Le Clézio, Padura, Cristina Rivera Garza, Gioconda Belli, Matos Moctezuma…, en la FIL de Monterrey

FIL Un avista de una edición anterior de la FIL de Monterrey.

“Nos acompañarán autoras y autores provenientes de más de 13 países, creadoras y creadores cuya obra ha sido distinguida con algunos de los reconocimientos más importantes del mundo”, anticipa Carmen Junco, presidenta de la 34° Feria Internacional del Libro del Tecnológico de Monterrey.

Además de la participación honorífica El Colegio Nacional, del 10 al 18 de octubre, en Cintermex (Monterrey) estarán el Premio Nobel de literatura Jean-Marie Gustave Le Clézio; los Premio Princesa de Asturias Emmanuel Carrère, Leonardo Padura y Eduardo Matos Moctezuma; figuras como la compositora acreedora de 3 Premio Grammy, Gabriela Ortiz, la premio Pulitzer Cristina Rivera Garza; Gioconda Belli, David Toscana, Nadia López, Sayak Valencia, Enrique Serna y Juan Villoro (Premio Crónica) entre muchos más.“Cada vez tenemos una comunidad lectora más sólida en nuestro estado y en muchos otros escenarios creemos que cada vez hay más lectores”, comenta el director de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, Henoc de Santiago

ANUNCIO OFICIAL

De acuerdo con Rafael García, coordinador de contenidos de la Feria Internacional del Libro Monterrey, esta edición de la FIL MTY “tendrá la participación más robusta de los últimos años, con un programa cultural y académico de más de 100 actividades, organizadas por las seis escuelas nacionales, en las cuales se abordarán todas las ramas del conocimiento”.

Por su parte, la secretaria de cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero expresa que existe una alianza con el Tecnológico de Monterrey que va más allá de lo institucional, “es una coincidencia de fondo sobre lo que la cultura y la educación pueden hacer por una sociedad”.La funcionaria informa que este año el Pabellón de la niñez continúa la línea de sostenibilidad que lo ha definido. Después de haber explorado la flora, en 2026 este año se dedicará al elemento del aire, “porque el aire es ante todo un personaje fantástico e invisible”, describe.

Explica que se trata de un recorrido organizado en seis ejes temáticos. “El aire en nuestra vida”, “El aire y la cultura desde la mitología”, “El aire y la ciencia”, “Las culturas del aire” (tanto reales como fantásticas), “Los transportes que el ser humano ha inventado para conquistar el cielo” y “El aire como fuente de inspiración en el arte”.

“En conjunto, en esta edición ofreceremos 990 sesiones de trabajo, más 61 funciones de cinco espectáculos infantiles y una amplia variedad de talleres para niñas y niños de todas las edades”, apunta.Para bebés, niñas y niños de 0 a 5 años y sus familias, la Secretaría de Cultura de Nuevo León presenta “Vaivén”, anunciado como un refugio poético y sensorial donde el viento se convierte en protagonista en una presencia que conecta, abraza y despierta la imaginación.

“Cuando el gobierno del Estado y la Academia deciden caminar en la misma dirección, el trabajo de promoción cultural y de la lectura dejan de ser ejercicios individuales y se convierten en actos que tejen comunidad”, asegura Melissa Segura Guerrero.Respecto de las actividades a cargo del invitado de honor El Colegio Nacional, su secretaria administradora Teresa Vicencio Álvarez destaca las actividades en las que participarán colegiados y subraya especialmente la presentación del discurso de ingreso del primer cineasta de la institución, Alejandro González Iñárritu.

“Es importante esta presentación porque no ha sido sencillo tenerla en redes de manera completa, por asuntos de derechos, con los fragmentos de películas que él presenta, y vamos a poder proyectarlo tal como sucedió en la ceremonia de ingreso hace unos meses”, señala.

“Es una cátedra desde la visión de González Iñárritu en relación al quehacer cinematográfico, vale muchísimo la pena estar ahí. Es discurso que duró cerca de 2 horas, donde él habla mucho de lo que pasaba detrás de cámaras, de tomas que no quedaron, desde su ópera prima ‘Amores perros’, hasta sus últimas producciones”, añade.

UN PENSAMIENTO PARA EDICIONES ERA

“Cuando un proyecto editorial de esa naturaleza deja presentarnos sus nuevas propuestas, también nos estamos privando de una mirada del mundo, una manera de poner nuestros ojos en el mundo”, expresa la secretaria administradora de El Colegio Nacional, Teresa Vicencio Álvarez.

En torno a la desaparición de Editorial Era, anunciada apenas la noche anterior a la conferencia de 34° FIL MTY, Teresa Vicencio Álvarez recuerda que “hace no mucho tiempo” en El Colegio Nacional se hizo una exposición bibliográfica, con los autores que habían publicado en Editorial Era, “aquello era un desfile de títulos riquísimos”.“Sabemos del valor de ese catálogo y del valor de una empresa cultural de esa naturaleza. Desde luego, de manera personal, me entristece y creo que en general también en el escenario institucional”.

El director de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, Henoc de Santiago dice que las series de libro tienen una importancia realmente fundamental en la promoción y fomento a la lectura.

“Es una pérdida grave el que no esté Era con nosotros, pero esperamos que todos estos contenidos puedan irse a otros a otras plataformas. Nos encantaría en algún momento que hubiera alguna iniciativa, yo creo que demos un poco de tiempo, esto fue ayer en la noche”, manifiesta.

“Yo espero que no muera y que haya realmente una manera de poder rescatar, sobre todo el catálogo, el pensamiento y que no se acabe todo esta producción editada en tantos años de existencia”, agrega.

Para más información sobre la Feria Internacional del Libro del Tecnológico de Monterrey 2026 ingresa en la página oficial https://www.feriadellibromonterrey.mx/