El Rijksmuseum de Ámsterdam recibe cuaderno de dibujos del siglo XVII conservado intacto

Pieza. l Rijksmuseum de Ámsterdam ha recibido en donación un cuaderno de principios del siglo XVII con una treintena de dibujos que se han conservado prácticamente intactos durante unos 400 años y que han permitido recuperar la figura del artista neerlandés poco conocido Rombout Uylenburgh. (efe)

El Rijksmuseum de Ámsterdam ha recibido en donación un cuaderno de principios del siglo XVII con una treintena de dibujos que se han conservado prácticamente intactos durante unos 400 años y que han permitido recuperar la figura del artista neerlandés poco conocido Rombout Uylenburgh.

El llamado ‘Cuaderno de dibujo Van Eeghen’ había estado durante más de tres siglos en manos de la familia de comerciantes y banqueros Van Eeghen, que ahora lo ha donado al museo nacional de Países Bajos, donde se expondrá a partir de este miércoles.

El volumen contiene alrededor de treinta dibujos, entre ellos una serie de escenas bíblicas a página completa atribuidas a Uylenburgh y a su taller; algunas fueron realizadas sobre papel azul y, debido a que apenas han estado expuestas a la luz, mantienen colores vivos cuatro siglos después.

El Rijksmuseum considera muy inusual que un cuaderno de dibujos de esa época haya llegado completo hasta la actualidad.“’El Cuaderno de dibujo Van Eeghen’ es una obra destacada del arte del dibujo neerlandés”, señaló el director general del museo, Taco Dibbits, quien subrayó que la donación permitirá dar a conocer a un artista “fascinante” del que apenas se conserva obra.

Rombout Uylenburgh (1580/85-1627/28), nacido en la provincia neerlandesa de Frisia, fue un artista reconocido en su época, aunque después cayó en el olvido. De joven, se trasladó con su familia a Cracovia, donde trabajó como pintor en la corte del rey polaco Segismundo III, antes de establecerse en 1612 en Danzig, la actual Gdansk (Polonia).

Sin embargo, su apellido acabó vinculado a uno de los grandes nombres de la pintura neerlandesa: su hermano Hendrick regresó de Polonia y se instaló en Ámsterdam, donde se convirtió en marchante de Rembrandt van Rijn, quien en 1634 se casó con Saskia van Uylenburgh, prima de los dos hermanos.

Durante siglos se desconoció la autoría de los dibujos del cuaderno, hasta que, hace unos veinte años, su entonces propietario, C.P. van Eeghen (1921-2014), detectó similitudes entre una de las piezas del volumen y un dibujo de Rombout Uylenburgh conservado en el Rijksmuseum.

La atribución fue publicada en 2013 por Erik Löffler, entonces conservador del Instituto Neerlandés de Historia del Arte, y abrió la puerta a identificar otras obras del artista.El cuaderno lleva en su encuadernación la inscripción en letras doradas ‘Konstboeck voor Reyer Claessoon’ (‘Libro de arte para Reyer Claessoon’), en referencia a un comerciante neerlandés que se había establecido en Danzig y que probablemente conoció a Uylenburgh.

La pieza apenas ha sido vista por el público: antes de su llegada al Rijksmuseum, solo había sido expuesta una vez, en 1935.El museo aprovechará ahora la donación para seguir investigando tanto a Uylenburgh como la autoría del resto de los dibujos del volumen, algunos de los cuales podrían haber sido realizados por otros artistas.

De Uylenburgh se conoce hoy apenas un pequeño grupo de pinturas y solo dos dibujos fuera de este cuaderno, según el Rijksmuseum. Uno de ellos pertenece al propio museo.

A partir de este miércoles, el Rijksmuseum reunirá una parte importante de la escasa obra conservada del pintor en una exposición que incluirá también piezas prestadas por la Casa de Rembrandt de Ámsterdam.