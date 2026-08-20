Museo de Historia Natural de Londres reabrirá galería cerrada desde la II Guerra Mundial

Galería. Museo de Historia Natural de Londres reabre galería.

El Museo de Historia Natural de Londres (Natural History Museum) anunció que reabrirá a partir de septiembre una galería que había permanecido cerrada al público desde la Segunda Guerra Mundial.

Esta galería sirvió históricamente como galería de esqueletos y mamíferos, pero se vio dañada en 1943 durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y se restringió el acceso.Ahora, por primera vez en más de ocho décadas, volverá a abrir sus puertas al público a partir del 16 de septiembre, inicialmente para 18 meses, con motivo de la exposición ‘La naturaleza y nosotros’.

Esta muestra explorará la evolución de la relación de los humanos con el mundo natural a través de 50 objetos, entre los que se encuentra una maqueta de un dinosaurio de Crystal Palace; el esqueleto victoriano de ‘Jenny’, una foca monje; o un juguete de la Guerra de las Galaxias de la década de 1980 incrustado de briozoos, explicó la institución en un comunicado.

El director del Museo de Historia Natural de Londres, Doug Gurr, aseguró que la reapertura de la galería, que en los últimos años ha albergado de manera privada las colecciones botánicas, es un “momento emocionante” para el museo.“Por primera vez en más de 80 años, los visitantes podrán adentrarse en este hermoso espacio histórico y explorar nuestra cambiante relación con el mundo natural”, afirmó en la nota.

La exposición ‘La naturaleza y nosotros’ y la consiguiente reapertura de la galería se enmarcan en la campaña del 150 aniversario del museo, que pretende ampliar sus espacios, ya sea con galerías totalmente nuevas o con la recuperación de otras existentes, hasta 2031.

El Museo de Historia Natural fue la atracción turística más visitada en el Reino Unido en 2025, destronando al Museo Británico, al recibir 7,1 millones de visitantes, un crecimiento del 13 % con respecto al año anterior.