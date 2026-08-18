Minerva Reynosa: “Por la vitalidad de la literatura, debemos integrar a las lenguas originarias”

Poetas. Minerva Reynosa, actual titular de la Coordinación Nacional de Literatura.

Liliana Ancalao (Argentina), Adriana Machi Paredes Pinda (Chile), Negma Coy (Guatemala), Norma Cantú (Estados Unidos) y Mikeas Sánchez (México) son las poetas que se reunirán este sábado 22 de agosto, a las 12 del día, en el Pabellón Escénico (Jardín Escénico, Chapultepec) para el evento literario “Yo soy mi lengua. Encuentro Internacional de Poetas en Voz Alta”.

“Tiene como objetivo propiciar la escucha y reflexión en torno a la diversidad de las identidades lingüísticas que se crean, desarrollan, manifiestan y defienden en América”, lee la gestora y poeta Minerva Reynosa, actual titular de la Coordinación Nacional de Literatura.

Al terminar la frase, que está escrita en un pizarrón dentro de su oficina y en el boletín oficial del evento que se puede encontrar en la web, la funcionaria ahonda que “como en este statement que acabo de decir, la intención del evento es reflexionar y poner en discusión la relación que hay entre las lenguas ancestrales frente a las lenguas hegemónicas, en este caso español-inglés; pero no en una manera confrontativa sino todo lo contrario, en cómo se relacionan, convergen y generan productos culturales, en este caso poemas, poesía”.

En el marco de este evento, que forma parte de las líneas de trabajo de la Coordinación Nacional de Literatura establecidas en el Programa Anual de Trabajo 2026, la nueva coordinadora nacional de Literatura, quien ingresó en abril al cargo, ofrece una primera ronda de entrevistas con medios, aunque no puede hablar de presupuestos ni de las condiciones de su ingreso.

-¿Cómo eligen a las poetas que invitan? ¿Existe una relación institucional con quienes han participado anteriormente?

“El planteamiento de este encuentro es desde la administración pasada, era un poco más abundante, se acotó y algunas poetas de las que estaban en esa lista permanecieron y otras se modificaron, pero digamos son poetas muy destacadas en Latinoamérica, que tienen mucha pertinencia, todas coinciden en la dignificación de su lengua originaria o en la defensa de la lengua frente al contexto en el que estamos y en temas universales de la poesía”.

-¿Cómo se hace la transición del cargo? ¿Hubo una convocatoria a la que respondiste o te buscaron personalmente?

“Ay, eso no lo puedo decir…”, dice la funcionaria.

De acuerdo con Minerva Reynosa, la Coordinación Nacional de Literatura (CNL) mantendrá la línea de trabajo enfocada en diversidad lingüística (lenguas indígenas, afromexicanas, poesía) con un enfoque añadido que apunta a la diáspora latina en Estados Unidos.

“De los planes de trabajo siguen siendo los ejes las lenguas originarias, por supuesto, las escrituras de los afrodescendientes, pero en mi gestión también hay un interés por las literaturas regionales y por lo fronterizo, sobre todo aquello que se está escribiendo en español en otras regiones, en este caso en Estados Unidos”, comenta.

Agrega que los Encuentros de poesía en Lengua Originaria “ya tienen muchos años aquí en el INBAL, más de 10, 15 años, pero sí es uno de los ejes que se va a mantener pues ahorita ya no hay discusión: por vitalidad de la literatura, se debe de integrar lenguas originarias”.

“A mí lo que me interesa es que haya más presencia de las literaturas regionales”.

-¿Cuántos programas tiene la CNL?

“¿Cómo que programas? Lo que hemos tratado de hacer es tener actividades que giren en torno a literatura y todo lo que gira alrededor: traducción, edición, producción, editorial, ilustración, no solamente del libro, o sea qué cosas se necesita para que haya un libro; en la parte oral, las charlas, los conversatorios…”.

-¿Cómo opera actualmente la Coordinación?

“Ahorita la Coordinación tiene aquí sus oficinas centrales (República de Brasil 37, centro histórico). Tenemos el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, la Capilla Alfonsina. Y bueno, como en administraciones anteriores tenemos una agenda cultural mensual y hacemos actividades que van en torno a todos los géneros literarios, hay algunos que predominan, dependiendo, por ejemplo en septiembre es el mes de la traducción”, responde Minerva Reynosa.

“He visto que hay mucho entusiasmo por los micrófonos abiertos, también las discusiones de literatura escrita por mujeres”, continúa.

-¿Entonces como Coordinación gestionan esas sedes?

“Sí, bueno y cada sede tiene…”

-¿Y tienen un presupuesto general para eso?

“Sí”

-¿De cuánto es en total?

“Ah, eso ahorita no tengo el dato, ese no”, se ríe un poco.

Al ahondar en la situación actual de la Coordinación, Minerva Reynosa indica que continúa el proceso de digitalización del archivo sonoro y hemeroteca; además de abrir la invitación a visitar la Biblioteca que se encuentra abierta de 9 am a 4pm.

“Pueden leer aquí el acervo, también pueden sacar su credencial como antes, ya sabes la foto, el acta”, invita.

En el camino próximo vislumbra que la inclusión es el mayor reto, pues “la infraestructura está, el INBAL tiene espacios maravillosos”.

“El presupuesto pues siempre es un problema, pero digamos que sí hay presupuestos, con algo se pueden hacer cosas; más bien es la temperatura del momento, o sea, ¿cuál es la pertinencia? A mí me gustaría hacer, por ejemplo, cosas brasileñas, mexicanas, pero el ambiente va cambiando así, constantemente”, añade.