familia compuesta por Tomás, Neus, Jordi y Quico Espresate en 1960. Todos ellos eran exiliados españoles con experiencia en la imprenta. El nombre proviene de las siglas de los fundadores (Espresate, Rojo y Azorín).

La editorial mexicana anunció su cierre a través de un comunicado en redes sociales. En él, atribuyen la necesidad de cerrar al panorama cambiante de la red de librería tras la pandemia, el cual afectó sus ventas de manera drástica, reduciendo sus ventas al 25 por ciento de lo que eran. Afirman que gracia a la venta de Casa Era, la cual se encontraba en la colonia Roma, han podido saldar sus deudas y efectuar el cierre de la editorial sin mayor problema.

Antes de su cierre, la editorial contaba con 300 títulos en su catálogo. Las oficinas de Era se ubicaban sobre la avenida Benjamín Franklin de la colonia Escandón I en la Ciudad de México.

Después de 66 años de historia, Ediciones Era cierra sus puertas. Un golpe terrible que habla del estado de desgracia en que hoy se encuentra la industria editorial mexicana.

Se va la casa de Pacheco, de Monsiváis, de Pitol, de Benítez, de Poniatowska… pic.twitter.com/4kdwDhOFIH — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) August 18, 2026

La editorial se dedicaba principalmente a publicar poesía, ensayo, cuento y novela, aunque también llegó a recopilar guiones y notas periodísticas. Siempre tuvo un enfoque en publicar visiones izquierdistas que criticaran el establecimiento y el conservadurismo. Ejemplos de esto incluyen La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska y La batalla de Cuba, de Fernando Benítez. Este último fue el primer libro publicado por la editorial en agosto del año en que se fundó.

Fue fundamental en dar a conocer autores que más tarde alcanzarían el reconocimiento internacional, como sucedió con José Emilio Pacheco, de quien publicó su poemario Los elementos de la noche en 1963. A este escritor también dedicó ediciones conmemorativas como aquella de La batallas en el desierto, novela que detalla la transformación de la Ciudad de México a mediados del siglo XX, con imágenes de la capital mexicana en la época en que se desarrolla la historia; muestra del esmero que la editorial dedicaba a su proyectos.

Manejaba títulos importantes en la historia de la literatura mexicana como Aura de Carlos Fuentes y autores esenciales del país el cronista Carlos Monsiváis, la poeta Carol Bracho y el premio Nóbel de Literatura Octavio Paz. Además de promover el talento nacional, la editorial publicaba autores latinoamericanos como al hondureño Augusto Monterroso, José Lezama Lima y Gabriel García Márquez, a quien se encargó de dar a conocer en México con la publicación de El coronel no tiene quien le escriba.

La editorial también contaba con la obra completa de José Revueltas. Imprimió seis tomos con la obra literaria, cinematográfica y ensayística del autor, convirtiéndose en el referente principal para todos los interesados en estudiar la obra del autor revolucionario.